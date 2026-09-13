16 Jahre Game2Gether: Wir verlosen eine Samsung P9 Express

Samsung P9 Express 512 GB – mehr Speicher, mehr Geschwindigkeit

Große Spiele, hochauflösende Videos und jede Menge Fotos – der Speicherplatz moderner Geräte ist schnell ausgeschöpft. Genau hier kommt die Samsung P9 Express mit 512 GB ins Spiel. Wir verlosen eine Speicherkarte, die viel Platz mit hoher Performance und robuster Bauweise verbindet.

Rasante Geschwindigkeiten für anspruchsvolle Anwendungen

Die microSDXC Express P9 Express setzt auf PCIe Gen 3.0 x1 und NVMe 1.3. Damit erreicht sie laut Samsung sequenzielle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 800 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 310 MB/s. Im Vergleich zu klassischen Samsung UHS-I microSD-Karten kann die Lesegeschwindigkeit damit bis zu viermal höher ausfallen. Die tatsächliche Leistung hängt allerdings vom verwendeten Gerät und der jeweiligen Schnittstelle ab.

Mit 512 GB bietet die kleine Speicherkarte außerdem reichlich Platz für Spiele, Fotos, Videos und andere Dateien. Besonders interessant ist sie für die Nintendo Switch 2, aber auch kompatible Smartphones, Tablets, Actioncams, Drohnen, Laptops und andere Geräte mit microSDXC-Steckplatz können von zusätzlichem Speicher profitieren.

Klein, robust und gut geschützt

Trotz ihrer kompakten Abmessungen von gerade einmal 15 × 11 × 1,1 mm bringt die P9 Express einiges an Schutz mit. Samsung gibt unter anderem eine Wasserbeständigkeit von bis zu 72 Stunden in einem Meter Tiefe, eine Sturzsicherheit aus bis zu fünf Metern sowie Schutz vor Magnetfeldern bis 15.000 Gauss und Röntgenstrahlung bis 50 Röntgen an.

Auch thermisch ist die Karte für den Einsatz im Alltag ausgelegt: Die angegebene Betriebstemperatur reicht von 0 °C bis 45 °C, außerhalb des Betriebs sind –40 °C bis 85 °C vorgesehen.

Die wichtigsten technischen Daten auf einen Blick

* Kapazität: 512 GB

* Lesen: bis zu 800 MB/s

* Schreiben: bis zu 310 MB/s

* Standard: microSDXC Express / UHS-I

* Schnittstelle: PCIe Gen 3.0 x1, NVMe 1.3

* Geschwindigkeitsklassen: UHS-I U3, Class 10, V30

* Speicher: Samsung V-NAND TLC

* Abmessungen: 15 × 11 × 1,1 mm

* Gewicht: ca. 0,26 g

* Garantie: 3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie

Jetzt mitmachen und mit etwas Glück die Samsung P9 Express 512 GB gewinnen!

Hinweis: 1 GB entspricht 1.000.000.000 Byte. Die tatsächlich verfügbare Speicherkapazität kann geringer sein. Die Leistungswerte sind Maximalwerte unter bestimmten Testbedingungen und können je nach Gerät, Schnittstelle und Nutzung abweichen.

Teilnahmebedingungen

Die vollständigen Teilnahmebedingungen findet ihr im Gleam-Formualar, nachfolgend die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 24 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 04.10.2026, 23:59 Uhr.