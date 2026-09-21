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Carrera FC Spin n‘ Goal: Bundesliga-Fußball für das Kinderzimmer

Alex
By Alex
(Bildquelle: Carrera)

Mit dem FC Spin n‘ Goal – Modell Bundesliga erweitert Carrera sein Sortiment um eine neue Spielkategorie. Das offiziell lizenzierte Fußballspiel bringt das Bundesliga-Feeling ins Kinderzimmer und lässt Kinder ab drei Jahren gemeinsam mit Familie und Freunden eigene Fußballmatches austragen.

Per Push-&-Spin zum Tor

Das Spielprinzip des Carrera FC Spin n‘ Goal* ist schnell erklärt: Durch Drücken an der Seite der Spielfigur wird der Fußballspieler in Bewegung versetzt und schießt den Ball in Richtung gegnerisches Tor. Ziel ist es, möglichst viele Treffer zu erzielen und damit den Torzähler nach oben zu treiben.

Zum Set gehören zwei Spielfiguren, zwei Tore mit Torzählern sowie eine bedruckte Spielfeldmatte. Acht Bandenelemente begrenzen das Spielfeld und sorgen dafür, dass der Ball möglichst im Spiel bleibt. Dadurch können direkt spannende Duelle zwischen zwei Spielern ausgetragen werden.

Bundesliga-Atmosphäre für die eigene Arena

Bereits beim Aufbau lässt sich das Spielfeld individuell gestalten. Zum Lieferumfang gehören Sticker mit den Logos von 24 Bundesliga-Clubs sowie weitere Dekoelemente. Damit kann die heimische Fußballarena passend zur Bundesliga gestaltet werden.

Neben dem klassischen Spielball liegt außerdem ein Aktionsball bei. Auf diesem befinden sich verschiedene Symbole, die zusätzliche Spielaktionen auslösen können. Dadurch bringt die Sondervariante weitere Abwechslung in die Partien und sorgt dafür, dass nicht jedes Match nach dem gleichen Muster abläuft.

Fußball-Duell für die ganze Familie

Das Spiel richtet sich an Kinder ab drei Jahren und ist auf kurze, leicht verständliche Partien ausgelegt. Ob Geschwisterduell, Match gegen Freunde oder Fußballspiel gemeinsam mit den Eltern – der einfache Mechanismus ermöglicht einen schnellen Einstieg.

Mit einer UVP von 21,99 Euro bringt Carrera das FC Spin n‘ Goal – Modell Bundesliga* als kompaktes Fußballspiel für die heimische Arena auf den Markt. Durch die Kombination aus Geschicklichkeitsspiel, Bundesliga-Lizenz und verschiedenen Spielvarianten soll dabei auch nach dem ersten Anpfiff für weitere Duelle gesorgt sein.

Produktdetails

Produkt Carrera FC Spin n‘ Goal – Modell Bundesliga
Spielart Fußball-Geschicklichkeitsspiel
Lizenz Bundesliga
Altersempfehlung Ab 3 Jahren
Spieler 2
Spielprinzip Push-&-Spin-Mechanismus
Spielerfiguren 2
Tore 2 mit Torzähler
Spielmatte Bedruckte grüne Spielfeldmatte
Banden 8
Sticker 24 Bundesliga-Clubs
Spielbälle Standardball und Aktionsball
UVP 21,99 Euro

 

Weihnachten ist noch ein bisschen hin – aber Carrera gibt schon Vollgas

SourcePressemitteilung Carrera
Alex
Alex
Meine Leidenschaft für PC-Hardware begleitet mich seit meiner Jugend. Über viele Hardware-Generationen hinweg habe ich eigene Systeme aufgebaut, getestet und weiterentwickelt – später kamen auch Konsolen und Gaming-Equipment hinzu. Bei Game2Gether bin ich vielseitig unterwegs: von Hardware und Technik über Gaming und Reviews bis hin zu aktuellen News. Mein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf Hardware, wobei mich vor allem die Technik hinter den Produkten und deren praktischer Nutzen interessieren.
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