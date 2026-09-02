Wild West Pioneers: Offener Playtest auf Steam gestartet

Wer schon immer davon geträumt hat, im Wilden Westen eine eigene Siedlung aufzubauen, kann sich jetzt selbst ins amerikanische Grenzland wagen. EmpireCraft Studios und Publisher Toplitz Productions haben den offenen Playtest des kommenden City-Builders Wild West Pioneers auf Steam gestartet.

Der Playtest bietet bereits vor dem offiziellen Early-Access-Start die Möglichkeit, einen Blick auf die Spielmechaniken und die Welt des Aufbau-Spiels zu werfen. Interessierte können sich weiterhin für die Teilnahme bewerben und mit etwas Glück die speziell für den Playtest vorbereitete Version ausprobieren.

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Zwei Stunden im Wilden Westen

Die Spielzeit des Playtests ist auf zwei Stunden begrenzt. In dieser Zeit können angehende Siedlungsplaner erste Erfahrungen mit den zentralen Mechaniken von Wild West Pioneers sammeln und ihre Pioniere durch das Grenzland führen.

Gleichzeitig dient der Playtest dazu, wertvolles Feedback aus der Community zu sammeln. Die Rückmeldungen der Spieler sollen in die weitere Entwicklung bis zur Veröffentlichung und darüber hinaus einfließen.

Der offene Playtest läuft noch bis zum 14. September 2026.

Eine Siedlung im Grenzland aufbauen

Wild West Pioneers verbindet klassische City-Builder-Elemente mit einer Reise durch den amerikanischen Westen. Als Anführer einer Gruppe von Pionieren gilt es, geeignete Orte für neue Siedlungen zu finden und diese nach und nach auszubauen.

Dabei müssen die grundlegenden Bedürfnisse der Bewohner gedeckt werden. Von der Versorgung mit Holz und Gold über Nahrung und Unterkünfte bis hin zu einer funktionierenden Infrastruktur gilt es, die Voraussetzungen für das Wachstum der eigenen Stadt zu schaffen.

Mit zunehmender Entwicklung verändern sich die kleinen Siedlungen zu lebendigen Städten. Wer das Vertrauen seiner Bewohner gewinnt und für deren Zufriedenheit sorgt, kann seine Gemeinde zu einem echten Juwel des Grenzlands entwickeln.

Auf der Suche nach dem Vater

Neben dem Städtebau erzählt Wild West Pioneers auch eine persönliche Geschichte. Jeder Siedler hat seine eigenen Gründe, warum er sich auf den gefährlichen Weg nach Westen gemacht hat – von Schulden und Hoffnung bis hin zu gebrochenen Herzen oder der Suche nach Gold.

Für den Spieler steht dabei eine besondere Frage im Mittelpunkt: Warum ist der eigene Vater nie zurückgekehrt?

Die Reise durch das Grenzland ist daher nicht nur der Aufbau einer neuen Heimat. Die Erkundung des Westens ist zugleich eine persönliche Suche, bei der es gilt, Versprechen einzulösen und die Geschichte hinter dem Verschwinden des Vaters aufzudecken.

Das Grenzland erkunden

Das Gebiet westlich der eigenen Siedlung steckt voller unbekannter Orte, Gefahren und Möglichkeiten. Scouts können ausgesandt werden, um neue Schauplätze aufzuspüren. Anschließend lassen sich diese erkunden, bevor die Reise weiter nach Westen führt.

Dabei soll jeder Sonnenuntergang ein neues Abenteuer bereithalten. Welche Ziele verfolgt werden und wie die eigenen Ressourcen eingesetzt werden, liegt dabei weitgehend in den Händen des Spielers.

Release im September

Wer Wild West Pioneers bereits vorab ausprobieren möchte, kann sich noch für den offenen Playtest auf Steam bewerben. Dieser läuft bis zum 14. September 2026.

Der Early Access von Wild West Pioneers startet am 25. September 2026 für PC. Das Spiel erscheint dann auf Steam, GOG.com und im Epic Games Store.

Weitere Informationen zum Spiel und zur Teilnahme am Playtest sind auf den offiziellen Produktseiten zu finden. Aktuelle Neuigkeiten rund um Wild West Pioneers und weitere Spiele von Toplitz Productions gibt es zudem über den offiziellen Discord-Server.