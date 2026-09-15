Kaum sind die letzten warmen Tage gezählt, taucht auch schon wieder das Wörtchen „Weihnachten“ auf. Wer jetzt bereits an Geschenke denkt, ist entweder ausgesprochen gut organisiert, oder arbeitet bei einem Spielzeughersteller. ZURU gehört definitiv zur zweiten Kategorie und stellt schon jetzt zahlreiche Geschenkideen für die kommende Weihnachtszeit vor.

Dabei dürfte für unterschiedliche Geschmäcker etwas dabei sein: Disney-Fans können eigene Schneekugeln gestalten, mit Slime entstehen kleine kulinarische Kunstwerke und Sammler können sich auf neue Miniaturwelten freuen. Dazu kommen überraschende Tierbabys, offiziell lizenzierte NFL- und NBA-Figuren, XSHOT-Blaster für actionreiche Duelle und mit Brain Rot Brian sogar ein ziemlich ungewöhnliches Robotergehirn.

Bis Heiligabend sind zwar noch ein paar Wochen Zeit, wer allerdings schon jetzt wissen möchte, was später unter dem Weihnachtsbaum landen könnte, bekommt von ZURU bereits einen kleinen Vorgeschmack.

Disney-Magie zum Selbstgestalten

Mit den Mini Brands Disney Schneekugeln Series 1 verbindet ZURU Sammeln und kreatives Gestalten. In jeder Kapsel steckt eine von insgesamt neun Disney-Figuren aus Filmen wie Frozen, Die kleine Meerjungfrau oder Toy Story.

Die jeweilige Mini-Figur wird auf dem passenden Sockel befestigt. Anschließend können Wasser und Glitzer eingefüllt und die Basis mit einem beiliegenden Sticker gestaltet werden. So entsteht eine individuelle kleine Schneekugel, die nach dem Basteln nicht einfach wieder im Spielzeugschrank verschwinden muss. Welche Figur sich in der Kapsel befindet, bleibt bis zum Auspacken eine Überraschung.

Die Mini Brands Mini Snow Globe Disney Capsule Series 1 sind für Kinder ab drei Jahren geeignet. Die UVP liegt bei 12,99 Euro. Erhältlich sind die Kapseln bereits bei Thalia und Smyths Toys.

Slime wird zur Weihnachtsküche

Mit der Slime Mart Series 2 können Kinder aus weichem und formbarem Slime verschiedene Mini-Gerichte gestalten. Die vier kleinen Slime-Mart-Tüten kosten jeweils 9,99 Euro UVP und enthalten Zutaten, Formen sowie Zubehör für Kreationen wie Mozzarella-Sticks, Erdbeertarte, Geburtstagskuchen oder Kirschkuchen.

Noch umfangreicher fällt der Slime Mart Einkaufswagen aus. Für 39,99 Euro UVP befinden sich mehr als 40 Zutaten und Zubehörteile im Set. Damit lassen sich unter anderem Pfannkuchen, ein BLT-Sandwich, Schokoladenkuchen oder ein Bananensplit kreieren.

Für Disney-Fans gibt es außerdem den Slime Mart Disney Einkaufskorb für 24,99 Euro UVP. Damit entstehen Dessert-Kreationen, die von beliebten Disney-Figuren aus Frozen, Stitch und Micky Maus inspiriert sind.

Die verschiedenen Disney-Desserts sind außerdem einzeln als kleine Einkaufstüten für 12,99 Euro UVP erhältlich. Verschiedene Zutaten, Farben und Texturen machen jedes Rezept zu einem kleinen kreativen Projekt und verbinden das Gestalten mit einem haptischen Spielerlebnis.

Die klassischen Slime-Mart-Series-2-Produkte sind für Kinder ab sechs Jahren geeignet und ab sofort bei Smyths Toys erhältlich. Die Disney-Produkte folgen Anfang November.

Kleine Sammelwelten mit My Mini

Auch die My Mini-Reihe setzt auf Überraschungen und detailreiche Miniaturwelten. Die kleinen Sammelfiguren werden durch passende Accessoires ergänzt und können so nach und nach zu eigenen Spielwelten ausgebaut werden.

My Mini Baby Disney Series 1

Bei My Mini Baby Disney Series 1 warten sechs Baby-Puppen, die von bekannten Disney-Figuren wie Stitch, Vaiana und Winnie Puuh inspiriert sind. Jede Kapsel enthält neben der Überraschungspuppe auch passende Accessoires, mit denen sich eine eigene kleine Disney-Welt gestalten lässt. Die Serie kostet 10,99 Euro UVP, ist für Kinder ab drei Jahren geeignet und bereits bei Smyths Toys erhältlich.

My Mini Birthday Series 1

Die My Mini Birthday Series 1 bringt sechs verschiedene Geburtstagsbabys zusammen. Zwischen farbenfroher Partydekoration, Torten, Luftballons und Geschenken entsteht eine kleine Geburtstagswelt. Die Serie kostet 11,99 Euro UVP und ist für Kinder ab drei Jahren geeignet. Erhältlich ist sie bei Smyths Toys und Thalia.

My Mini Pets Series 1

Tierfreunde können sich bei My Mini Pets Series 1 auf mehr als zehn niedliche Begleiter freuen. Zum Sortiment gehören unter anderem Hunde, Kaninchen und Igel. Jedes Tier bringt ein eigenes Zuhause und thematisch passende Accessoires mit. Auch die My Mini Pets Series 1 kostet 11,99 Euro UVP, richtet sich an Kinder ab drei Jahren und ist bei Smyths Toys sowie Thalia erhältlich.

Pets Alive: Überraschungsbabys auf vier Beinen

Mit Pets Alive Mommy Elephant & Baby Surprise und Pets Alive Mommy Capybara & Baby Surprise setzt ZURU auf tierischen Überraschungsspaß.

Bei der Elefantenmama verstecken sich zwei, drei oder vier Baby-Elefanten. Wie viele Tierbabys tatsächlich enthalten sind, zeigt sich erst beim Auspacken. Die Elefantenmama verfügt über realistische Laufbewegungen und Geräusche. Haben die Kleinen ihre Mama gefunden, können sie sich dank einer magnetischen Verbindung an sie anschließen. Die Pets Alive Mommy Elephant & Baby Surprise kostet 39,99 Euro UVP und ist für Kinder ab drei Jahren geeignet.

Auch die Pets Alive Mommy Capybara & Baby Surprise bringt zwei bis vier Tierbabys mit. Zum Zubehör gehören unter anderem eine Badewanne und eine magnetische Quietsche-Ente. Das Set kostet 29,99 Euro UVP. Beide Sets sind ab sofort bei Smyths Toys erhältlich.

XSHOT Insanity bringt Action nach draußen

Wer an Weihnachten lieber für Bewegung sorgt, findet mit XSHOT Insanity passende Geschenkideen für actionreiche Duelle.

Das neue Flaggschiff der Reihe ist der XSHOT Insanity Dart Storm. Der batteriebetriebene Blaster verfügt über ein Doppel-Lauf-System und zwei automatisch nachladende 40-Dart-Gurte. Insgesamt können damit 80 Darts bereitgehalten werden. Ein mitgelieferter Dreibeinständer sorgt beim Zielen für zusätzliche Stabilität. Außerdem lässt sich der Dart Storm mit weiteren XSHOT-Blastern und Zubehör kombinieren. Der XSHOT Insanity Dart Storm kostet 99,99 Euro UVP und ist für Kinder ab acht Jahren geeignet.

Etwas kompakter fällt der XSHOT Insanity Blitz Hammer für 29,99 Euro UVP aus. Der manuell betriebene Blaster verfügt über einen rotierenden 40-Dart-Lauf sowie eine verstellbare Schulterstütze. Zum Lieferumfang gehören 48 Darts mit Air-Pocket-Technology und einer angegebenen Reichweite von bis zu 27 Metern. Auch der Blitz Hammer ist für Kinder ab acht Jahren geeignet und bereits bei Smyths Toys erhältlich.

NFL und NBA im Miniaturformat

Auch Sportfans kommen bei ZURU auf ihre Kosten. Die NFL Ballers Series 1 und NBA Ballers Series 3 bringen offiziell lizenzierte Football- und Basketball-Stars als Sammelfiguren ins Miniaturformat.

Die NFL Ballers Series 1 umfasst insgesamt 32 verschiedene Spieler, darunter seltene und besonders seltene Figuren. Bei der NBA Ballers Series 3 warten 40 unterschiedliche Spieler sowie neue seltene, super-seltene und ultra-seltene Varianten.

Zusätzlich enthalten die Kapseln Überraschungs-Accessoires und Spielfeldteile. So lässt sich nach und nach ein eigenes kleines Spielfeld beziehungsweise eine Mini-Sportwelt aufbauen, während die Figuren gesammelt, getauscht und zum eigenen Dream-Team zusammengestellt werden können. Die NFL Ballers Series 1 und NBA Ballers Series 3 kosten jeweils 11,99 Euro UVP, sind ab drei Jahren geeignet und ab Anfang November bei Smyths Toys erhältlich.

Brain Rot trifft auf Roboter-Spielzeug

Für eine besonders ungewöhnliche Geschenkidee sorgt Robo Alive Brain Rot Brian. Das Robotergehirn befindet sich in einem mit Flüssigkeit gefüllten Reagenzglas und kombiniert Bewegung, Licht- und Soundeffekte.

Brian bewegt seine Augen, leuchtet und sprudelt. Dank der Speak-and-Repeat-Funktion kann das Spielzeug Gesprochenes aufnehmen und wiederholen. Dazu kommen drei verschiedene LED-Lichtmodi sowie charakteristische „Italian Brainrot“-Sprüche. Damit ist Brian eine ziemlich schräge Geschenkidee für alle, die es unter dem Weihnachtsbaum etwas ungewöhnlicher mögen. Robo Alive Brain Rot Brian kostet 39,99 Euro UVP, ist für Kinder ab drei Jahren geeignet und bereits bei Smyths Toys erhältlich.

ZURU bringt viele Überraschungen unter den Weihnachtsbaum

Mit den Neuheiten für die Weihnachtssaison 2026 deckt ZURU eine breite Palette unterschiedlicher Spielinteressen ab. Von kreativem Gestalten mit Mini Brands und Slime Mart über Sammelfiguren und Miniaturwelten bis hin zu interaktiven Tieren, Robo Alive und XSHOT-Blastern reicht die Auswahl.

Die Kombination aus Überraschungseffekt, Sammeln und anschließendem Spielen zieht sich dabei durch viele der neuen Produkte. Damit eignen sich die verschiedenen Sets sowohl als größere Geschenke als auch als kleinere Überraschungen und Mitbringsel.

Und wer jetzt beim Blick auf den Kalender denkt, dass Weihnachten doch eigentlich noch eine ganze Weile entfernt ist: Keine Sorge. Bis zum 24. Dezember bleiben noch ein paar Wochen, genügend Zeit also, sich ganz entspannt um die Geschenke zu kümmern. Oder zumindest so zu tun.