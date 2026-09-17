AVerMedia erweitert sein Portfolio um zwei neue HDMI-Capture-Geräte für professionelle Streaming- und Video-Workflows. Der STREAMER ULTRA – GC531 und der STREAMER ULTRA 2.1 – GC535 richten sich an Hardcore-Streamer, Live-Commerce-Anbieter sowie professionelle Video-Produktionen und sollen hohe Bildqualität mit zuverlässigem Dauerbetrieb verbinden.

Capture Cards für professionelle Video-Workflows

Die beiden Capture Cards wurden für den Einsatz mit DSLR- und spiegellosen Kameras sowie professionellen Kamera- und Produktionssystemen entwickelt. Neben Streaming und Videoaufnahmen eignen sich die Geräte laut AVerMedia unter anderem für Live-Shopping, Produktvorführungen, Schulungen und die Erstellung professioneller Inhalte.

Der GC535 ermöglicht Aufnahmen mit bis zu 4K bei 60 Bildern pro Sekunde, während der GC531 Aufnahmen mit bis zu 4K bei 30 Bildern pro Sekunde unterstützt.

Modell Produktname Maximale Aufnahme Farbaufnahme Einsatzbereich GC531 STREAMER ULTRA 4K30 RGB24 True Color Streaming, Video-Produktion, Live-Commerce GC535 STREAMER ULTRA 2.1 4K60 RGB24 True Color Professionelle Streaming- und Kamera-Workflows

RGB24 True Color Capture für präzise Farben

Ein besonderes Merkmal beider Capture Cards ist die Unterstützung von RGB24 True Color Capture. Das Aufnahmeformat soll eine besonders genaue Farbwiedergabe und feine Bilddetails ermöglichen.

Gerade im Live-Commerce kann eine möglichst realitätsnahe Darstellung eine wichtige Rolle spielen. Farben, Materialien, Stoffe und andere Produktdetails sollen im Stream möglichst originalgetreu wiedergegeben werden. Dadurch können Zuschauer Produkte besser einschätzen, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen.

Für den 24/7-Dauereinsatz entwickelt

AVerMedia positioniert den GC531 und den GC535 nicht ausschließlich als Capture-Lösungen für klassische Livestreams. Beide Modelle wurden laut Hersteller auch für den kontinuierlichen professionellen Betrieb entwickelt. Die Capture Cards bieten eine breite Kompatibilität mit Broadcast-Kameras und professionellen Produktions-Workflows und sollen sich dadurch in bestehende Studio-Umgebungen integrieren lassen.

Für den Einsatz in geschäftskritischen Video-Workflows verfügen beide Modelle über eine verbesserte EMV-/EMI-Abschirmung sowie ESD-Schutz. Dadurch soll die Signalintegrität auch bei längerem Betrieb gewährleistet werden. Zusätzlich wurden die Geräte umfangreichen Langzeittests unterzogen, um die Stabilität im 24/7-Betrieb sicherzustellen.

Streaming und Video-Commerce im Fokus

Mit den neuen Capture Cards reagiert AVerMedia auf den zunehmenden Einsatz von Video in Bereichen wie Kommunikation, Schulungen, Live-Produktionen und digitalem Handel. Während der GC531 mit einer Aufnahmeauflösung von bis zu 4K30 ausgelegt ist, bietet der GC535 mit 4K60 zusätzliche Reserven für anspruchsvollere Video-Produktionen. Beide Modelle kombinieren die hohe Bildqualität mit RGB24 True Color und Funktionen für einen langfristig stabilen Betrieb.

Funktion GC531 GC535 Aufnahmeauflösung Bis zu 4K30 Bis zu 4K60 RGB24 True Color Ja Ja DSLR / spiegellose Kameras Ja Ja Professionelle Kamera-Workflows Ja Ja EMV-/EMI-Abschirmung Ja Ja ESD-Schutz Ja Ja 24/7-Betrieb Ausgelegt Ausgelegt Live-Commerce Geeignet Geeignet

Ab sofort erhältlich

Der AVerMedia STREAMER ULTRA GC531 und der STREAMER ULTRA 2.1 GC535 sind seit dem 20. August 2026 weltweit erhältlich. Die beiden Capture Cards können über den offiziellen AVerMedia-Shop, den Fachhandel sowie verschiedene Online-Plattformen bezogen werden.

Damit erweitert AVerMedia sein Angebot um zwei Capture-Lösungen, die sich sowohl an professionelle Content-Produzenten als auch an Unternehmen mit kontinuierlichen Streaming- und Video-Workflows richten.