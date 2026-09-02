Yu-Gi-Oh! WORLD CHAMPIONSHIP 2026: Vier neue Weltmeister in Tokio gekürt

Die internationale Yu-Gi-Oh!-Elite hat in Tokio ihre neuen Champions ermittelt. Bei der WORLD CHAMPIONSHIP 2026 fielen die Entscheidungen im klassischen TRADING CARD GAME sowie in den digitalen Titeln MASTER DUEL und DUEL LINKS.

Konami Digital Entertainment, B.V. hat die Sieger der Yu-Gi-Oh! WORLD CHAMPIONSHIP SERIES 2026 bekannt gegeben. Vom 28. bis 30. August trafen in Tokio Duellanten aus aller Welt aufeinander; die Finalentscheidungen wurden im Tokyo Garden Theater ausgetragen. Insgesamt vergab das Turnier vier Weltmeistertitel.

Kanadischer Triumph im Trading Card Game

Im Finale des Yu-Gi-Oh! TRADING CARD GAME setzte sich Mario Angelo De Micco aus Kanada gegen den Briten Josh Kelly durch. Mit seinem Erfolg sicherte sich De Micco den wichtigsten Einzeltitel des Turniers und krönte seinen Lauf durch das hochkarätig besetzte Teilnehmerfeld. Dabei gewann Kewl Tune gegen das neue Rolad Deck.

Called By Army gewinnt das MASTER-DUEL-Finale

In Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL entschied das südkoreanische Team Called By Army den Drei-gegen-drei-Showdown gegen Glory Future für sich. CER.Sana (Minsung Kim), A1.cutesnail (Hyunsoo Lee) und CER.subaduck (Jisuk Kim) behaupteten sich gemeinsam im Endspiel und dürfen sich fortan MASTER-DUEL-Weltmeister 2026 nennen.

Deutschland und Japan jubeln bei DUEL LINKS

Auch Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS bot zwei internationale Titelentscheidungen. Im SPEED DUEL gewann der Deutsche Snyffus (Philipp Thomas) das Finale gegen Eito Sato aus Japan. Der RUSH-DUEL-Titel blieb dagegen im Gastgeberland: Takuma Kitamura setzte sich im Wettbewerb durch und wurde neuer Weltmeister seines Formats.

Finals und Ankündigungen als Aufzeichnung verfügbar

Fans, die die Begegnungen oder die begleitenden Ankündigungen verpasst haben, können die Übertragungen über die offiziellen Kanäle des Yu-Gi-Oh! Card Game nachholen. Die Aufzeichnungen stehen auf YouTube und Twitch bereit.

Weltmeisterschaft 2027 in Singapur

Singapur wird Gastgeber der Yu-Gi-Oh! Weltmeisterschaft in 2027 und damit das erste asiatisches Land, dass das Turnier außerhalb von Japan ausrichten darf. Ein genaues Datum steht noch nicht fest.

Quelle & Bilder Konami Pressemitteilung