Turtle Beach erweitert seine Vulcan-Reihe um eine neue mechanische Gaming-Tastatur. Die Vulcan II XP kombiniert ein Full-Size-Layout mit hot-swap-fähigen TITAN-HS-Schaltern, RGB-Beleuchtung und verschiedenen Funktionen für kompetitives Gaming. Vorbestellungen sind bereits möglich, die Auslieferung soll Ende Oktober 2026 beginnen.

Mechanische Schalter lassen sich ohne Löten wechseln

Im Mittelpunkt der Turtle Beach Vulcan II XP stehen die mechanischen TITAN-HS-Schalter. Die Tastatur ist sowohl mit linearen roten als auch taktilen braunen Schaltern erhältlich. Beide Varianten wurden laut Hersteller auf bis zu 50 Millionen Tastenanschläge getestet.

Eine Besonderheit ist die Hot-Swap-Funktion. Die Vulcan II XP unterstützt sowohl 3- als auch 5-polige mechanische Schalter, wodurch sich die verbauten Switches ohne Löten austauschen lassen. Nutzer können damit das Tippgefühl nachträglich verändern oder verschlissene Schalter unkompliziert ersetzen.

Ab Werk sind die Schalter und Stabilisatoren vorgeschmiert. Zusätzlich soll integrierter Dämm-Schaum unerwünschte Geräusche und Vibrationen reduzieren.

ReacTap soll beim Counter-Strafing helfen

Für Spieler, die vor allem schnelle Multiplayer-Titel spielen, bringt die Vulcan II XP einige spezielle Funktionen mit. N-Key-Rollover und Anti-Ghosting sollen sicherstellen, dass auch bei mehreren gleichzeitig gedrückten Tasten alle Eingaben korrekt registriert werden.

Hinzu kommt ReacTap-SOCD. Die Technologie priorisiert bei entgegengesetzten Richtungsbefehlen den zuletzt eingegebenen Befehl. Das soll insbesondere beim Counter-Strafing für schnellere Richtungswechsel sorgen.

Über EASY-SHIFT[+] lassen sich außerdem zusätzliche Funktionen auf die vorhandenen Tasten legen. Dazu gehören unter anderem Makros und Tastenkombinationen. Ein spezieller ReacTap-Spielmodus aktiviert die entsprechende Funktion und sperrt gleichzeitig die Windows-Taste.

Medienrad und RGB-Beleuchtung

Auch abseits des eigentlichen Spielens bietet die Full-Size-Tastatur einige Komfortfunktionen. Ein Multifunktionsrad dient unter anderem zur Lautstärkeregelung und kann per Druck stummgeschaltet werden. Unter Windows lässt sich das Rad zudem für weitere Navigationsfunktionen einsetzen.

Optisch bleibt Turtle Beach dem flachen Vulcan-Design treu. Die Tastatur besitzt eine Oberplatte aus gebürstetem Aluminium und eine AIMO-RGB-Beleuchtung für jede einzelne Taste. Unterstützung für Windows Dynamic Lighting ist ebenfalls vorhanden.

Das USB-C-Kabel lässt sich abnehmen und wird auf der linken Seite angeschlossen. Dadurch soll sich die Kabelführung verbessern und der Transport der Tastatur erleichtern. Eine abnehmbare weiche Handballenauflage gehört ebenfalls zum Lieferumfang.

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Swarm II für individuelle Anpassungen

Für die Konfiguration kommt Turtle Beachs Swarm-II-Software zum Einsatz. Darüber lassen sich unter anderem die RGB-Beleuchtung anpassen, Tasten neu belegen und Makros erstellen. Bis zu fünf Profile können direkt auf der Tastatur gespeichert werden.

Auch bei den Keycaps bleibt Spielraum für Individualisierung: Die Vulcan II XP ist mit den meisten Tastenkappen-Sets von Drittanbietern kompatibel, die auf das übliche Kreuzprofil setzen. Die Beleuchtung kann zudem mit anderen kompatiblen AIMO-Geräten synchronisiert werden.

Preis und Release

Die Turtle Beach Vulcan II XP kann seit dem 26. August 2026 vorbestellt werden. Der UVP liegt bei 129,99 Euro. Die Markteinführung ist für den 25. Oktober 2026 vorgesehen.

Damit positioniert Turtle Beach die Vulcan II XP im umkämpften Mittelfeld mechanischer Gaming-Tastaturen. Gerade die Kombination aus Full-Size-Layout, Hot-Swap-Unterstützung und ReacTap dürfte dabei für Spieler interessant sein, die eine klassische Tastatur mit modernen Gaming-Funktionen verbinden möchten.