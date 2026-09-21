Soap Slide: Neuer Knockout Mode sorgt ab sofort für noch mehr Chaos

Das physikbasierte Partyspiel Soap Slide bekommt mit dem Knockout Mode einen neuen Spielmodus spendiert. Das kostenlose Update ist ab sofort verfügbar und erweitert das ohnehin schon ziemlich chaotische Spielprinzip um einen kompetitiven Überlebenskampf, bei dem am Ende möglichst nur noch ein Spieler auf der Plattform stehen soll. Die Entwickler orientieren sich dabei an einem Spielprinzip, das vor allem durch zahlreiche Roblox-Erfahrungen große Popularität erreicht hat. Statt komplizierter Regeln stehen schnelle Reaktionen, gegenseitiges Schubsen und jede Menge unberechenbare Physik im Mittelpunkt.

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Gegner von der Plattform befördern

Das Ziel im Knockout Mode ist entsprechend schnell erklärt: Alle anderen Spieler müssen von der Plattform gestoßen werden, während man selbst versucht, nicht dasselbe Schicksal zu erleiden. Das klingt zunächst simpel, wird durch die besondere Bewegungsphysik von Soap Slide allerdings schnell deutlich komplizierter. Die Figuren bewegen sich auf rutschigem Untergrund und reagieren mit ausgeprägter Ragdoll-Physik auf Zusammenstöße. Dadurch kann aus einem vermeintlich kontrollierten Angriff innerhalb weniger Sekunden ein unfreiwilliger Flug über den Rand werden. Die einzelnen Runden sind bewusst kurz gehalten und sollen insbesondere gemeinsam mit Freunden für schnelle kompetitive Partien sorgen. Präzision spielt dabei zwar eine Rolle, vollständig kontrollieren lässt sich das Geschehen aufgrund der Physik aber nicht. Genau dieses Zusammenspiel aus Wettbewerb und unvorhersehbarem Chaos soll den Reiz des neuen Modus ausmachen.

Ragdoll-Physik bleibt das Herzstück

Auch im neuen Spielmodus bleibt das grundlegende Konzept von Soap Slide erhalten. Die Kombination aus rutschigen Oberflächen, Kollisionen und Ragdoll-Physik sorgt dafür, dass selbst kleine Zusammenstöße größere Folgen haben können. Im Knockout Mode wird diese Mechanik nun direkt zum Bestandteil des Wettbewerbs. Spieler müssen nicht nur ihre Gegner gezielt attackieren, sondern gleichzeitig die eigene Position auf der Plattform im Auge behalten. Wer zu aggressiv vorgeht, kann sich dadurch schnell selbst aus der laufenden Runde befördern.

Vor allem in Partien mit mehreren Spielern soll daraus eine Mischung aus Geschicklichkeit und kontrolliertem Chaos entstehen, bei der sich das Kräfteverhältnis innerhalb weniger Augenblicke komplett verändern kann. Der Knockout Mode für Soap Slide ist ab sofort verfügbar und erweitert das Partyspiel kostenlos um die neue Survival-Variante. Wer bislang vor allem gemeinsam mit Freunden über die rutschigen Strecken geschlittert ist, kann nun zusätzlich herausfinden, wer sich im direkten Duell am längsten auf der Plattform halten kann.