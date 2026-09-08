SteelSeries Aeon Pro: Neuer Xbox- und PC-Controller setzt auf QuickSwitch Dock und Wechselakkus

Mit dem Aeon Pro präsentiert SteelSeries einen neuen kabellosen Controller, der auf maximale Flexibilität und hohe Performance ausgelegt ist. Das Unternehmen bezeichnet das QuickSwitch Dock System als weltweit erstes seiner Art für PC und Xbox; die entsprechende Technologie ist laut SteelSeries patentiert.

Ein Controller, zwei Plattformen

Das QuickSwitch Dock soll den Wechsel zwischen PC und Xbox besonders unkompliziert machen. Der Controller kann dabei kabellos genutzt und über das Dock mit der jeweiligen Plattform verbunden werden. Damit möchte SteelSeries vor allem Spieler ansprechen, die regelmäßig zwischen Konsole und PC wechseln.

Für lange Gaming-Sessions bringt der Aeon Pro außerdem ein sogenanntes Infinite Power System mit. Dahinter steckt ein System mit zwei im laufenden Betrieb austauschbaren Akkus. Während ein Akku den Controller mit Energie versorgt, kann der zweite geladen werden. Ein Akkuwechsel soll dadurch möglich sein, ohne das Spiel unterbrechen zu müssen.

Hall-Effect-Sticks und mechanische Tasten

Auch bei der Steuerung setzt SteelSeries auf hochwertige Komponenten. Die Thumbsticks arbeiten mit Hall-Effect-Technologie, wodurch sie besonders präzise arbeiten und konstruktionsbedingt weniger anfällig für klassischen Stick-Drift sein sollen.

Bei den Tasten kommen hingegen mechanische Switches zum Einsatz. Sie sollen für schnelle und taktile Eingaben sorgen und dem Controller ein besonders direktes Bediengefühl verleihen. Hinzu kommen hochwertige Trigger, die ebenfalls auf eine präzise Steuerung ausgelegt sind.

Ein integriertes OLED-Display ermöglicht es, Profile direkt am Controller aufzurufen und Einstellungen vorzunehmen. Dadurch sollen bestimmte Anpassungen auch ohne Umweg über eine Software schnell erreichbar sein.

Austauschbare Thumbsticks für unterschiedliche Spielstile

Der Aeon Pro lässt sich zudem mechanisch an die eigenen Vorlieben anpassen. SteelSeries legt mehrere austauschbare Thumbsticks bei. Zum Lieferumfang gehören verschiedene Varianten, darunter konkave sowie hohe und kurze Ausführungen mit unterschiedlichen Formen. Die nicht benötigten Sticks können direkt im Dock aufbewahrt werden. Damit sind sie schnell griffbereit und gehen nicht so leicht verloren.

Für zusätzliche Eingabemöglichkeiten sorgen neu belegbare Tasten auf der Rückseite des Controllers. Die ergonomisch geformten Buttons lassen sich direkt über das OLED-Menü konfigurieren und können beispielsweise mit häufig benötigten In-Game-Funktionen belegt werden. Ein umlaufender, strukturierter Grip soll gleichzeitig für sicheren Halt sorgen und auch bei längeren Sessions eine präzise Kontrolle ermöglichen.

Umfangreiche Konfiguration über SteelSeries GG

Noch mehr Einstellungsmöglichkeiten bietet die SteelSeries GG Software Suite. Am PC können unter anderem Tasten, Trigger und Profile individuell angepasst werden. Darüber hinaus lassen sich die Vibrationsintensität der vier Motoren, verschiedene Funktionen und Energieeinstellungen konfigurieren. Auch benutzerdefinierte GG- und Sonar-Integrationen stehen zur Verfügung.

Damit richtet sich der Aeon Pro klar an Spieler, die ihren Controller nicht einfach nur anschließen, sondern möglichst detailliert auf den eigenen Spielstil abstimmen möchten.

Preis und Verfügbarkeit

Der SteelSeries Aeon Pro ist ab sofort in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich. Der Preis liegt bei 259,99 Euro. Angeboten wird der Controller über SteelSeries sowie ausgewählte Händler weltweit.

Mit dem QuickSwitch Dock, dem Wechselakku-System, Hall-Effect-Sticks und den umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten positioniert SteelSeries den Aeon Pro klar im Premium-Segment und möchte damit insbesondere anspruchsvolle PC- und Xbox-Spieler erreichen.