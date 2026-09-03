Winmau erweitert sein Dart-Portfolio um ein digitales Ökosystem: Mit Winmau Autodarts sollen Spieler künftig automatisch zählen lassen, online gegeneinander antreten und ihre Leistungen analysieren können. Das System feiert auf der IFA 2026 in Berlin seine Premiere und kombiniert eine Smartphone-App mit einer optionalen Kamera-Hardware für anspruchsvollere Spieler.

Autodarts bringt Auto-Scoring aufs Smartphone

Im Zentrum des neuen Systems steht die Winmau Autodarts App. Herzstück ist die Auto-Scoring-Technologie LENS, die aus der Smartphone-Kamera einen digitalen Scoring-Assistenten macht. Dafür soll das Smartphone lediglich auf eine Dartscheibe gerichtet werden.

Die App übernimmt anschließend die Erfassung der geworfenen Darts und bietet neben dem automatischen Zählen auch Online-Play, Statistiken, Spielanalysen und Hilfestellungen. Damit möchte Winmau insbesondere eine Einstiegshürde abbauen, die beim Dartsport häufig entsteht: das manuelle Rechnen während des Spiels.

LENS kann laut Winmau mit einer beliebigen Dartscheibe genutzt werden. Eine Version mit begrenztem Nutzungsumfang steht kostenlos zur Verfügung, während eine unbegrenzte Nutzung über das kostenpflichtige Plus-Abonnement freigeschaltet wird.

Online gegen Spieler aus aller Welt

Autodarts beschränkt sich allerdings nicht auf das automatische Zählen. Über die Plattform können Spieler gegen Freunde antreten oder sich per Matchmaking mit anderen Spielern eines ähnlichen Leistungsniveaus verbinden.

Möglich sind Eins-gegen-eins-Matches, Partien mit bis zu sechs Spielern und Turniere. Wer lieber alleine trainiert, kann alternativ gegen einen KI-Bot spielen.

Während des Spiels zeigt die App Statistiken in Echtzeit an. Dazu kommen Daten zu vergangenen Partien, sodass Spieler ihre Entwicklung nachvollziehen und Schwächen gezielt identifizieren können. Zusätzlich gibt die Software Hinweise auf geeignete Zielfelder und erforderliche Checkouts.

Für zusätzliches Matchplay-Feeling werden die erzielten Punkte von einem automatisierten Schiedsrichter angesagt. Zu den Plus-Funktionen gehört außerdem eine Score-Ansage des bekannten Darts-Schiedsrichters Huw Ware.

KI-Schiedsrichter soll strittige Würfe überprüfen

Eine weitere Besonderheit der Plattform ist laut Winmau der weltweit erste KI-Schiedsrichter. Dieser soll bei strittigen Würfen eine unabhängige Überprüfung ermöglichen.

Darüber hinaus umfasst das Plus-Angebot unter anderem individualisierbare digitale Darts, exklusive Turniere und private Wettbewerbe.

Die App ist zum Start weltweit verfügbar und unterstützt Deutsch, Englisch und Niederländisch. Sie kann über das Web sowie auf iOS und Android genutzt werden.

Bereits 200.000 registrierte Spieler

Winmau bringt mit Autodarts dabei keine komplett neue Community an den Start. Nach Angaben des Unternehmens sind bereits mehr als 200.000 Spieler registriert. Davon sollen rund 50.000 als Live-Spieler aktiv sein und täglich Millionen von Darts werfen. Hinzu kommt eine Discord-Community mit rund 40.000 aktiven Mitgliedern.

Winmau hatte Autodarts im vergangenen Jahr übernommen und anschließend in die Nodor Group integriert. Mit der jetzt vorgestellten Plattform soll das bisherige Auto-Scoring-System zu einem umfassenden digitalen Darts-Ökosystem ausgebaut werden.

Autodarts X für Spieler mit höheren Ansprüchen

Wer nicht nur das Smartphone für das Scoring einsetzen möchte, bekommt mit Winmau Autodarts X eine umfangreichere Hardware-Lösung. Das System richtet sich an ambitionierte Spieler, die auch zu Hause ein möglichst professionelles Setup nutzen möchten.

Autodarts X kombiniert vier HD-Kameras mit PinPoint Detection und einer integrierten 360-Grad-Plasma-Class-Beleuchtung. Dadurch soll eine Erfassung mit Präzision auf Turnierniveau möglich werden. Zusätzlich bietet das System erweiterte Trainingsanalysen und ein immersiveres Matchplay-Erlebnis.

Die Hardware lässt sich laut Winmau ohne Bohren an einer Standard-Dartscheibe beziehungsweise einem Standard-Ständer befestigen. Nach dem Auspacken soll das System innerhalb von weniger als zwei Minuten einsatzbereit sein.

Autodarts ab sofort verfügbar

Winmau Autodarts ist ab dem 3. September 2026 weltweit verfügbar. Die App inklusive LENS kann kostenlos genutzt werden. Das Plus-Abonnement kostet 6,99 Euro pro Monat beziehungsweise 69,99 Euro pro Jahr. Ein passender Dartständer ist für 29,95 Euro erhältlich. Alternativ gibt es ihn zusammen mit einem zwölfmonatigen Plus-Abonnement für 94,95 Euro.

Winmau Autodarts X kann ab Oktober 2026 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 539,95 Euro vorbestellt werden. Die Auslieferung soll im November 2026 beginnen.

Weitere Funktionen bereits geplant

Winmau will das Ökosystem im weiteren Verlauf von 2026 und 2027 kontinuierlich erweitern. Geplant sind unter anderem weitere Online- und Offline-Spielerlebnisse, Ligen, Kamera- und Board-Streaming, Rewards, Badges, Streaks und zusätzliche Gamification-Funktionen.

Darüber hinaus befinden sich bereits weitere Produkte und Funktionen in Entwicklung. Dazu gehört unter anderem eine nach vorne gerichtete Kamera.

Mit Autodarts möchte Winmau damit den klassischen Dartsport um eine digitale Ebene erweitern. Während LENS den Einstieg über ein bereits vorhandenes Smartphone ermöglichen soll, richtet sich Autodarts X an Spieler, die eine umfassendere und präzisere Auto-Scoring-Lösung für das heimische Setup suchen.