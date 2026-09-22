Creality SPARKX i8: Vierfarb-3D-Druck ohne Prime-Türme

Creality bringt mit dem SPARKX i8 einen neuen Mehrfarben-3D-Drucker auf den Markt. Das Besondere ist die QuarTeks™-Technologie: Vier Filamentkanäle werden in einem einzigen Druckkopf zusammengeführt. Dadurch sollen Farbwechsel besonders schnell erfolgen und gleichzeitig der beim Mehrfarbendruck übliche Materialverlust deutlich reduziert werden.

Der SPARKX i8 startete am 21. September 2026 über eine Crowdfunding-Kampagne auf Indiegogo. Zum Start ist der 3D-Drucker für ausgewählte Unterstützer zum Super-Early-Bird-Preis von 289 US-Dollar erhältlich. Die reguläre UVP liegt laut Creality bei 399 US-Dollar.

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QuarTeks™ vereint vier Filamentkanäle in einem Druckkopf

Im Mittelpunkt des SPARKX i8 steht das neue QuarTeks™-Farbwechselsystem. Dabei befinden sich vier unabhängige Filamentkanäle direkt im Druckkopf. Anders als bei Systemen mit mehreren Druckköpfen oder externen Zuführsystemen müssen die Filamente für den Farbwechsel nicht über einen langen gemeinsamen Transportweg geführt werden.

Laut Creality beträgt der gemeinsame Filamentweg nahe der Düse weniger als 1 mm beziehungsweise rund 2 mm³. Dadurch soll ein Farbwechsel in weniger als einer Sekunde möglich sein. Zum Vergleich führt der Hersteller einen eigenen Labortest mit einem Vierfarbenturm und 3.000 Farbwechseln an. Der SPARKX i8 habe diesen Test in rund 18 Stunden abgeschlossen und sei dabei laut Creality 500 Prozent schneller als Drucker mit einem externen Zuführsystem gewesen.

Weniger Materialverlust und keine Prime-Türme

Die kurze Filamentführung soll gleichzeitig den Materialverbrauch beim Farbwechsel reduzieren. Bei entsprechend optimierten Slicing-Einstellungen kann das beim Farbwechsel entstehende Material laut Creality direkt in der Füllung oder den Innenwänden des Modells verwendet werden.

Der Hersteller spricht deshalb von 0 g externem Spülabfall. Gemeint ist damit, dass während des Druckvorgangs kein Filament außerhalb des eigentlichen Modells gespült werden muss. Zu Beginn des Drucks fällt laut Creality dennoch eine geringe Menge Spülmaterial an.

Auch auf klassische Prime- oder Purge-Türme soll der SPARKX i8 verzichten können. Eine spezielle „Clean Wall“ soll dabei verhindern, dass sich die unterschiedlichen Füllfarben auf der sichtbaren Oberfläche des Modells vermischen.

CMYK-Farbdruck mit vier Filamenten

Neben dem schnellen Farbwechsel unterstützt der SPARKX i8 einen schichtweisen CMYK-Vollfarbdruck. Durch die Kombination der vier Grundfarben über unterschiedliche Schichtdicken und Mischsequenzen sollen zusätzliche Farbtöne, Farbverläufe und Helligkeitsabstufungen entstehen.

Creality gibt an, dass sich mit vier Filamentfarben 16 beziehungsweise bis zu 32 Farbkombinationen innerhalb eines Drucks erzeugen lassen. Dabei handelt es sich allerdings nicht um eine präzise Farbmischung wie bei einem klassischen Farbdrucker. Laut Hersteller können vorgegebene Farben daher nicht in jedem Fall exakt reproduziert werden.

13 Sensoren und KI-Kamera überwachen den Druck

Für die Überwachung des Druckvorgangs verfügt der Druckkopf über insgesamt 13 Sensoren sowie eine KI-Kamera. Diese sollen die vier Filamentkanäle, den Umschaltmechanismus und verschiedene Druckzustände kontrollieren.

Erkannt werden unter anderem eine leere Spule, Filamentmangel oder Probleme beim Filamenttransport. Zusätzlich besitzt der SPARKX i8 eine automatische Filamentnachfüllung. Bis zu vier Spulen desselben Materials können gleichzeitig geladen werden. Wird eine Spule leer, kann das System automatisch auf eine weitere Spule umschalten.

Start auf Indiegogo

Creality startete die Crowdfunding-Kampagne für den SPARKX i8 am 21. September 2026 auf Indiegogo. Die ersten Unterstützer können sich den Drucker zum Super-Early-Bird-Preis von 289 US-Dollar sichern. Sobald die begrenzten Super-Early-Bird-Kontingente ausgeschöpft sind, soll der Preis auf 399 US-Dollar steigen.

Für die ersten 1.000 Unterstützer innerhalb der ersten 24 Stunden bietet Creality zudem eine Rückerstattung der Versandkosten und Steuern von bis zu 50 US-Dollar nach Abschluss der Kampagne an. Die Auslieferung aus den Fabriken ist für Oktober vorgesehen, während die ersten Bestellungen voraussichtlich im November bei den Unterstützern eintreffen sollen. Je nach Region und lokaler Logistik kann es dabei zu Abweichungen kommen.

Technische Daten und Eckpunkte