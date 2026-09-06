Für Fans von Flugsimulationen wird es im September interessant: Turtle Beach bringt gleich mehrere neue Produkte seiner VelocityOne-Reihe auf den Markt. Der VelocityOne Flightstick II, der VelocityOne Dual Throttle sowie das daraus bestehende VelocityOne H.O.T.A.S.-System werden ab dem 21. September 2026 erhältlich sein. Nur zwei Tage später folgt mit dem VelocityOne Universal Sim Mount eine passende Halterung.

Damit dauert es nicht mehr lange, bis die neue Flight-Hardware im Handel verfügbar ist. Flightstick II und Dual Throttle kosten jeweils 139,99 Euro UVP, während Turtle Beach das komplette H.O.T.A.S.-System für 249,99 Euro UVP anbietet.

VelocityOne Flightstick II mit Hall-Effekt-Sensoren

Der VelocityOne Flightstick II soll eine präzise und zugleich flexible Steuerung für aktuelle Flugsimulatoren ermöglichen. Turtle Beach setzt dabei auf 16-Bit-Hall-Effekt-Sensoren, die mehr als 65.000 Erfassungswerte pro Achse liefern.

Der beidhändig nutzbare Flightstick verfügt über 38 programmierbare Eingänge, einen integrierten Drehregler sowie verschiedene analoge Steuerungsmöglichkeiten. Die Federkraft lässt sich anpassen, wodurch sich das Bediengefühl auf die eigenen Vorlieben abstimmen lässt.

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Ein integriertes Vollfarbdisplay liefert Echtzeit-Informationen und ermöglicht schnelle Anpassungen. Hinzu kommt eine anpassbare RGB-Beleuchtung.

Turtle Beach bietet den Flightstick II in zwei Varianten an: Eine Version ist für Xbox und Windows-PC ausgelegt, eine weitere ausschließlich für Windows-PCs.

Dual Throttle für Ein- und Zweimotor-Flugzeuge

Ergänzend zum Flightstick II bringt Turtle Beach den VelocityOne Dual Throttle auf den Markt. Der Controller besitzt zwei Gashebel und setzt auf 10-Bit-Hall-Effekt-Sensoren mit mehr als 1.000 Messwerten pro Achse.

Die beiden Hebel können sowohl für zweimotorige als auch für einmotorige Flugzeuge genutzt werden. Arretierungen, austauschbare Rastungen und eine einstellbare Spannung ermöglichen es, das Bediengefühl individuell anzupassen.

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Insgesamt stehen 35 programmierbare Eingänge zur Verfügung. LED-Anzeigen und RGB-Beleuchtung ergänzen die Ausstattung.

Der Dual Throttle funktioniert mit beliebigen Flightsticks unter Windows und kann auf der Xbox direkt mit dem VelocityOne Flightstick II verbunden werden.

Flightstick und Throttle als komplettes H.O.T.A.S.-System

Wer beide Controller kombinieren möchte, bekommt mit dem VelocityOne H.O.T.A.S. ein Komplettpaket. Flightstick II und Dual Throttle bieten zusammen 73 programmierbare Eingänge und sollen eine möglichst authentische Cockpit-Steuerung ermöglichen.

Das System richtet sich dabei nicht nur an klassische Flugzeug-Simulationen. Auch Kampf- und Weltraum-Flugsimulationen sollen von der Kombination profitieren. Hall-Effekt-Sensoren, einstellbare Federkräfte, taktile Gashebel-Raststufen, ein Echtzeit-Display und RGB-Beleuchtung sollen für ein individuell anpassbares Setup sorgen.

Das System lässt sich zudem erweitern. Turtle Beach nennt unter anderem die VelocityOne Rudder Pedals sowie den neuen Universal Sim Mount als passende Ergänzungen.

Universal Sim Mount startet zwei Tage später

Für ein möglichst authentisches Setup bringt Turtle Beach außerdem den VelocityOne Universal Sim Mount auf den Markt. Die Klemmhalterung kann nicht nur VelocityOne-Produkte aufnehmen, sondern ist auch mit zahlreichen Peripheriegeräten anderer Hersteller kompatibel.

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Die Halterung lässt sich vertikal um 240 Millimeter verstellen. Dadurch können beispielsweise Flightstick und Throttle für eine realistischere Cockpit-Position tiefer montiert werden. Auch Renn-, Landwirtschafts- oder Trucking-Setups lassen sich mit der Halterung realisieren.

Preise und Verfügbarkeit

Viel Zeit bleibt bis zum Start nicht mehr: Der VelocityOne Flightstick II, der VelocityOne Dual Throttle und das VelocityOne H.O.T.A.S.-System erscheinen am 21. September 2026.

VelocityOne Flightstick II: 139,99 Euro UVP

VelocityOne Dual Throttle: 139,99 Euro UVP

VelocityOne H.O.T.A.S.: 249,99 Euro UVP

VelocityOne Universal Sim Mount: 49,99 Euro UVP, ab 23. September 2026

Der Universal Sim Mount kann bereits vorbestellt werden. Wer sein Flight-Sim-Setup erweitern möchte, muss sich also nicht mehr lange gedulden: Die neue VelocityOne-Hardware steht ab Ende September im Handel bereit.