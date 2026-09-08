World of Warships feiert seinen mittlerweile 11. Geburtstag. Mit Update 15.8 startet Wargaming eine umfangreiche Jubiläumskampagne und bringt neben zahlreichen Festtagsbelohnungen auch neue PvE-Operationen für niedrigstufige Schiffe, einen neuen Event-Pass und weitere Inhalte ins Spiel. Gleichzeitig wird das bereits im August gestartete „Holiday Convoy“-Event fortgesetzt.

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11 Jahre World of Warships

Zum Geburtstag präsentiert sich World of Warships mit dem neu gestalteten Hafen „Maritime Parade“ besonders festlich. Durch verschiedene Aktivitäten können Spieler Festtags-Token sammeln und diese anschließend gegen unterschiedliche Belohnungen eintauschen.

Zu den Highlights gehört unter anderem der japanische Superkreuzer Kurama, der im Rahmen des Early Access verfügbar wird. Zusätzlich warten spezielle „Red Steel Titan“-Premium-Container sowie Container zur Schlacht von Santiago de Cuba auf die Spieler.

Auch das erste Gefecht nach dem Update wird belohnt. Wer sein erstes Match absolviert, kann in der Waffenkammer ein spezielles Geburtstagsgeschenk abholen. Darin enthalten sind:

11 Tage Premium-Account

der neue Gegner-Zerstörungseffekt „Happy Blastday“

die permanente Tarnung „Blast & Bash“

3 „Battle of Santiago de Cuba“-Container

3 „Red Steel Titan Premium“-Container

Neuer Event-Pass „11 Years of Glory“

Passend zum Jubiläum startet außerdem der Event-Pass „11 Years of Glory“. Bereits auf der ersten Fortschrittsstufe gibt es eine passende Flagge, den Kommandanten delmar_83 sowie die permanenten Tarnungen „Moonlight Wave“ und „Radiant Wave“.

Wer die Admiralitätsunterstützung aktiviert, kann sich auf weitere Belohnungen freuen. Dazu gehören unter anderem der britische Premium-Kreuzer Orion ’44 der Stufe VI, die permanenten Tarnungen „Cold Ray“ und „Blazing Ray“, ein neuer „Press F“-Zerstörungseffekt und der Kommandant General Greenwood.

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Drei neue Operationen für niedrigere Stufen

Mit Update 15.8 richtet Wargaming den Blick außerdem auf Spieler, die noch nicht mit den höchsten Schiffsstufen unterwegs sind. Gleich drei neue PvE-Operationen für niedrigstufige Schiffe ergänzen das Spiel.

Die Missionen sollen dabei nicht nur eine Möglichkeit bieten, neue Schiffe auszuprobieren, sondern auch dabei helfen, sich mit den verschiedenen Spielmechaniken vertraut zu machen. Einige Varianten verfügen über anspruchsvollere Siegbedingungen und fortgeschrittene Mechaniken. Abhängig von der Schiffsstufe kommen zudem zusätzliche Nebenaufgaben hinzu. Damit erhalten insbesondere Einsteiger und Spieler auf niedrigeren Stufen neue Herausforderungen abseits der klassischen Gefechte.

„Holiday Convoy“ geht weiter

Auch das bereits im vergangenen Monat gestartete „Holiday Convoy“-Event geht in die nächste Runde. Das auf insgesamt sechs Monate ausgelegte Event bietet weiterhin tägliche Token-Belohnungen, die gegen besondere Gegenstände eingetauscht werden können.

Zusätzlich ist ein neues Dublonen-Paket in der Waffenkammer verfügbar. Ebenfalls fortgesetzt wird der Early Access zu den panamerikanischen Zerstörern. Darüber hinaus wartet mit der Marlborough-B-Werft ein neues Bauprojekt auf die Spieler. Neue Saisons der Ranglisten- und Clankämpfe sowie weitere Keilereien ergänzen das Update. In der zweiten und dritten Woche von Update 15.8 sollen außerdem weitere Inhalte folgen.

Auch World of Warships: Legends bekommt neue Inhalte

Nicht nur die PC-Version feiert Geburtstag. Auch World of Warships: Legends startet mit einem umfangreichen Update in die Herbstsaison. Im Mittelpunkt steht eine neue vierwöchige Kampagne, deren Hauptpreis das französische Premium-Schlachtschiff Roussillon der Stufe VIII ist. Dazu kommen weitere Belohnungen entlang des Kampagnenfortschritts.

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Auch das Modern Era-Event geht in die nächste Phase. Drei neue PvP- und zwei neue PvE-Szenarien stehen zur Verfügung. Dabei können Spieler weiterhin „Blackline Crude“ sammeln und ihre jeweilige Fraktion unterstützen. Als Hauptbelohnung winkt ein neuer Commonwealth-Kreuzer.

Für einen nostalgischen Einschlag sorgt die Rückkehr des „Retrofuturism“-Events. Neue Schiffe, Skins und Kommandanten-Outfits verbinden dabei futuristische Designs mit einem klassischen Retro-Look. Passend zum deutschen Kalender steht außerdem der Tag der Deutschen Einheit im Mittelpunkt eines Teils des Updates. Spieler können sich auf spezielle Skins für deutsche Schiffe, eine Sondermission und eine historische Sammlung freuen.

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Abgerundet wird das Update durch den britischen Flugzeugträger Indomitable der Stufe VII. Das historische Schiff ist nun im Shop erhältlich und kann auch mit globaler EP erworben werden.

Volle Kraft voraus ins zwölfte Jahr

Mit Update 15.8 fällt der Startschuss für die großen Feierlichkeiten zum 11. Geburtstag von World of Warships. Neben den klassischen Geburtstagsgeschenken bringt Wargaming mit den neuen Operationen für niedrigere Stufen auch Inhalte ins Spiel, die abseits der Jubiläumskampagne für Abwechslung sorgen.

Während World of Warships damit sein zwölftes Jahr auf hoher See einläutet, bekommt auch Legends mit neuen Kampagnen, Events und Schiffen ordentlich Nachschub.