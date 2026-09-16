16 Jahre Game2Gether: Wir verlosen zwei beyerdynamic MMX100 Headsets

Der Countdown läuft

Nur noch wenige Tage, dann ist unsere große Geburtstagsfeier auch schon wieder vorbei! Doch bevor wir die 16 Jahre game2gether gebührend ausklingen lassen, haben wir noch einige Überraschungen für euch. Seit 8 Tagen gibt es bereits tolle Preise zu gewinnen – und heute geht es natürlich weiter. Nutzt eure Chance, macht mit und schaut auch morgen wieder vorbei.

Mit dem beyerdynamic MMX 100 wireless ins nächste Level!

Gaming, Musik und Alltag – und das alles mit einem Headset? Das beyerdynamic MMX 100 wireless möchte genau das möglich machen. Das geschlossene Over-Ear-Gaming-Headset kombiniert präzisen Sound, kabellose Freiheit und hohen Tragekomfort mit einer beeindruckenden Akkulaufzeit.

Bereit für lange Gaming-Sessions

Im Inneren arbeiten 40-mm-Treiber, die für einen detailreichen und präzise abgestimmten Gaming-Sound sorgen. Gerade bei schnellen Spielen soll eine klare Ortung dabei helfen, Schritte, Geräusche und andere Details besser wahrzunehmen.

Für die Kommunikation sorgt das abnehmbare META VOICE Mikrofon. Es ist auf eine klare Sprachübertragung ausgelegt – damit die wichtigen Ansagen im Team-Chat verständlich ankommen.

Auch beim Komfort setzt beyerdynamic auf bekannte Zutaten: Die weichen Velours-Ohrpolster mit Memory-Schaum-Füllung umschließen die Ohren und sollen auch bei längeren Sessions angenehm sitzen. Mit gerade einmal 275 Gramm bleibt das Headset zudem vergleichsweise leicht.

Drei Wege, ein Headset

Das MMX 100 wireless bietet gleich mehrere Möglichkeiten zur Verbindung. Für Gaming steht ein Low-Latency-USB-Dongle zur Verfügung, während Bluetooth 6.0 die kabellose Nutzung mit kompatiblen Geräten ermöglicht. Alternativ kann das Headset auch klassisch per Kabel betrieben werden.

Kompatibel ist es unter anderem mit PC, PlayStation, Nintendo Switch und Smartphones – abhängig vom jeweiligen Gerät und der verwendeten Verbindung. Über die beyerdynamic App lassen sich außerdem Klang und weitere Einstellungen anpassen sowie Firmware-Updates installieren.

Technische Daten auf einen Blick

* Bauweise: geschlossen, Over-Ear

* Treiber: 40 mm

* Frequenzbereich: 20–20.000 Hz

* Gewicht: 275 g

* Akkulaufzeit: mehr als 80 Stunden

* Ohrpolster: Velours mit Memory-Schaum

* Verbindungen: Bluetooth 6.0, Low-Latency-USB-Dongle, Kabel

* Mikrofon: abnehmbares META VOICE Mikrofon

* Farben: Schwarz und Arctic White

Jetzt heißt es: Daumen drücken!

Ob spannende Gaming-Session, entspannte Playlist oder Voice-Chat mit Freunden – das beyerdynamic MMX 100 wireless ist auf vielseitigen Einsatz ausgelegt.

Und jetzt seid ihr dran: Mit etwas Glück könnt ihr euch dieses Gaming-Headset sichern und schon bald selbst erleben, was in ihm steckt. Viel Erfolg beim Gewinnspiel!

Teilnahmebedingungen

Die vollständigen Teilnahmebedingungen findet ihr im Gleam-Formualar, nachfolgend die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 24 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 04.10.2026, 23:59 Uhr.