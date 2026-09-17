CONTROL Resonant: Launch-Trailer stimmt mit The Cardigans auf Dylans paranormales Abenteuer ein

Nur noch wenige Tage trennen uns von CONTROL Resonant. Remedy Entertainment hat deshalb bereits den offiziellen Launch-Trailer zum Nachfolger des gefeierten CONTROL veröffentlicht. Musikalisch begleitet wird das neue Video von „My Favourite Game“ von The Cardigans, während Dylan Faden seine paranormalen Fähigkeiten gegen allerlei bizarre Gegner entfesselt. CONTROL Resonant erscheint am 24. September 2026 digital für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Besitzer der PlayStation 5 Digital Deluxe Edition dürfen sogar 48 Stunden früher beginnen. Die physischen Fassungen für PS5 und Xbox Series X|S folgen wenige Wochen später am 15. Oktober.

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Dylan Faden übernimmt die Hauptrolle

Während Jesse Faden im ersten CONTROL im Mittelpunkt stand, rückt Remedy dieses Mal ihren Bruder Dylan Faden ins Rampenlicht. Dessen Geschichte spielte bereits im Vorgänger eine wichtige Rolle, doch Resonant macht ihn nun selbst zum Protagonisten. Der neue Launch-Trailer zeigt entsprechend, dass Remedy die für CONTROL charakteristischen paranormalen Fähigkeiten noch einmal deutlich ausbauen möchte. Dylan kann seine Kräfte einsetzen, um sich durch surreale und immer wieder verändernde Umgebungen zu kämpfen. Dabei trifft er sowohl auf größere Gruppen von Gegnern als auch auf gewaltige Bosskreaturen.

Eine zentrale Rolle übernimmt der sogenannte Aberrant. Dylan kann unterschiedliche Formen davon meistern und für seine Auseinandersetzungen einsetzen. Die verschiedenen Varianten sollen ihm neue Möglichkeiten im Kampf eröffnen und dabei helfen, auch deutlich überlegene Gegner auszuschalten. Visuell bleibt Remedy ebenfalls seiner Linie treu. Architektur verändert sich, die Realität scheint sich vor Dylans Augen aufzulösen und gewöhnliche Schauplätze verwandeln sich innerhalb kürzester Zeit in surreale Arenen. Zusammen mit den paranormalen Kräften entsteht erneut jene ungewöhnliche Mischung, die bereits den ersten Teil geprägt hat.

Digitaler Release am 24. September

Zum Start stehen zwei digitale Editionen zur Verfügung. Die Standard Edition kostet 59,99 Euro und enthält das Hauptspiel. Wer vorbestellt, erhält zusätzlich das Pickpocket’s Tool Artifact sowie ein Hiss Corruption Outfit für Dylan. Auf PlayStation 5 gibt es darüber hinaus ein exklusives Occult Outfit. Für 69,99 Euro wird die Digital Deluxe Edition angeboten. Neben dem Hauptspiel gehören dazu ein AWE Mission Outfit, ein exklusives Untapped Artifact in Form einer Geldbörse, ein Starter Resource Bundle sowie das digitale Artbook und der Original-Soundtrack.

Sammler müssen etwas länger warten. Die physischen Versionen von CONTROL Resonant erscheinen am 15. Oktober 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Neben der normalen Handelsfassung für 59,99 Euro wird eine SteelBook Edition für 69,99 Euro angeboten. Diese enthält zusätzlich ein SteelBook, drei Fine Art Prints und ein Poster mit dem Key Art des Spiels.

PC-Spieler können CONTROL Resonant zum Release über Steam und den Epic Games Store erwerben. Außerdem wird GeForce NOW direkt zum Verkaufsstart unterstützt. Eine Mac-Version soll später im Jahr über Steam und den App Store folgen. Mit dem Launch-Trailer beginnt damit die finale Phase vor der Veröffentlichung. CONTROL Resonant erscheint am 24. September 2026 digital für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC, bevor die physischen Konsolenfassungen am 15. Oktober folgen.