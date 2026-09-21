Der Rasen wartet: Skyhook Games hat den offiziellen Launch-Trailer zu Lawn Mowing Simulator 2 veröffentlicht. Nur wenige Tage vor dem Release zeigt das Video, was Spieler in der neuen Ausgabe der Rasenmäher-Simulation erwartet. Lawn Mowing Simulator 2 erscheint am 23. September 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

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Mit dem Rasenmäher in die USA

In Lawn Mowing Simulator 2 verschlägt es angehende Rasenpflege-Profis in die USA. Dort gilt es, ein eigenes Unternehmen im Bereich Lawn Care aufzubauen und sich Schritt für Schritt eine neue Karriere aufzubauen.

Für die Arbeit stehen verschiedene lizenzierte Rasenmäher realer Hersteller zur Verfügung. Zu den Marken gehören unter anderem Kubota als neuer Lead-Partner sowie die bereits aus dem Vorgänger bekannten Hersteller SCAG und STIGA.

Realistischere Rasenpflege

Die Entwickler haben die Grassimulation grundlegend überarbeitet. Eine neue Technologie soll für ein natürlicheres Verhalten des Grases und damit für eine realistischere Rasenpflege sorgen. Damit soll das eigentliche Mähen noch stärker im Mittelpunkt des Spielerlebnisses stehen.

Gleichzeitig wird der Aufgabenbereich über das reine Rasenmähen hinaus erweitert. Mit Laubbläsern und neuen Aufträgen zur Laubbeseitigung kommen weitere Tätigkeiten rund um die Gartenpflege hinzu.

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Eigenes Hauptquartier und Fuhrpark

Eine weitere Neuerung ist das vollständig erkundbare Hauptquartier. Von hier aus wird das eigene Unternehmen verwaltet. Spieler können Mitarbeiter einstellen, ihren Betrieb organisieren und den eigenen Fuhrpark ausbauen und warten.

Damit soll Lawn Mowing Simulator 2 neben der eigentlichen Rasenpflege auch einen stärkeren Management-Aspekt bieten. Das eigene Unternehmen wächst dabei gemeinsam mit dem Fuhrpark und den übernommenen Aufträgen.

Lawn Mowing Simulator 2 erscheint am 23. September

Der Launch von Lawn Mowing Simulator 2 steht unmittelbar bevor. Skyhook Games veröffentlicht die Simulation am 23. September 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Der neue Launch-Trailer gibt bereits einen Einblick in die überarbeitete Rasenphysik, die lizenzierten Maschinen und die neuen Möglichkeiten beim Aufbau des eigenen Lawn-Care-Unternehmens.