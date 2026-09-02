Terranigma kehrt nach 30 Jahren zurück auf PC und Konsolen

Nach über 30 Jahren kehrt der SNES-Klassiker Terranigma zurück auf die Mattscheibe. Clear River Games und Square Enix haben angekündigt, dass das Spiel Terranigma 2027 für die Nintendo Switch 1 und 2, PlayStation 4 und 5, Xbox Series und für den PC (Steam und GOG) erscheinen wird. Neben der digitalen Spielversion wird es für Sammler auch eine physische Variante geben.

Terranigma erschien 1995 für das Super Nintendo (SNES) und wurde seit dem nie wieder für ein anderes System veröffentlicht. Im Zentrum des JRPGs steht Protagonist Ark, der sich mit einer sich verändernden Welt konfrontiert sieht. Die Geschichte des Originals soll in der Neuauflage unangetastet bleiben, ebenso der markante 2D bzw. pseudo 3D Pixel-Look. Darüber hinaus wird es auch ein paar Neuerungen geben, auf die man zu einem späteren Zeitpunkt detaillierter eingehen möchte. Neue Inhalte, neue Anpassungen und kleinere Verbesserungen stehen dabei im Fokus.

Es dauert noch ein paar Monate, bis Terranigma erneut an den Start geht. Ein konkretes Datum für die Veröffentlichung des Retro-Klassikers gibt es noch nicht, allerdings können wir im Frühjahr 2027 damit rechnen.