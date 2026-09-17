Im LEGOLAND Deutschland Resort wird es vom 3. Oktober bis zum 8. November 2026 wieder schaurig-schön. Zwischen Kürbissen, Spinnweben und freundlichen LEGO Halloween-Figuren erwartet Familien ein Programm mit Streichen, Suchaktionen, Shows, Musik und kindgerechten Schreckmomenten.

Im Mittelpunkt steht der neue BOO-levard mit verschiedenen Halloween-Stationen. Dazu kommen das neue LaBOOrynth, das BOO-rometer, Fotospots, eine Halloween-Parade sowie verlängerte Öffnungszeiten an ausgewählten Samstagen. Zum Abschluss der Halloween-Zeit steigt am 7. November ein Feuerwerk über dem LEGOLAND Deutschland Resort.

BOO-levard lädt zum Schabernack ein

Schon am Eingang weist das BOO-levard-Schild den Weg in die Halloween-Welt. Kürbisse, Fledermäuse und Spinnweben begleiten Familien auf dem Weg durch den Park. In den sogenannten BOO-sinn Zonen erzählen LEGO Figuren von Streichen, die zuvor im Park passiert sind.

Markierte Schauplätze und kleine Szenen geben Hinweise darauf, wo die frechen LEGO Streichespieler unterwegs waren. Steckbriefe helfen den kleinen Spürnasen dabei, die Verursacher zu finden. Wer die Streichespieler entdeckt und sie zur Rede stellt, kann dabei selbst Teil des Schabernacks werden. Als Ablenkung versuchen die ertappten Figuren, die kleinen Ermittler mit Süßigkeiten auf ihre Seite zu ziehen.

Das BOO-rometer sammelt die Streiche

Im Rahmen der Halloween-Mission werden die Besucher selbst zu Streichespielern. Eine Karte mit verschiedenen BOO-Aufgaben liefert dafür passende Herausforderungen. Dazu gehört beispielsweise, einen Erwachsenen mit einem lauten „BOO!“ zu erschrecken oder die Eltern im Labyrinth spielerisch in die falsche Richtung zu schicken.

Für absolvierte Aufgaben gibt es Punkte, die in Form von LEGO Steinen in das BOO-rometer eingezahlt werden. Mit jeder weiteren Aufgabe steigt der Pegel und zeigt an, wie viel Schabernack die Familien an diesem Tag veranstaltet haben.

Neues LaBOOrynth im MINILAND

Im MINILAND wartet mit dem neuen LaBOOrynth eine weitere Halloween-Attraktion. Zwischen echten Strohballen müssen Familien den richtigen Weg durch den Irrgarten finden und dabei Hinweise entdecken.

Wer die Rätsel löst und die geheime Lösung herausfindet, kann sich im BOO-Crew Missionslager eine LEGO Überraschung abholen. Für Erinnerungsfotos steht außerdem eine freundliche LEGO Vogelscheuche bereit.

Halloween-Fotospots und Süßigkeiten

An der Hexen BOOde wartet neben der LEGO Hexe auch Parkmaskottchen Olli auf die Besucher. Dort gibt es den ganzen Tag Süßes oder Saures und Möglichkeiten für gemeinsame Erinnerungsfotos.

Weitere Fotokulissen befinden sich im Themenbereich IMAGINATION. Eine große LEGO Spinne, ein LEGO Skelett und eine LEGO Mumie sorgen dort für passende Halloween-Motive.

Discodrache und Halloween-Shows

Auch das LAND DER RITTER wird für Halloween dekoriert. Zwischen Kürbissen und LEGO Fledermäusen können Familien auf Entdeckungstour gehen und nach kleinen Details in der Halloween-Kulisse suchen. Der Feuerdrache verwandelt sich während der Halloween-Zeit erneut in den Discodrachen. Bunte Disco-Lichter und passende Musik begleiten die Fahrt auf der Achterbahn.

An der Burgbühne stehen außerdem Halloween-Shows mit LEGO Figuren sowie eine Halloween-Kinderdisco auf dem Programm. Eine weitere Möglichkeit zum Tanzen und Feiern bietet die Halloween-Schlitt-BOO-Disco in der Halle des Power Builders. Dort können Familien erstmals auch während der Halloween-Zeit ihre Runden auf der Schlittschuhbahn drehen. Auch die Fahrschule erhält eine Halloween-Dekoration. Thematisch gestaltete Fahrzeuge und eine passend dekorierte Tankstelle sorgen dort für Halloween-Stimmung bei den jüngeren Besuchern.

Lange Halloween-Samstage mit Parade

An den langen Halloween-Samstagen im Oktober bleibt das LEGOLAND Deutschland Resort bis 20 Uhr geöffnet. Dadurch können Familien den Park auch in den Abendstunden erleben.

Zusätzlich zieht an allen langen Samstagen im Oktober die große LEGOLAND Halloween-Parade durch den Park. Halloween-Wagen, kostümierte Darsteller und Stelzenläufer sorgen entlang der Strecke für Unterhaltung. Am Abend setzen beleuchtete Stelzenläufer weitere Akzente.

Halloween-Highlight Zeitraum / Termin Halloween im LEGOLAND Deutschland 3. Oktober bis 8. November 2026 BOO-levard Während der Halloween-Zeit LaBOOrynth Während der Halloween-Zeit BOO-rometer Während der Halloween-Zeit Halloween-Parade An allen langen Samstagen im Oktober Verlängerte Parköffnung Lange Halloween-Samstage bis 20 Uhr Halloween-Schlitt-BOO-Disco Während der Halloween-Zeit Abschlussfeuerwerk 7. November 2026

Feuerwerk zum Abschluss am 7. November

Am 7. November 2026 wartet zum Abschluss der Halloween-Zeit ein besonderes Finale. Ein Feuerwerk soll den Himmel über dem LEGOLAND Deutschland Resort in leuchtenden Farben erstrahlen lassen.

Damit endet eine Halloween-Saison voller kleiner Streiche, Suchaktionen, Shows und kindgerechter Schreckmomente. Wer weniger Interesse an Grusel hat, kann den Halloween-Bereichen ausweichen und das LEGOLAND Deutschland Resort weiterhin mit seinen Fahrattraktionen, LEGO Welten und Spielmöglichkeiten genießen.