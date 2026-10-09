Gaming verbindet Menschen und braucht dafür nicht nur eine Community, sondern auch die passende technische Grundlage. Mit dieser Botschaft hat congstar zur Polaris Convention in Hamburg seine Marke congstar Zuhause in der Gaming-Szene präsentiert. Neben einer großflächigen Fassadenprojektion an der Villa Viva eröffnete das Unternehmen zwei dauerhaft angelegte Themenzimmer: einen Gaming-Room im congstar Zuhause Design und einen Raum im Look des FC St. Pauli.

Die Aktion startete bereits am 8. Oktober 2026, einen Tag vor dem offiziellen Beginn der Polaris Convention. Die beiden Zimmer sollen über die kommenden Jahre bestehen bleiben und damit über das einmalige Event hinaus einen Ort für die Community bieten.

Gaming wird an der Villa Viva sichtbar

Mit einer großformatigen Projektion auf der Fassade der Villa Viva im Hamburger Karolinenviertel rückte congstar Gaming mitten ins Stadtbild. Das Motiv zeigte die Markenfigur Cyra vor einem dynamischen Weltraum-Panorama und begrüßte Passantinnen und Passanten mit einem hanseatischen „Moin!“.

Unter dem Motto „Hier ist Gaming Zuhause. Mit congstar Zuhause.“ möchte das Unternehmen zeigen, dass Gaming längst mehr ist als ein Hobby vor dem heimischen Bildschirm. Es bringt Menschen zusammen, lässt Communitys entstehen und prägt die digitale Freizeitgestaltung.

Gleichzeitig nutzt congstar die Aktion, um den eigenen DSL- und Glasfaseranschluss stärker in der Gaming-Szene zu positionieren. Denn neben gemeinsamen Spielerlebnissen gehören auch Streaming und der Austausch innerhalb der Community zum digitalen Alltag.

„Gaming ist längst ein relevanter Raum, in dem Menschen zusammenkommen, sich austauschen und gemeinsam Zeit verbringen. Viele Kund*innen verbinden congstar noch primär mit Mobilfunk – dabei bieten wir mit congstar Zuhause längst die technische Basis für ein modernes digitales Zuhause“, erklärt Timo Wakulat, Senior Expert Brand & Communication und Spokesperson bei congstar.

Streamer Leon empfängt die Community

Ein zentraler Bestandteil der Aktion war die Eröffnung der beiden Themenzimmer am 8. Oktober. Mit dabei war Leon vom Creator-Team Bonjwa, der seit Jahren Teil der Gaming-Szene ist und zum congstar Stream Team gehört.

Zur Einweihung moderierte Leon ein Community-Event in der Villa Viva. Die Gewinnerinnen und Gewinner eines zuvor über den congstar Discord veranstalteten Gewinnspiels konnten den Streamer persönlich treffen und anschließend in den neu gestalteten Zimmern übernachten.

Der Corner Room im congstar Zuhause Design ist mit Gaming-Equipment und einer zuverlässigen Internetverbindung ausgestattet. Das zweite Zimmer greift optisch die Gestaltung des FC St. Pauli auf. Beide Räume sollen über die kommenden Jahre erhalten bleiben und damit einen dauerhaften Bezugspunkt für Gaming und Community schaffen.

Congstar engagiert sich seit 2019 in der Gaming-Szene

Die Aktion zur Polaris Convention ist Teil eines längerfristigen Engagements. Seit 2019 ist congstar in der Gaming-Community aktiv und setzt dabei auf unterschiedliche Formate und Partnerschaften. Zum eigenen Stream Team gehören unter anderem die Creator Baso, Bonjwa, KaddiTV, JenNyan und Papo. Darüber hinaus unterstützt congstar die Initiative „Gaming ohne Grenzen“ und engagiert sich als Hauptsponsor des FC St. Pauli sowohl im klassischen Fußball als auch in der virtuellen Bundesliga.

Mit der Kampagne „Sei kein NPC!“ setzt sich das Unternehmen zudem gegen toxisches Verhalten und Diskriminierung ein. Auch die Verleihung des Gaming ohne Grenzen Awards auf der Gamescom gehört seit Jahren zum Engagement der Marke.

Mit Events, Streams und passenden Tarifen möchte congstar Gamerinnen und Gamer sowohl zu Hause als auch unterwegs zuverlässig verbinden.

congstar Zuhause: DSL und Glasfaser fürs Gaming

Mit congstar Zuhause bietet das Unternehmen DSL- und Glasfaseranschlüsse an, die als technische Grundlage für Gaming, Streaming und andere digitale Anwendungen dienen sollen. Nach Angaben des Anbieters kommen die Tarife ohne versteckte Kosten und ohne Mindestvertragslaufzeit aus.

Bei Störungen verspricht congstar eine Soforthilfe, die durchschnittlich innerhalb von 90 Sekunden erfolgt. Auch bei der Router-Miete setzt das Unternehmen auf Flexibilität: Bei einem Defekt ist ein Austausch innerhalb von 24 Stunden vorgesehen.

Gaming braucht einen Ort zum Zusammenkommen

Mit der Aktion zur Polaris Convention verbindet congstar Markenpräsenz mit einem langfristig angelegten Community-Projekt. Die beiden Themenzimmer in der Villa Viva sollen auch nach dem Messeauftritt bestehen bleiben. Damit setzt das Unternehmen seine Botschaft vom digitalen Zuhause in einem konkreten Ort um – mit Gaming-Equipment, Internetanschluss und Raum für persönliche Begegnungen.