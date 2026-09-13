Gaming weltweit lässt sich am sinnvollsten vergleichen, wenn man einem Land nicht einen einzigen, festgelegten Gaming-Stil zuschreibt. Ein Vergleich nach Regionen berücksichtigt die Bedingungen, unter denen gespielt wird: Infrastruktur, Hardwarekosten, Regulierung, lokale Ökosysteme und soziale Gegebenheiten. Ein Vergleich nach Plattformen betrachtet dagegen die Nutzung von Mobile Gaming, PCs, Konsolen und mehreren Geräten. Beide Perspektiven zeigen Faktoren, die Gaming-Gewohnheiten beeinflussen können, aber keine Regeln, die für alle Gamer gelten.

Dabei können auch digitale Abonnements berücksichtigt werden, die neben Gaming zum digitalen Alltag gehören. Tinder Guthaben kann für Nutzer interessant sein, deren digitale Gewohnheiten neben Gaming auch andere Formen von Social Entertainment umfassen, ohne dass sich daraus Rückschlüsse auf eine bestimmte regionale Gaming-Kultur ziehen lassen. Account-Ökosysteme, verfügbare Geräte und der alltägliche Zugang zu digitalen Angeboten können diese Mischung zusätzlich beeinflussen.

Websites für Game-Keys können aus verschiedenen Gründen günstigere Preise anbieten. Auf Marktplätzen können mehrere Verkäufer unterschiedliche Angebote für dasselbe Produkt einstellen, während Preise je nach Region variieren und beim digitalen Vertrieb bestimmte Kosten des klassischen Einzelhandels entfallen können. Eneba ist ein digitaler Marktplatz für Game-Keys, Geschenkkarten und andere digitale Produkte und bietet eine große Auswahl für unterschiedliche Plattformen und Regionen. Die Produktseiten können Informationen zur regionalen Kompatibilität und zur jeweiligen Plattform enthalten, während verifizierte Händler eine transparente Kaufabwicklung für legitime digitale Produkte ermöglichen.

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Plattformübergreifende Nutzung vor dem nationalen Kontext

Bei einem Vergleich nach Plattformen lohnt es sich zunächst zu betrachten, wie häufig mehrere Geräte genutzt werden, bevor einzelne Länder genauer untersucht werden. Newzoo schätzte für 2025 die Zahl der Gamer weltweit auf 3,58 Milliarden und den weltweiten Gaming-Umsatz auf 188,8 Milliarden US-Dollar. Den Marktschätzungen zufolge lag Mobile Gaming mit 103,0 Milliarden US-Dollar vor Konsolen mit 45,9 Milliarden und PC Gaming mit 39,9 Milliarden US-Dollar. Diese Zahlen machen Mobile Gaming zum größten Marktsegment, aber keineswegs zur einzigen relevanten Art zu spielen.

Deutschland zeigt, warum Zahlen zur Gerätenutzung immer im jeweiligen lokalen Kontext betrachtet werden sollten. 2025 spielten dort 41,2 Millionen Menschen Computer- und Videogames, und rund 19 Millionen nutzten zwei oder mehr Gerätetypen. US-Daten zu Gamern ab acht Jahren verzeichneten eine Nutzung von Mobilgeräten bei 78 %, von PCs bei 47 % und von Konsolen bei 43 %; 19 % nutzten alle drei. Die Berichte basieren zwar auf unterschiedlichen Methoden, zeigen jedoch beide deutliche Überschneidungen bei der Nutzung verschiedener Geräte.

Der regionale Kontext verändert den Vergleich

In Deutschland waren 2025 rund 99 % der gekauften PC-Games Downloads, gegenüber 42 % der Konsolen-Games. Diese Differenz zeigt, wie stark der PC-Gaming-Markt inzwischen vom digitalen Vertrieb geprägt ist, während physische Käufe bei Konsolen im selben Jahr weiterhin eine größere Rolle spielen. Diese Zahlen beschreiben jedoch die allgemeine Marktstruktur und nicht die Gaming-Gewohnheiten jedes einzelnen deutschen Gamers.

Japan bietet ein gutes Gegenbeispiel zu vereinfachenden Annahmen über regionale Gaming-Gewohnheiten. In ihrer landesweiten Erhebung für 2024 meldete die CESA 42,78 Millionen Mobile Gamer, 29,51 Millionen Gamer an Heimkonsolen und 14,52 Millionen PC Gamer. Diese Zahlen zeigen, dass Mobile Gaming und Konsolen nebeneinander eine wichtige Rolle spielen, statt dass eine Plattform die andere einfach ersetzt. Chinas Branchenbericht für 2024 nannte Mobile-Releases, zeitgleich erscheinende PC-Versionen, Premium Singleplayer-Games, plattformübergreifenden Vertrieb und Cloud-Gaming als wichtige Entwicklungen. Entscheidend sind weiterhin die verfügbaren Games, Plattformen und miteinander verbundenen Ökosysteme und nicht die Vorstellung eines einheitlichen Gamer-Profils.

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Verschiedene Perspektiven erleichtern den Vergleich

Südkorea zeigt zusätzlich, welchen Einfluss die soziale Gaming-Infrastruktur haben kann. Die zitierte Marktaufschlüsselung für 2025 ordnete 59,3 % der Umsätze Mobile Games und 25,6 % PC Gaming zu. PC-Bangs bieten spezielle Gaming-Orte mit Highspeed-Internet, leistungsfähiger Hardware und Gaming-Peripherie. Gemeinsam genutzte Gaming-Räume und die dort verfügbare Ausstattung können den Zugang zu Games ebenso beeinflussen wie die Geräte, die ein Gamer selbst besitzt.

Für Leser und Publisher sollten Region und Plattform deshalb gemeinsam betrachtet werden. Die verfügbaren Games, regionale Kompatibilität, das jeweilige Account-Ökosystem, Eingabemethode und Geräteverfügbarkeit können beeinflussen, wie gut ein Game in den Alltag passt. Ein digitaler Marktplatz wie Eneba passt zu dieser Betrachtungsweise, da die Produktseiten regionale und plattformspezifische Informationen direkt für das jeweilige Produkt bereitstellen können. So lassen sich fundiertere Entscheidungen treffen, ohne Länder oder Gamer auf einfache Stereotype zu reduzieren.