16 Jahre Game2Gether wollen gefeiert werden und deshalb legen wir direkt noch einmal nach! Nachdem ihr bei uns bereits die Chance auf eine Nintendo Switch 2 habt, gibt es diesmal etwas für alle Fans von rasanten Actionspielen, Roguelites und natürlich dem Prinzen von Persien.

Wir verlosen zweimal The Rogue Prince of Persia in der Immortal Edition: einmal für Nintendo Switch und einmal für Nintendo Switch 2!

Damit haben gleich zwei Gewinner die Chance, das akrobatische Abenteuer von Evil Empire auf Nintendos Hybridkonsole zu erleben.

The Rogue Prince of Persia: Akrobatik trifft Roguelite

In The Rogue Prince of Persia schlüpft ihr in die Rolle des namensgebenden Prinzen, dessen folgenschwerer Fehler Persien ins Chaos gestürzt hat. Nun liegt es an euch, das eigene Versagen wiedergutzumachen und das Königreich zu retten. Dafür setzt das Spiel auf eine Kombination aus schnellem 2D-Action-Plattformer und Roguelite. Der Prinz bewegt sich dabei äußerst agil durch die Spielwelt: Wandsprünge, Wallruns, Ausweichmanöver und akrobatische Angriffe gehören genauso zum Spielgeschehen wie klassische Kämpfe.

Und natürlich gehört zum Roguelite-Konzept auch das Sterben dazu. Jeder neue Versuch bietet die Möglichkeit, andere Wege zu erkunden, Geheimnisse zu entdecken, neue Charaktere kennenzulernen und den eigenen Spielstil weiterzuentwickeln. Mit mehr als 100 Waffen und Medaillons gibt es jede Menge Möglichkeiten, den Prinzen individuell auszurüsten. Durch prozedural generierte Level, zufällige Ereignisse und unterschiedliche Verbesserungen gleicht dabei kein Durchlauf exakt dem anderen.

Kurz gesagt: Sterben, lernen, stärker werden und wieder von vorne anfangen. Oder wie es beim Prinzen heißt: Schicksal neu schreiben, Persien retten und dabei möglichst nicht allzu oft sterben.

Für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2

The Rogue Prince of Persia ist für beide Nintendo-Plattformen erhältlich. Wer noch mit der klassischen Nintendo Switch unterwegs ist, kann ebenso in das Abenteuer einsteigen wie Besitzer der aktuellen Nintendo Switch 2.

Die Switch-2-Version nutzt dabei die zusätzliche Leistung der neuen Konsole und bietet damit die passende Variante für alle, die bereits auf Nintendos aktuelle Hardware umgestiegen sind.

Und gerade für unterwegs eignet sich das Roguelite-Konzept natürlich hervorragend: Eine Runde zwischendurch, ein weiterer Versuch auf dem Weg zum nächsten Boss oder einfach noch schnell ein neuer Run, der Prinz von Persien lässt sich flexibel spielen.

Wer allerdings noch gar keine Nintendo Switch 2 sein Eigen nennt, der sollte bei unserer Switch-2-Verlosung nachsehen!

Die Immortal Edition

Wer nicht nur digital spielen, sondern auch etwas fürs Regal haben möchte, bekommt mit der Immortal Edition eine besonders schicke Variante des Spiels. Die physische Sonderedition enthält neben dem Spiel unter anderem ein hochwertiges Steelbook, drei Premium-Artcards sowie ein doppelseitiges Poster. Die Rückseiten der Artcards ergeben zusammen einen Teil der Spielweltkarte.

Damit ist die Immortal Edition nicht nur für Spieler interessant, sondern dürfte auch im Regal eines jeden Prince-of-Persia-Fans eine gute Figur machen.

Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück gewinnen!

Und genau diese Edition könnt ihr bei uns gewinnen!

Wir verlosen:

1x The Rogue Prince of Persia – Immortal Edition für Nintendo Switch

1x The Rogue Prince of Persia – Immortal Edition für Nintendo Switch 2

Damit ihr auch die zu eurer Konsole passende Version gewinnt, fragen wir im Formular nach, welche ihr gewinnen möchtet. Wichtig ist aber: Es gibt insgesamt zwei Exemplare und somit zwei Gewinner!

Die Teilnahme erfolgt über das Gleam-Gewinnspielformular weiter unten. Dort findet ihr die verfügbaren Teilnahme-Möglichkeiten sowie alle wichtigen Informationen zur Verlosung.

Vielleicht gehört ihr am Ende zu den beiden Gewinnern und könnt schon bald selbst durch Persien springen, kämpfen, sterben und wieder von vorne anfangen.

Viel Glück und vielen Dank für 16 Jahre Game2Gether!



16 Jahre Game2Gether: Wir verlosen The Rogue Prince of Persia – Immortal Edition!





Teilnahmebedingungen

Die vollständigen Teilnahmebedingungen findet ihr im Gleam-Formular, nachfolgend die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 24 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 04.10.2026, 23:59 Uhr.