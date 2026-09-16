16 Jahre Game2Gether: Wir verlosen vier Blacknoise Lüfterpakete

Das große Finale steht schon bald vor der Tür

Was für eine Reise! Schon 10 Tage, zahlreiche Gewinne und jede Menge Geburtstagsstimmung liegen hinter uns. Heute feiern wir einen weiteren Tag unseres großen Gewinnspiels zum 16. Geburtstag von game2gether. Wir möchten diesen Moment vor allem nutzen, um euch von Herzen für eure langjährige Treue und Unterstützung zu danken. Ohne euch wäre game2gether nicht dort, wo wir heute stehen. Zum Abschluss haben wir natürlich noch einmal einen ganz besonderen Gewinn für euch vorbereitet. Also: Chance nutzen und gemeinsam mit uns 16 Jahre game2gether feiern!

Gewinnspiel: Vier Lüfter-Pakete für mehr Leistung, Ruhe und Style

Leise, leistungsstark und made in Germany: Gemeinsam mit Blacknoise verlosen wir gleich vier attraktive Lüfter-Pakete. Egal, ob du deinen Gaming-PC möglichst leise betreiben, einen Radiator optimal belüften oder deinem System mit ARGB-Lüftern den passenden Look verpassen möchtest – bei unseren vier Gewinnpaketen ist für unterschiedliche Ansprüche etwas dabei.

Blacknoise entwickelt seine Lüfter in Deutschland und setzt dabei unter anderem auf bionische Rotoren, spezielle Lagertechnologien und Lösungen zur Reduzierung von Körperschall.

Paket 1: Super Silent PC

4 × Blacknoise NB-eLoop B12-1

Du möchtest deinen PC möglichst ruhig bekommen? Dann ist das Paket „Super Silent PC“ genau das Richtige. Enthalten sind vier NB-eLoop B12-1 mit 120-mm-Format und einer Nenndrehzahl von 800 U/min.

Mit einer angegebenen Lautstärke von nur 7,7 dBA gehören die B12-1 zu den besonders leisen Varianten der NB-eLoop-Serie. Gleichzeitig erreichen sie einen Luftdurchsatz von 57,3 m³/h. Der Anschluss erfolgt über einen 3-Pin-Anschluss bei 12 V.

Die NB-eLoop-Serie kombiniert einen bionischen Schlaufenrotor mit dem NB-NanoSLI-Magnetschwebelager, einem lautlosen NB-EKA-P2-Antrieb und einem glasfaserverstärkten PBT-Rahmen. Für eine möglichst entkoppelte Montage gehören außerdem NB Slics aus Silikon zum Lieferumfang.

Das steckt im Paket:

* 4 × NB-eLoop B12-1

* 120 mm

* 800 U/min

* 7,7 dBA

* 57,3 m³/h

* 3-Pin, 12 V

* inklusive Montagezubehör und Anschlusskabel

Paket 2: Wasserkühlung

3 × Blacknoise NB-Multiframe M12-PS

Das zweite Paket richtet sich besonders an PC-Bastler, die ihre Wasserkühlung bzw. deren Radiator leistungsfähig und gleichzeitig möglichst leise belüften möchten. Zu gewinnen gibt es drei NB-Multiframe M12-PS.

Die 120-mm-Lüfter drehen mit 1.500 U/min, bieten einen Luftdurchsatz von 100 m³/h und werden mit 22,1 dBA angegeben. Der Anschluss erfolgt über 4-Pin bei 12 V.

Besonderes Merkmal der Multiframe-Serie ist ihre konsequente Ausrichtung auf eine möglichst schwingungsarme Montage. Dafür verfügt der Lüfter über vollintegrierte Körperschalldämpfer aus Silikon. Dazu kommen das NB-NanoSLI-Magnetschwebelager, der NB-EKA-P2-Antrieb und ein glasfaserverstärkter PBT-Rahmen.

Das steckt im Paket:

* 3 × NB-Multiframe M12-PS

* 120 mm

* 1.500 U/min

* 22,1 dBA

* 100 m³/h

* 4-Pin, 12 V

* inklusive Silikon-Rahmen und Montageschrauben

Paket 3: Design Lightning A

4 × Blacknoise NB-eLoopX B12x-P – schwarz

Performance trifft Beleuchtung: Das Paket „Design Lightning A“ bringt vier schwarze NB-eLoopX B12x-P in deinen Rechner. Die eLoopX-Serie verbindet die charakteristische BionicLoopFan-Technologie mit ARGB-Beleuchtung in der Nabe.

Die 120-mm-Lüfter arbeiten mit 2.000 U/min, erreichen einen Luftdurchsatz von 132,4 m³/h und werden mit 28,4 dBA angegeben. Der Anschluss erfolgt über 4-Pin bei 12 V. Zusätzlich zu den normalen Anschlusskabeln gehören auch ARGB-Anschlusskabel zum Lieferumfang.

Damit eignen sich die B12x-P nicht nur für die Gehäusebelüftung, sondern laut Blacknoise auch für CPU-Kühler und Radiatoren.

Das steckt im Paket:

* 4 × NB-eLoopX B12x-P

* schwarze Ausführung

* 120 mm

* 2.000 U/min

* 28,4 dBA

* 132,4 m³/h

* 4-Pin, 12 V

* ARGB-Anschlusskabel inklusive

Paket 4: Design Lightning B

4 × Blacknoise NB-eLoopX B14x-P – weiß

Noch etwas größer wird es mit „Design Lightning B“. Hier warten vier weiße NB-eLoopX B14x-P auf einen neuen Besitzer.

Mit 140 mm Durchmesser, 2.000 U/min und einem Luftdurchsatz von 186 m³/h bieten die B14x-P ordentlich Reserven für die Belüftung eines leistungsstarken Systems. Die angegebene Lautstärke liegt bei 29,6 dBA. Angeschlossen werden die Lüfter über 4-Pin bei 12 V.

Wie bei den anderen eLoopX-Modellen kommen auch hier der bionische Schlaufenrotor, das NB-NanoSLI-Magnetschwebelager und der NB-EKA-P2-Antrieb zum Einsatz. Die B14x-P kombinieren damit hohe Luftförderleistung mit dem charakteristischen eLoop-Design.

Das steckt im Paket:

* 4 × NB-eLoopX B14x-P

* weiße Ausführung

* 140 mm

* 2.000 U/min

* 29,6 dBA

* 186 m³/h

* 4-Pin, 12 V

Vier Pakete – welches ist dein Favorit?

Ob maximale Ruhe, Radiator-Kühlung, ARGB-Design oder große 140-mm-Lüfter: Mit den vier Gewinnpaketen gibt es gleich mehrere Möglichkeiten, den eigenen PC aufzurüsten.

Und das Beste: Du entscheidest, welches Paket dein Favorit ist!

Jetzt am Gewinnspiel teilnehmen und mit etwas Glück bald die passende Portion Blacknoise-Technologie im eigenen PC verbauen.

Technische Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Erstellung auf den offiziellen Blacknoise-Produktseiten veröffentlichten Daten. Teilnahmebedingungen, Gewinnspielzeitraum und Auswahl der Gewinner sind den jeweiligen Gewinnspielbedingungen zu entnehmen.

Teilnahmebedingungen

Die vollständigen Teilnahmebedingungen findet ihr im Gleam-Formualar, nachfolgend die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 24 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 04.10.2026, 23:59 Uhr