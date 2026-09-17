Xiaomi bringt die neue REDMI Note 17 Serie auf den deutschen Markt. Zum Verkaufsstart am 17. September 2026 bietet der Hersteller die vier Modelle REDMI Note 17 Pro Max 5G, REDMI Note 17 Pro 5G, REDMI Note 17 5G und REDMI Note 17 an. Neben großen Akkus und schnellen Ladefunktionen setzt Xiaomi auf robuste Gehäuse, lange Update-Zeiträume und verschiedene KI-Funktionen.

Vier Modelle für die Mittelklasse

Das neue Line-up deckt verschiedene Preis- und Leistungsklassen ab. An der Spitze steht das REDMI Note 17 Pro Max 5G mit einem 9.210 mAh großen Akku. Xiaomi bezeichnet ihn als den größten Akku, den das Unternehmen bislang in einem Smartphone für den europäischen Markt verbaut hat.

Modell Akku Laden Display UVP ab REDMI Note 17 Pro Max 5G 9.210 mAh 100W HyperCharge 6,83 Zoll 599,90 Euro REDMI Note 17 Pro 5G 8.340 mAh 67W Schnellladung 6,83 Zoll 479,90 Euro REDMI Note 17 5G 7.700 mAh 45W Turbo Charging 6,99 Zoll 349,90 Euro REDMI Note 17 7.700 mAh 45W Turbo Charging 6,99 Zoll 249,90 Euro

Große Akkus und lange Haltbarkeit

Alle Modelle der REDMI Note 17 Serie sollen auf eine möglichst lange Nutzungsdauer ausgelegt sein. Xiaomi verspricht für die Serie bis zu sechs Jahre Sicherheitsupdates. Bei ausgewählten Modellen kommt außerdem eine Akkugarantie von bis zu sechs Jahren hinzu.

Das REDMI Note 17 Pro Max 5G verfügt über einen 9.210 mAh großen Silizium-Kohlenstoff-Akku. Xiaomi gibt eine Laufzeit von bis zu drei Tagen pro Ladung an. Mit 100W HyperCharge soll außerdem bereits nach 20 Minuten Ladezeit genügend Energie für einen ganzen Arbeitstag zur Verfügung stehen. Zusätzlich unterstützt das Smartphone 27W Reverse Charging.

Das REDMI Note 17 Pro 5G besitzt einen 8.340 mAh großen Akku und unterstützt 67W Schnellladung. REDMI Note 17 5G und REDMI Note 17 kommen jeweils mit 7.700 mAh und 45W Turbo Charging.

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TÜV SÜD Zertifizierung und robustes Design

Die beiden Pro-Modelle sind nach IP66 und IP68 zertifiziert und verfügen über eine SGS-zertifizierte Sturzfestigkeit. Zum Schutz des Displays kommt Corning Gorilla Glass Victus 2 zum Einsatz.

Das REDMI Note 17 Pro Max 5G und das REDMI Note 17 Pro 5G tragen außerdem das TÜV SÜD 5-Sterne Titan Quality Zertifikat für Sturzsicherheit, Wasserfestigkeit und Akkulanglebigkeit. Die beiden Standardmodelle verfügen über eine TÜV SÜD 5-Sterne Zertifizierung für die Akkuleistung. Die Wet Touch Technologie 2.0 soll zudem eine präzise Bedienung des Displays ermöglichen, wenn die Hände feucht sind.

Displays mit bis zu 3.500 Nits

Die beiden Pro-Modelle sind mit einem 6,83 Zoll großen Display ausgestattet. REDMI Note 17 5G und REDMI Note 17 bieten mit 6,99 Zoll noch etwas mehr Bildschirmfläche. Bei den Pro-Modellen erreicht das Display laut Xiaomi eine Spitzenhelligkeit von bis zu 3.500 Nits. Die 1.5K-Auflösung soll für eine detaillierte Darstellung sorgen. Eine Echtzeit-Touch-Abtastrate von bis zu 3.200 Hz soll schnelle und präzise Eingaben ermöglichen. Beim Audio setzt Xiaomi ebenfalls auf eine hohe Lautstärke. Das REDMI Note 17 Pro Max 5G bietet eine Lautstärkeverstärkung von bis zu 400 Prozent.

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Snapdragon und KI-Funktionen

Das REDMI Note 17 Pro Max 5G wird von der Snapdragon 6 Gen 5 Mobile Plattform angetrieben. Xiaomi sieht das Smartphone unter anderem für Gaming, 4K-Inhalte und Multitasking geeignet.

Beide Pro-Modelle unterstützen Memory Extension und können damit laut Hersteller bis zu 24 GB RAM bereitstellen. Ergänzt wird die Hardware durch Xiaomi HyperAI, Google Gemini und Circle to Search with Google.

Kameras mit Dual-Video und KI-Bearbeitung

Bei den Kameras legt Xiaomi den Fokus auf natürliche Farben und detaillierte Aufnahmen. Das REDMI Note 17 Pro Max 5G soll insbesondere bei Porträts natürliche Hauttöne und feine Details liefern.

Alle vier Modelle unterstützen Dual-Video-Recording und ermöglichen damit Aufnahmen aus mehreren Perspektiven. Das Pro Max kann Videos mit 4K bei 30 fps aufnehmen. Die beiden Pro-Modelle bieten darüber hinaus einen Professional Video Mode und die Live-Moment-Funktion. Für die Nachbearbeitung steht der AI Creativity Assistant mit verschiedenen intelligenten Werkzeugen zur Verfügung. Bei den Pro-Modellen kommen unter anderem AI Glare Removal, AI Beautify und AI Image Enhancement hinzu.

Preise und Speicheroptionen

Modell Speicher UVP REDMI Note 17 Pro Max 5G 8 GB + 256 GB 599,90 Euro REDMI Note 17 Pro Max 5G 8 GB + 512 GB 649,90 Euro REDMI Note 17 Pro 5G 6 GB + 256 GB 479,90 Euro REDMI Note 17 Pro 5G 8 GB + 512 GB 599,90 Euro REDMI Note 17 5G 6 GB + 128 GB 349,90 Euro REDMI Note 17 5G 6 GB + 256 GB 379,90 Euro REDMI Note 17 4 GB + 128 GB 249,90 Euro REDMI Note 17 6 GB + 256 GB 299,90 Euro

Early-Bird-Angebote zum Marktstart

Zum Verkaufsstart bietet Xiaomi bis zum 16. Oktober 2026 verschiedene Early-Bird-Angebote an. Dabei werden ausgewählte Smartphones teilweise zusammen mit weiteren Xiaomi-Produkten angeboten.

Modell Early-Bird-Angebot REDMI Note 17 Pro Max 5G, 8 GB + 256 GB 599,90 Euro inklusive REDMI Pad 2 9.7 (4 GB + 64 GB) gratis REDMI Note 17 Pro Max 5G, 8 GB + 512 GB 599,90 Euro statt 649,90 Euro inklusive REDMI Pad 2 9.7 (4 GB + 64 GB) gratis REDMI Note 17 Pro 5G, 6 GB + 256 GB 399,90 Euro statt 479,90 Euro inklusive Xiaomi Smart Band 10 Pro gratis REDMI Note 17 Pro 5G, 8 GB + 512 GB 449,90 Euro statt 599,90 Euro REDMI Note 17 5G, 6 GB + 128 GB 299,90 Euro statt 349,90 Euro inklusive REDMI Headphones Neo gratis REDMI Note 17 5G, 6 GB + 256 GB 349,90 Euro statt 379,90 Euro inklusive REDMI Headphones Neo gratis REDMI Note 17, 4 GB + 128 GB 229,90 Euro statt 249,90 Euro REDMI Note 17, 6 GB + 256 GB 259,90 Euro statt 299,90 Euro

Die Early-Bird-Angebote gelten laut Xiaomi vom 17. September bis zum 16. Oktober 2026 und nur solange der Vorrat reicht.