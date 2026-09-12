16 Jahre Game2Gether: Wir verlosen ein be quiet! Gamingbundle

Tag 6 – Für Gamer von Gamern

Gaming verbindet – und genau das macht unsere Community seit 16 Jahren so besonders. Ob PC, Konsole, Hardware oder einfach die Begeisterung für das nächste große Abenteuer: Bei game2gether stand und steht die Leidenschaft fürs Gaming im Mittelpunkt. Unser 16. Geburtstag ist deshalb nicht nur unser Geburtstag, sondern vor allem ein Grund, euch etwas zurückzugeben. Freut euch auf 10 Tage voller abwechslungsreicher Gewinne, die wir gemeinsam mit unseren Partnern für euch zusammengestellt haben.

Leise Präzision für dein Gaming-Setup

Gaming muss nicht laut sein! Mit der Light Mount TKL und der Dark Perk Ergo zeigt be quiet!, dass hohe Performance und angenehme Geräuschkulisse hervorragend zusammenpassen. Wir verlosen ein Duo, das dein Setup sowohl beim Zocken als auch beim Arbeiten aufwertet.

Light Mount TKL – kompakt, leise und vielseitig

Die Light Mount TKL ist eine mechanische Tenkeyless-Tastatur, die auf den Nummernblock verzichtet und dadurch mehr Platz für die Maus schafft. Im Inneren arbeiten be quiet! Silent V2 Switches – je nach Variante linear oder taktil. Drei Lagen Schaumstoff im Gehäuse reduzieren Echos und tragen zum angenehm leisen Tippgefühl bei. Die Switches und Stabilisatoren sind ab Werk geschmiert.

Dazu kommen PBT-Double-Shot-Tastenkappen, eine Oberseite aus gebürstetem Aluminium, RGB-Beleuchtung mit ARGB-Diffusoren sowie eine magnetisch befestigbare Handballenauflage. Drei dedizierte Makrotasten und ein 3D-Medienrad bieten zusätzliche Möglichkeiten zur Individualisierung. Dank Hot-Swap-Unterstützung können kompatible 5-Pin-MX-Switches ausgetauscht werden.

Technische Highlights: ca. 358 × 132 × 43,6 mm ohne Handballenauflage, rund 770 g ohne Auflage, Full-NKRO über USB und ein abnehmbares USB-A-auf-C-Kabel.

Dark Perk Ergo – 55 Gramm Präzision

Passend dazu sorgt die Dark Perk Ergo für punktgenaue Mausbewegungen. Mit gerade einmal 55 Gramm ist sie besonders leicht. Der PixArt-PAW3950-Sensor erreicht bis zu 32.000 DPI, während die Abfragerate bis zu 8.000 Hz beträgt – und das sowohl kabellos als auch per Kabel.

Die ergonomische Form, zwei Daumentasten und die optischen Omron D2FP-FN2-Switches sind auf schnelle und präzise Eingaben ausgelegt. Kabellos sind bei 1.000 Hz bis zu 110 Stunden Akkulaufzeit möglich. Für die Verbindung stehen 2,4-GHz-Funk und USB zur Verfügung. Über das be quiet! IO Center lassen sich unter anderem DPI, Polling-Rate, Tastenbelegung und Makros konfigurieren.

Jetzt mitmachen!

Mit etwas Glück gehört dieses leistungsstarke be quiet!-Gaming-Duo schon bald dir. Also: Teilnahmebedingungen beachten, mitmachen und Daumen drücken – vielleicht wird dein nächstes Gaming-Abenteuer nicht nur schneller, sondern auch deutlich leiser!

Teilnahmebedingungen

Die vollständigen Teilnahmebedingungen findet ihr im Gleam-Formualar, nachfolgend die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 24 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 04.10.2026, 23:59 Uhr.