Transformer im Handheld-Gewand: Acer enthüllt das Project DualPlay Mini!

Auf der IFA hat Acer ein Hardware-Konzept präsentiert, dass die Grenzen zwischen mobiler Konsole und produktivem Arbeitsgerät aufbrechen könnte. Das Predator Project DualPlay Mini kombiniert einen klassischen 8-Zoll-Gaming-Handheld mit den Vorzügen eines Mini-Laptops. Mit einem raffinierten Dreh- und Klappmechanismus sowie einer integrierten physischen Tastatur richtet sich die Machbarkeitsstudie an Gamer, die auch unterwegs tippen möchten.

Hybrid-Design aus Handheld und Mini-Notebook

Das auffälligste Merkmal des Project DualPlay Mini ist seine Transformationsfähigkeit. Im gewohnten Zustand präsentiert sich das Gerät als kompakter Windows-Handheld mit seitlichen Bedienelementen, Analogsticks und einem 8-Zoll-Display. Über ein sogenanntes „Flip-and-Swivel“-Scharnier lässt sich der Bildschirm jedoch nach oben schieben und aufklappen. Darunter kommt eine physische, beleuchtete Tastatur zum Vorschein. Dieser Modus verwandelt das System im Handumdrehen in einen extrem mobilen Laptop für Texteingaben, Gaming-Chats oder Systemkonfigurationen.

Ausgereifte Kühlung und Jubiläums-Akzente

Unter der Haube setzt Acer auf einen noch nicht näher spezifizierten Intel-Prozessor. Um die Komponenten im kompakten Chassis auf Temperatur zu halten, vertraut der Hersteller auf ein hybrides Dual-Fan-System, bestehend aus einem Kunststofflüfter und einem hauseigenen Predator AeroBlade-Metalllüfter. Auf der Gehäuserückseite hat der Hersteller zudem eine kleine Hommage integriert: Ein Morsecode mit der Aufschrift „Acer 50 since 1976“ erinnert an das 50-jährige Firmenjubiläum.

Zukunft Offen: Reine Studie oder Serie?

Bislang handelt es sich beim Project DualPlay Mini um ein reines Konzeptgerät. Konkrete Angaben zu einem finalen Erscheinungstermin, den vollständigen Leistungsspezifikationen oder einem Verkaufspreis gibt es seitens Acer noch nicht. Das positive Echo der Messebesucher zeigt jedoch, dass der Wunsch nach multifunktionalen Handheld-Hybriden auf dem Markt wächst.

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Quelle: Bilder / Video