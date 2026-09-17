Final Fantasy Resonance: Neuer TGS-Trailer stimmt auf das HD-2D-Rollenspiel ein

Square Enix nutzt die Tokyo Game Show 2026, um noch einmal auf Final Fantasy Resonance aufmerksam zu machen. Das kommende Rollenspiel hat einen neuen Trailer erhalten, der weitere Eindrücke von der aufwendigen HD-2D-Präsentation und dem klassischen rundenbasierten Rollenspielkonzept vermittelt. Lange müssen Fans ohnehin nicht mehr warten, denn die Veröffentlichung ist bereits für den kommenden Monat geplant. Mit Final Fantasy Resonance verbindet Square Enix erneut klassische Rollenspielmechaniken mit einer modernen Präsentation. Optisch setzt der Titel auf den mittlerweile etablierten HD-2D-Stil, bei dem detaillierte Pixelcharaktere auf dreidimensionale Umgebungen, moderne Beleuchtung und zahlreiche Effekte treffen.

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Final Fantasy im modernen HD-2D-Gewand

Der neue Trailer rückt vor allem die besondere Präsentation des Rollenspiels in den Mittelpunkt. Final Fantasy Resonance orientiert sich optisch an jener Designsprache, die Square Enix in den vergangenen Jahren unter anderem für verschiedene Neuinterpretationen klassischer Rollenspiele verwendet hat. Trotz der modernen technischen Umsetzung soll spielerisch ein traditionelles Rollenspielerlebnis geboten werden. Die Kämpfe laufen rundenbasiert ab und greifen damit einen Ansatz auf, der die frühen Jahrzehnte der Final-Fantasy-Reihe geprägt hat. Der neue TGS-Trailer gibt dabei noch einmal einen kompakten Überblick über die Welt, Charaktere und Auseinandersetzungen, die Spieler im fertigen Abenteuer erwarten. Gerade die Kombination aus Pixelgrafik und aufwendig inszenierten Umgebungen soll dabei dafür sorgen, dass sich Final Fantasy Resonance einerseits bewusst klassisch anfühlt, gleichzeitig aber nicht wie ein lediglich technisch überarbeiteter Titel aus vergangenen Zeiten wirkt.

Release bereits am 22. Oktober

Viel Zeit bleibt Square Enix nicht mehr für weitere Präsentationen. Final Fantasy Resonance erscheint bereits am 22. Oktober 2026 und wird dabei direkt auf einer ungewöhnlich breiten Auswahl an Plattformen veröffentlicht. Neben PlayStation 5 und Xbox Series X|S werden sowohl Nintendo Switch 2 als auch die ursprüngliche Nintendo Switch bedient. Auf dem PC erscheint das Rollenspiel über Steam und den Microsoft Store.

Damit gehört Final Fantasy Resonance zu den Square-Enix-Veröffentlichungen, die weiterhin auch Nintendos vorherige Hardwaregeneration unterstützen. Gleichzeitig können Besitzer der aktuellen Konsolen das neue Abenteuer ebenfalls direkt zum Start erleben. Die Tokyo Game Show bietet Square Enix damit eine der letzten großen Bühnen vor der Veröffentlichung. Nach den bisherigen Präsentationen dürfte der neue Trailer vor allem dazu dienen, Final Fantasy Resonance kurz vor dem Release noch einmal stärker in den Fokus zu rücken. Wer klassische rundenbasierte Final-Fantasy-Abenteuer vermisst und gleichzeitig Gefallen an Square Enix‘ moderner HD-2D-Optik gefunden hat, sollte sich den 22. Oktober entsprechend vormerken. Dann startet Final Fantasy Resonance gleichzeitig auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und PC.