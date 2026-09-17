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Retro Fighters bringt Battle Dock für Nintendo Switch 2 nach Europa

Alex
By Alex
(Bildquelle: Retro Fighters)

Retro Fighters erweitert das Zubehörangebot für die Nintendo Switch 2 um das neue Battle Dock. Der Adapter ermöglicht es, bis zu vier GameCube-kompatible Controller gleichzeitig per Kabel mit der Konsole zu verbinden. Das Battle Dock ist ab sofort in Europa erhältlich.

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Vier GameCube-Controller an der Switch 2

Das Battle Dock richtet sich vor allem an Fans klassischer GameCube-Controller und Multiplayer-Spiele. Die Switch 2 wird dafür einfach in das Dock eingesetzt, anschließend lassen sich bis zu vier kompatible Controller an den Anschlüssen auf der Vorderseite verbinden.

Die Verbindung zur Nintendo Switch 2 erfolgt über USB-C. Für die vier GameCube-Controller stehen laut Retro Fighters besonders latenzarme, kabelgebundene Anschlüsse zur Verfügung. Dadurch soll das Battle Dock insbesondere bei kompetitiven Multiplayer-Spielen für eine direkte Verbindung ohne kabellose Aussetzer sorgen.

Für Super Smash Bros. Ultimate und weitere Multiplayer-Spiele

Ein naheliegender Einsatzbereich ist Super Smash Bros. Ultimate. Mit vier angeschlossenen Controllern können mehrere Spieler direkt an der Konsole gegeneinander antreten.

Neben kabelgebundenen GameCube-Controllern unterstützt das Battle Dock auch WaveBird Wireless Controller sowie die kabellosen BattlerGC-Controller von Retro Fighters. Damit können Spieler selbst entscheiden, ob sie auf eine klassische Kabelverbindung oder kabellose Controller setzen möchten.

Vier austauschbare GameCube-Farben

Optisch orientiert sich das Battle Dock an der ursprünglichen GameCube-Konsole. Zum Lieferumfang gehören vier magnetisch befestigte und austauschbare Faceplates in verschiedenen klassischen GameCube-Farben.

Faceplate Farbe
Spice Orange Orange
Indigo Indigo
Jet Black Schwarz
Platinum Silver Silber

Zusätzlich verfügt das Battle Dock auf der Rückseite über zwei weitere USB-C-Anschlüsse. Laut Hersteller wurde das Dock so konzipiert, dass die Switch 2 sicher eingesetzt werden kann, ohne die Konsole dabei zu beeinträchtigen.

Ab sofort in Europa erhältlich

Das Retro Fighters Battle Dock ist ab sofort in Europa erhältlich. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 39,99 Euro beziehungsweise 34,99 britischen Pfund.

Produkt Retro Fighters Battle Dock
Kompatibilität Nintendo Switch 2
Controller-Anschlüsse 4x GameCube-kompatibel
Verbindung zur Konsole USB-C
Weitere Anschlüsse 2x USB-C auf der Rückseite
Wireless-Unterstützung WaveBird und BattlerGC Wireless Controller
Faceplates Spice Orange, Indigo, Jet Black, Platinum Silver
Preis 39,99 Euro / 34,99 GBP
Verfügbarkeit Ab sofort in Europa

Das Battle Dock verbindet damit das Design und die Controller-Unterstützung der GameCube-Ära mit der aktuellen Nintendo Switch 2. Besonders für lokale Multiplayer-Runden mit mehreren Spielern soll der Adapter eine unkomplizierte Möglichkeit bieten, klassische GameCube-kompatible Controller einzusetzen.

Battle Dock bei Amazon erhältlich

Das Battle Dock ist unter anderem bei Amazon UK, Amazon Deutschland, Amazon Italien und Amazon Spanien erhältlich. Für Frankreich wurde eine Verfügbarkeit zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt.

SourcePressemitteilung Retro Fighters
Alex
Alex
Meine Leidenschaft für PC-Hardware begleitet mich seit meiner Jugend. Über viele Hardware-Generationen hinweg habe ich eigene Systeme aufgebaut, getestet und weiterentwickelt – später kamen auch Konsolen und Gaming-Equipment hinzu. Bei Game2Gether bin ich vielseitig unterwegs: von Hardware und Technik über Gaming und Reviews bis hin zu aktuellen News. Mein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf Hardware, wobei mich vor allem die Technik hinter den Produkten und deren praktischer Nutzen interessieren.
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