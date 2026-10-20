Ein mysteriöses Artefakt bringt den Horror von Dead Space in die Welt von Battlefield 6. Vom 20. Oktober bis zum 10. November 2026 können Spieler an einem zeitlich begrenzten Event teilnehmen, das die Schrecken rund um Isaac Clarke und die USG Ishimura in den Multiplayer-Shooter überträgt. Die nicht-kanonische Kooperation verbindet bekannte Elemente aus Dead Space mit einer speziellen PvE-Variante des Spielmodus Rush.

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Dead Space trifft auf Battlefield 6

Im Mittelpunkt des Events steht ein mysteriöses Artefakt, das die unheimlichen Schrecken aus dem Dead-Space-Universum in Battlefield 6 entfesselt. Die Veranstaltung versteht sich als nicht-kanonische Hommage an die Horrorreihe und greift verschiedene Elemente aus dem Universum rund um Isaac Clarke auf.

Die Entwicklung des Events wurde von Motive geleitet. Das Studio war bereits für das 2023 veröffentlichte Remake von Dead Space verantwortlich. Für die zeitlich begrenzte Kooperation wurden Umgebungen, Waffen, kosmetische Gegenstände und sogar Spielmechaniken aus Dead Space in Battlefield 6 integriert.

PvE-Variante von Rush

Spieler erwartet eine spezielle PvE-Version des bekannten Rush-Modus. Statt ausschließlich gegen andere Spieler anzutreten, steht dabei die Auseinandersetzung mit KI-gesteuerten Gegnern und den Schrecken des Dead-Space-Universums im Mittelpunkt.

Die Kombination aus den bekannten Battlefield-Spielmechaniken und den Horror-Elementen von Dead Space soll für eine besondere Spielerfahrung sorgen. Welche Herausforderungen das Event im Detail bereithält, zeigt sich während des begrenzten Aktionszeitraums.

Das Dead-Space-Event in Battlefield 6 läuft vom 20. Oktober bis zum 10. November 2026.