MOZA Racing erweitert sein Sim-Racing-Ökosystem erstmals um offiziell für PlayStation 5 lizenzierte Hardware. Auf der Tokyo Game Show 2026 präsentiert der Hersteller drei neue Direct-Drive-Produkte, die speziell für den Einsatz an der PS5 entwickelt wurden. Gleichzeitig kündigt MOZA die native Unterstützung von Gran Turismo 7 an.

Drei Direct-Drive-Lösungen für PlayStation 5

Mit dem neuen Line-up möchte MOZA unterschiedliche Ansprüche innerhalb des Konsolen-Sim-Racing abdecken. Zur Auswahl stehen ein Komplettsystem für den Einstieg, eine leistungsstarke High-End-Lösung sowie eine einzelne Wheel Base für individuell zusammengestellte Setups.

Produkt Ausführung Besonderheit MOZA R5S Pro Racing Simulator Komplettsystem Direct-Drive-Wheel Base, Lenkrad und Pedale in einem Paket MOZA R16S Ultra Racing Simulator Premium-Komplettlösung R16S Ultra Wheel Base und Lenkrad für hohe Performance MOZA R16S Ultra Direct Drive Wheel Base Standalone Wheel Base Flexible Basis für individuell zusammengestellte MOZA-Setups

MOZA R5S Pro Racing Simulator

Der MOZA R5S Pro Racing Simulator richtet sich an Spieler, die möglichst unkompliziert in das MOZA-Ökosystem einsteigen möchten. Das Paket kombiniert die Direct-Drive-Wheel Base mit einem passenden Lenkrad und Pedalen und liefert damit eine vollständige Grundlage für das Sim-Racing auf der PlayStation 5.

MOZA R16S Ultra Racing Simulator

Mit dem R16S Ultra Racing Simulator positioniert MOZA eine leistungsorientierte Lösung für erfahrene Sim Racer. Zum Paket gehören die R16S Ultra Wheel Base und ein entsprechendes Lenkrad. Die Direct-Drive-Technologie soll dabei ein besonders kraftvolles und direktes Force-Feedback-Erlebnis ermöglichen.

MOZA R16S Ultra Direct Drive Wheel Base

Wer sein Setup dagegen selbst zusammenstellen möchte, kann zur MOZA R16S Ultra Direct Drive Wheel Base greifen. Die einzelne Wheel Base bietet die Möglichkeit, das System mit einem kompatiblen MOZA-Lenkrad nach eigenen Vorstellungen zu erweitern. Damit richtet sich das Produkt auch an Nutzer, die bereits Komponenten aus dem MOZA-Ökosystem besitzen.

Native Unterstützung für Gran Turismo 7

Eine zentrale Neuerung ist die Zusammenarbeit zwischen MOZA Racing und Polyphony Digital. MOZA entwickelt einen Racing-Wheel-Controller mit nativer Unterstützung für Gran Turismo 7.

Damit soll die Nutzung der MOZA-Hardware auf der PS5 möglichst direkt und unkompliziert erfolgen. Zum Start sollen die neuen Racing-Produkte Gran Turismo 7 sowie weitere kompatible Rennspiele unterstützen. Welche zusätzlichen Titel zum offiziellen Launch unterstützt werden, will MOZA zu einem späteren Zeitpunkt näher erläutern.

Erste öffentliche Präsentation auf der Tokyo Game Show 2026

Besucher der Tokyo Game Show 2026 erhalten erstmals die Möglichkeit, die neuen PS5-Produkte von MOZA Racing öffentlich zu sehen. Die drei Racing-Lösungen werden dabei als offiziell für PlayStation lizenzierte Hardware präsentiert. Konkrete Informationen zu Preisen, Verfügbarkeit und dem offiziellen Verkaufsstart hat MOZA noch nicht bekannt gegeben. Diese Details sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Mit den neuen Produkten erweitert MOZA Racing sein bisheriges Hardware-Angebot damit erstmals offiziell auf die PlayStation-Plattform. Für Konsolen-Spieler soll dadurch künftig der Einstieg in das Direct-Drive-Ökosystem des Herstellers möglich werden.