Relic Entertainment hat mit Company of Heroes 3: Operation Torch eine neue DLC-Kampagne für das Echtzeitstrategiespiel angekündigt. Die erzählerisch geprägte Erweiterung erscheint am 25. November 2026 für PC und bietet 15 Missionen, die von den alliierten Feldzügen in Nordafrika während des Zweiten Weltkriegs inspiriert sind. Es handelt sich um die ersten neuen Einzelspielermissionen seit der Veröffentlichung des Hauptspiels.

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Nordafrika als Schauplatz einer neuen Kampagne

In Operation Torch übernehmen Spieler das Kommando über eine amerikanische Streitmacht, die sich erstmals einer größeren Kampagne gegen deutsche Truppen stellen muss. Die Handlung orientiert sich an historischen Ereignissen des alliierten Nordafrika-Feldzugs und führt durch mehrere entscheidende Phasen der Operation.

Die Kampagne beginnt mit den alliierten Landungen in Nordafrika und führt über die Niederlage am Kasserine-Pass bis zum abschließenden Angriff auf Hügel 609. Dabei müssen die Spieler eine zunächst unerfahrene Armee durch schwierige Gefechte führen und sie zu einer kampferprobten Streitmacht formen.

Im Mittelpunkt stehen drei amerikanische Soldaten, aus deren Perspektiven die Geschichte erzählt wird. Ihre Erlebnisse beleuchten den Konflikt sowohl aus Sicht der militärischen Führung als auch aus der Perspektive der Soldaten an der Front. Dabei thematisiert die Handlung die Belastungen des Krieges, Verluste, Verantwortung und die Erfahrungen, die den Weg zur Befreiung Europas prägen.

15 Missionen mit unterschiedlichen taktischen Herausforderungen

Die neue Kampagne umfasst insgesamt 15 Missionen, die verschiedene Einheiten, Fähigkeiten und Spielmechaniken in den Mittelpunkt stellen. Die Aufgaben reichen von Landungen an Stränden über verdeckte Operationen bis hin zu Verteidigungsszenarien und groß angelegten Angriffen.

Jede Mission soll dabei eigene taktische Herausforderungen bieten. Um erfolgreich zu sein, müssen Spieler ihre Einheiten gezielt einsetzen, die verfügbaren Fähigkeiten beherrschen und ihre Strategien an die jeweilige Gefechtssituation anpassen.

Fortschrittssystem und individuelle Armeeanpassung

Neben den Gefechten setzt Operation Torch auf ein Fortschrittssystem, das die Entwicklung der eigenen Streitmacht über die Kampagne hinweg begleitet. Durch den Abschluss von Missionen und optionalen Aufgaben können Spieler Verbesserungen freischalten.

Diese ermöglichen es, zwischen den Einsätzen gezielte Entscheidungen zur Weiterentwicklung der Armee zu treffen. Die Anpassungsmöglichkeiten sollen unterschiedliche Spielstile unterstützen und den Spielern mehr Freiheit bei der Zusammenstellung und Ausrichtung ihrer Streitkräfte geben.

Company of Heroes feiert 20-jähriges Jubiläum

Die Veröffentlichung von Operation Torch fällt mit dem 20-jährigen Jubiläum der Company-of-Heroes-Reihe zusammen. Relic Entertainment begleitet das Jubiläumsjahr mit weiteren Inhalten für die Strategiespielserie.

Nach dem kürzlich veröffentlichten Anniversary Update auf Version 3.0 und parallel zur angekündigten Company of Heroes: Definitive Edition soll der neue DLC die Unterstützung für das Franchise fortsetzen.

Release am 25. November 2026

Company of Heroes 3: Operation Torch erscheint am 25. November 2026 für PC. Die Erweiterung ergänzt das Hauptspiel um eine neue Einzelspielerkampagne mit 15 Missionen, einer historischen Handlung und zusätzlichen Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der eigenen Armee.