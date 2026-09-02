World of Tanks: HEAT – Season 2 „Fire and Ash“ gestartet

Wargaming hat heute den Start der zweiten Saison von World of Tanks: HEAT bekannt gegeben. Unter dem Titel „Fire and Ash“ bringt die neue Season unter anderem einen neuen Agenten, drei neue Fahrzeuge, die vulkanische Karte „Inferno Eins“ sowie erstmals groß angelegte 20-gegen-20-Eroberungsgefechte. Gleichzeitig wird mit dem „Archive Battle Pass“ ein neues System eingeführt, das abgeschlossene Battle-Pässe auch über das Saisonende hinaus verfügbar macht.

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Neuer Agent Gambit verstärkt die Verteidiger

Mit Gambit hält ein neuer Agent der Verteidiger-Rolle Einzug in World of Tanks: HEAT. Seine Fähigkeiten sind darauf ausgelegt, die Frontlinie zu halten und Gegner zu bestrafen, die sich zu weit nach vorne wagen.

Seine passive Fähigkeit „Rückkopplungsschleife“ versieht Fahrzeuge, die Gambit Schaden zufügen, mit einem stapelbaren Debuff. Dieser kann schließlich die Fähigkeiten der betroffenen Fahrzeuge außer Kraft setzen. Je näher der Gegner an Gambit steht, desto stärker fällt der Effekt aus.

Mit seiner ultimativen Fähigkeit „Eiserner Vorhang“ setzt Gambit Verteidigungsdrohnen ein. Diese verleihen ihm und verbündeten Fahrzeugen in seiner Nähe vorübergehend zusätzliche Strukturpunkte und defensive Verstärkungen. Dadurch soll seine Einheit auch unter starkem Beschuss ihre Stellung halten können.

Zwei neue Fahrzeuge für Gambit

Gambit bringt außerdem zwei spezielle Fahrzeuge mit, die sich kostenlos über den Battle-Pass-Fortschritt freischalten lassen.

M60A3E2:

Mit den „Energiegeladenen Panzerplatten“ kann das Fahrzeug vorübergehend seine Panzerung sowie die Haltbarkeit seiner Ketten erhöhen. Die Panzerplatten lassen sich zudem absprengen und gegen nahe Gegner einsetzen. Dabei verursacht Gambit zusätzlichen Schaden, macht sein eigenes Fahrzeug anschließend allerdings verwundbarer.

T-72SH:

Der T-72SH verfügt über einen Störfeldgenerator, der die Zielerfassungssysteme gegnerischer Fahrzeuge beeinträchtigt. Zusätzlich können „Tesla-Scheiben“ eingesetzt werden, die Impulsschaden verursachen und Gegner in der näheren Umgebung beeinträchtigen.

Ember erhält den M1150 ABV

Auch Agentin Ember, die bereits zum Start von World of Tanks: HEAT verfügbar war, erhält ein neues Fahrzeug. Der M1150 ABV ist auf den Nahkampf spezialisiert und setzt dabei auf Flammenwerfer-Technologie. Sprengladungen und Brandgranatenwerfer ermöglichen es dem Fahrzeug außerdem, auf mittlere Distanz hohen Schaden auszuteilen.

„Inferno Eins“: Kampf im Schatten eines Vulkans

Passend zum Namen der neuen Saison führt Fire and Ash mit „Inferno Eins“ eine neue Karte ein. Das Schlachtfeld befindet sich in einer einst blühenden Stadt eines alternativen historischen Islands. Ein katastrophaler Vulkanausbruch hat die Umgebung jedoch in eine lebensfeindliche Landschaft verwandelt.

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Die Besonderheit der Karte sind die sich ständig verändernden sicheren Zonen. Während sich Ströme geschmolzener Lava über das Schlachtfeld ausbreiten, verändert sich die verfügbare Spielfläche. Die Teams müssen ihre Positionen daher immer wieder anpassen und dem vorrückenden Magma ausweichen.

40 Spieler kämpfen um fünf Basen

Mit Season 2 wird außerdem das neue 20-gegen-20-Format für Eroberung eingeführt. Damit treffen erstmals bis zu 40 Spieler auf einer einzigen Karte aufeinander. Die grundlegenden Regeln orientieren sich am bereits bekannten 10-gegen-10-Eroberungsmodus. Allerdings wird die Spielerzahl verdoppelt und beide Teams kämpfen jeweils um fünf Basen.

Hinzu kommen unbegrenzte Wiedereinstiege, sodass Spieler nach ihrer Zerstörung wieder ins Gefecht zurückkehren und weiterkämpfen können. Zum Start wird der neue Modus ausschließlich zu den Spitzenzeiten am Wochenende verfügbar sein. Im Verlauf der Saison soll die Verfügbarkeit anschließend ausgeweitet werden.

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Battle Pass bleibt über das Saisonende hinaus verfügbar

Der Fire and Ash Battle Pass ist ab dem 2. September verfügbar. Wie bereits in den vorherigen Saisons können sämtliche Belohnungen grundsätzlich kostenlos durch reguläres Spielen verdient werden. Optional steht für 1.000 HEAT-Münzen ein Premium-Battle-Pass zur Verfügung. Dieser ermöglicht es unter anderem, die enthaltenen Belohnungen in beliebiger Reihenfolge freizuschalten.

Eine größere Änderung betrifft zudem die Lebensdauer der Battle Pässe: Ab Season 2 bleiben nicht abgeschlossene Battle Pässe auch nach dem Ende der jeweiligen Saison spielbar. Spieler können dadurch weiterhin Fortschritte machen und die noch ausstehenden Belohnungen erhalten. Das neue System trägt den Namen „Archiv“ und soll auch in zukünftigen Saisons bestehen bleiben. Wurde der Premium-Status eines Battle Passes einmal erworben, bleibt dieser für den jeweiligen Battle Pass ebenfalls erhalten.

Mit Gambit, neuen Fahrzeugen, der dynamischen Vulkan-Karte und den deutlich größeren 20-gegen-20-Gefechten bringt Fire and Ash damit einige grundlegende Neuerungen in World of Tanks: HEAT.