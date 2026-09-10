Feuchtigkeit ist einer der größten Feinde von 3D-Druck-Filament. Mit dem SUNLU × INSLOGIC FilaDC i10 soll nun eine neue Lösung für die langfristige und möglichst unkomplizierte Lagerung von Filamenten sorgen. Der Dehumidifying Cabinet hält das Innere des Schranks dauerhaft auf einer niedrigen Luftfeuchtigkeit und soll damit verhindern, dass sich Feuchtigkeit im Filament festsetzt.

Filament trocken lagern statt ständig nachtrocknen

Der FilaDC i10 setzt bei der Feuchtigkeitskontrolle auf ein Molekularsieb. Dieses adsorbiert die Feuchtigkeit aus der Luft im Inneren des Schranks. Ein intelligentes Cycling-System gibt die gesammelte Feuchtigkeit anschließend wieder ab und stellt die Aufnahmefähigkeit des Materials automatisch wieder her.

Dadurch soll der i10 kontinuierlich eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 10 und 45 Prozent RH ermöglichen. Das System ist dabei ausdrücklich für die langfristige Lagerung gedacht und soll nicht auf eine dauerhafte Trocknung bei hohen Temperaturen angewiesen sein.

Wie effektiv das Konzept arbeitet, zeigen die vom Hersteller angegebenen Tests: Bei PETG sank der Feuchtigkeitsgehalt innerhalb von 96 Stunden von 0,34 auf 0,21 Prozent, wenn das Filament im i10 gelagert wurde. Zum Vergleich: PETG, das im selben Zeitraum der offenen Umgebung ausgesetzt war, stieg von 0,35 auf 0,39 Prozent.

Platz für bis zu zehn Filamentrollen

Im Inneren des FilaDC i10 finden bis zu zehn Filamentrollen mit jeweils einem Kilogramm Platz. Unterstützt werden dabei Spulengrößen von 250 Gramm bis fünf Kilogramm.

Wer besonders viele Filamente lagern möchte, kann mehrere Geräte miteinander kombinieren. Die i10-Schränke lassen sich übereinander stapeln, wobei SUNLU und INSLOGIC eine Stapelung von bis zu drei Einheiten empfehlen. So soll sich die verfügbare Stellfläche möglichst effizient nutzen lassen.

Für eine möglichst dichte Lagerung sorgen außerdem eine Dichtung sowie drei starke Magnete, die den Schrank geschlossen halten und dabei helfen sollen, die kontrollierte Umgebung im Inneren aufrechtzuerhalten.

Leise und sparsam im Dauerbetrieb

Da der FilaDC i10 für die langfristige Lagerung konzipiert wurde, spielt auch der Energieverbrauch eine Rolle. Laut Hersteller benötigt das Gerät unter den angegebenen Testbedingungen etwa 0,23 kWh pro 24 Stunden.

Auch akustisch soll sich der Schrank problemlos in unterschiedliche Umgebungen integrieren lassen. Der Geräuschpegel liegt laut Hersteller bei unter 30 dB. Damit eignet sich der i10 laut SUNLU und INSLOGIC unter anderem für den Einsatz zu Hause, im Studio, in Werkstätten oder speziellen 3D-Druck-Räumen.

Eine komplizierte Installation ist nicht notwendig. Das Gerät wird aufgestellt, mit Filament bestückt und übernimmt anschließend selbstständig die Kontrolle der Lagerungsbedingungen.

Auch für andere empfindliche Gegenstände geeignet

Der FilaDC i10 ist nicht ausschließlich auf die Lagerung von 3D-Druck-Filament beschränkt. Die kontrollierte Umgebung mit niedriger Luftfeuchtigkeit kann laut Hersteller auch für andere feuchtigkeitsempfindliche Gegenstände interessant sein.

Dazu zählen beispielsweise Kameraobjektive, elektronische Komponenten, Werkzeuge oder Sammlerstücke. Damit könnte der Schrank auch für Anwender interessant sein, die neben Filament noch andere empfindliche Ausrüstung trocken lagern möchten.

Mehrfacher Schutz für den Dauerbetrieb

Für den langfristigen Betrieb kombiniert der FilaDC i10 verschiedene Sicherheitsmechanismen. Neben einem Hardware-Schutz gegen zu hohe Temperaturen überwacht eine Softwarelösung die Betriebsbedingungen. Wird eine überhöhte Temperatur erkannt, informiert das System den Nutzer in Echtzeit.

Damit soll der i10 auch bei einem dauerhaften Betrieb eine möglichst sichere Lagerung gewährleisten.

Vorbestellung startet am 15. September

Der SUNLU × INSLOGIC FilaDC i10 soll ab dem 15. September 2026 um 9:00 Uhr MESZ im SUNLU Webshop vorbestellbar sein.

Der neue Filamentschrank richtet sich vor allem an 3D-Drucker-Nutzer, die ihre Filamentvorräte nicht nach jedem Druckvorgang wieder luftdicht verpacken möchten. Durch die Kombination aus Molekularsieb, automatischem Feuchtigkeitsmanagement und Platz für bis zu zehn Rollen soll der i10 eine komfortable Alternative zur klassischen Aufbewahrung in Trockenboxen bieten.