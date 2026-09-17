Yamaha erweitert sein Heimkino-Portfolio um zwei neue AV-Receiver. Der RX300A und der RX500A sollen einen unkomplizierten Einstieg in modernes Heimkino ermöglichen und kombinieren Dolby Atmos, hochauflösende Bildsignale sowie aktuelle Gaming-Funktionen. Der RX500A bietet darüber hinaus Netzwerk-Streaming.

Dolby Atmos für das Heimkino

Beide neuen AV-Receiver sind als zentrale Schaltstelle für das Heimkino konzipiert. Neben Dolby Atmos unterstützen sie DTS:X und DTS Virtual:X und können dadurch immersiven Surround-Sound erzeugen.

Der RX300A bietet ein klassisches 5.2-Kanal-Setup mit zwei Frontlautsprechern, Center, zwei Surround-Lautsprechern und bis zu zwei Subwoofern. Zusätzlich lassen sich virtuelle Höheneffekte nutzen. Alternativ kann ein 3.2.2-Setup mit echten Deckenlautsprechern oder Upfiring-Speakern realisiert werden.

Beim RX500A stehen insgesamt 7.2 Kanäle zur Verfügung. Damit sind beispielsweise Surround- und Surround-Back-Lautsprecher möglich. Alternativ lässt sich ein 5.2.2-System mit Decken- oder Upfiring-Lautsprechern aufbauen.

Modell Kanäle Maximales Setup Höhenkanäle Yamaha RX300A 5.2 3.2.2 Virtuell oder 2 echte Höhenkanäle Yamaha RX500A 7.2 5.2.2 Virtuell oder 2 echte Höhenkanäle

Sound First: 40 Jahre Heimkino-Erfahrung

Yamaha setzt bei den neuen AV-Receivern auf seine „Sound First“-Philosophie. Nach Angaben des Herstellers fließen dabei 40 Jahre Erfahrung im Heimkino-Bereich sowie Know-how aus dem Instrumentenbau, der Akustik und professionellen PA-Systemen ein. Auch das Schaltungsdesign wurde auf eine stabile Leistung und möglichst störungsarme Signalwege ausgelegt. Ein großer Kühlkörper über der HDMI-Schaltung soll beispielsweise die Wärmeentwicklung regulieren und empfindliche DSP- und HDMI-Komponenten schützen.

Von den höher positionierten Modellen übernimmt Yamaha außerdem den Anti-Resonance Technology (A.R.T.) Wedge Standfuß. Der zusätzliche mittig positionierte fünfte Standfuß soll Vibrationen reduzieren, die sich negativ auf den Klang auswirken können. Für unterschiedliche Inhalte stehen verschiedene Klangmodi zur Verfügung. Pure Direct und Stereo richten sich beispielsweise an die Musikwiedergabe, während der Movie-Modus für eine dynamische Filmwiedergabe ausgelegt ist. Der Night-Modus soll dagegen auch bei geringer Lautstärke einen ausgewogenen Klang ermöglichen.

8K, 4K/120 Hz und Gaming-Funktionen

Neben der Audiowiedergabe unterstützen RX300A und RX500A auch aktuelle Bildstandards. Beide Modelle können 8K bei 60 Hz sowie 4K bei 120 Hz verarbeiten. Dolby Vision und HDR10+ sorgen zusätzlich für einen erweiterten Dynamikumfang bei kompatiblen Inhalten. Auch Gamer sollen von den neuen AV-Receivern profitieren. VRR (Variable Refresh Rate) reduziert Screen-Tearing, während ALLM (Auto Low Latency Mode) für eine möglichst geringe Verzögerung sorgen soll.

Für Zuspieler wie Spielekonsolen und Blu-ray-Player stehen vier HDMI-Eingänge zur Verfügung. Der HDMI-Ausgang zum Fernseher unterstützt ARC und ermöglicht damit die Übertragung des TV-Tons an den AV-Receiver.

Bluetooth, DAB und zahlreiche Anschlüsse

Bei den klassischen Anschlüssen bieten beide Modelle unter anderem zwei Cinch-Eingänge sowie jeweils einen optischen und einen koaxialen Digitaleingang. Über USB-A lassen sich Audiodateien von kompatiblen Speichermedien wiedergeben. Für Kopfhörer steht außerdem ein Klinkenausgang zur Verfügung. Zwei Subwoofer-Ausgänge ermöglichen die Anbindung von zwei Subwoofern. Radio kann über FM oder digital via DAB empfangen werden. Für die kabellose Wiedergabe von Smartphones und Tablets steht Bluetooth zur Verfügung.

Dank Bluetooth Multipoint können beim RX300A und RX500A zudem zwei Geräte gleichzeitig gekoppelt werden. Zwischen den verbundenen Geräten lässt sich anschließend wechseln.

RX500A mit Netzwerk-Streaming

Der RX500A bietet gegenüber dem RX300A zusätzliche Netzwerkfunktionen. Die Verbindung zum Netzwerk kann entweder per Ethernet-Kabel oder über WLAN hergestellt werden.

Anschließend stehen verschiedene Streaming-Dienste zur Verfügung. Unterstützt werden unter anderem Spotify Connect, Google Cast, AirPlay, TIDAL Connect und Qobuz Connect. Damit lassen sich neben Musik auch Podcasts und Hörbücher direkt über den AV-Receiver wiedergeben.

Funktion RX300A RX500A Dolby Atmos Ja Ja DTS:X Ja Ja DTS Virtual:X Ja Ja 8K bei 60 Hz Ja Ja 4K bei 120 Hz Ja Ja Dolby Vision Ja Ja HDR10+ Ja Ja VRR / ALLM Ja Ja HDMI-Eingänge 4 4 DAB / FM Ja Ja Bluetooth Multipoint Ja Ja Netzwerk-Streaming Nein Ja WLAN / Ethernet Nein Ja Spotify Connect Nein Ja Google Cast Nein Ja AirPlay Nein Ja TIDAL Connect Nein Ja Qobuz Connect Nein Ja

Einfache Einrichtung und automatische Raumkorrektur

Yamaha möchte die Einrichtung der neuen AV-Receiver möglichst unkompliziert gestalten. Ein Bildschirmmenü führt durch die einzelnen Schritte, angefangen bei den Lautsprechern und dem Fernseher bis hin zu den angeschlossenen Zuspielern und Eingängen.

Für die klangliche Abstimmung steht eine automatische Raumkorrektur zur Verfügung. Ein mitgeliefertes Einmessmikrofon analysiert die Raumakustik sowie die Eigenschaften der angeschlossenen Lautsprecher. Anschließend passt der AV-Receiver die Klangwiedergabe automatisch an die räumlichen Bedingungen an. Über die Scene-Tasten lassen sich optimierte Einstellungen für unterschiedliche Eingänge speichern und anschließend auf Knopfdruck abrufen.

Preise und Verfügbarkeit

Die beiden neuen Yamaha AV-Receiver sind seit August 2026 im Handel erhältlich. Die unverbindlichen Preisempfehlungen inklusive Mehrwertsteuer liegen bei 399 Euro für den RX300A und 699 Euro für den RX500A.