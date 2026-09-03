Sharp zeigt auf der IFA 2026 neue E-Bikes und smarte Mobilitätslösungen

Sharp Consumer Electronics nutzt die IFA 2026, um sein bislang umfangreichstes E-Bike-Portfolio vorzustellen. Neben neuen Modellen aus den Bereichen Micro Mobility und Cargo zeigt das Unternehmen auch neue Trekking-, City- und Fat Bikes. Ergänzt wird das Portfolio durch Technologien für Batterien, Konnektivität, Diagnose, GPS und Sicherheit.

Sharp sieht E-Bikes dabei nicht nur als Fortbewegungsmittel, sondern als wichtigen Bestandteil eines modernen urbanen Mobilitätskonzepts. Die neuen Modelle sollen unterschiedliche Anforderungen vom kurzen Weg durch die Stadt bis zum Transport größerer Lasten abdecken.

Kompakt unterwegs mit dem Sharp BK-AD13-EBL

Für kurze Strecken präsentiert Sharp das BK-AD13-EBL Micro Bike. Das besonders kompakte E-Bike soll sich durch seine platzsparenden Abmessungen für Wohnungen, Fahrradkeller oder Garagen eignen. Angetrieben wird das Micro Bike von einem 250-W-Motor. Der integrierte 7,8-Ah-Akku mit 36 Volt ermöglicht laut Sharp eine Reichweite von bis zu 40 Kilometern. Neben der elektrischen Unterstützung soll ein komfortabler Sattel für zusätzlichen Fahrkomfort sorgen.

Auch bei leerem Akku kann das Fahrrad dank Pedalunterstützung weiter genutzt werden. Sharp positioniert das Micro Bike damit als kompakte Alternative zum E-Scooter für alltägliche Kurzstrecken.

Cargo-Bike für Einkäufe, Gepäck und Familie

Mit dem BK-UD07-EBG erweitert Sharp sein Portfolio gleichzeitig um ein Cargo-Bike. Das Modell ist auf den Transport größerer Einkäufe, Gepäck oder anderer Lasten ausgelegt und soll sich ebenso für den Transport von Kindern eignen.

Für den Antrieb kommt ein 250-W-Motor von Bafang zum Einsatz. Die 10-Ah-Batterie mit 36 Volt ermöglicht laut Hersteller eine elektrische Unterstützung von bis zu 60 Kilometern. Damit soll das Cargo-Bike insbesondere für den Einsatz im urbanen Umfeld eine Alternative zum Auto darstellen.

Neue Trekking-, City- und Fat Bikes

Auch bei klassischen E-Bike-Kategorien erweitert Sharp sein Angebot. Die neuen Trekking-Modelle BK-PM18-EBL und BK-PD17 kombinieren Bafang-Mittelmotoren mit einem Shimano Nexus Innenzahnradgetriebe.

Die Kombination soll unter anderem einen geringeren Wartungsaufwand, eine hohe Robustheit und eine gleichmäßige Gangschaltung ermöglichen. Gleichzeitig setzt Sharp auf einen komfortablen Antrieb und ein zeitloses Design.

Für Pendler ist das neue BK-ED17 City Bike gedacht. Das Modell verfügt über ein automatisches 2-Gang-Getriebe von Bafang, wodurch manuelles Schalten entfällt. Gerade im täglichen Stadtverkehr soll das für eine möglichst unkomplizierte Fahrt sorgen.

Faltbares Fat Bike für mehr Flexibilität

Auch Freunde von Fat Bikes bekommen mit dem BK-FM03-ES Folding-Fat-Bike einen Neuzugang. Das Modell lässt sich zusammenfalten und soll dadurch einfacher im Kofferraum oder an Orten mit begrenztem Stauraum untergebracht werden können.

Für den Antrieb sorgt ein 250-W-Motor. Dazu kommt eine 13-Ah-Batterie mit 48 Volt, die eine Reichweite von bis zu 60 Kilometern ermöglichen soll. Eine Shimano-Schaltung und der robuste Stahlrahmen ergänzen die Ausstattung. Optisch setzt Sharp auf eine Kombination aus Silber und Blau.

Neue Batterie- und Konnektivitätstechnologien

Neben den neuen Fahrrädern will Sharp auf der IFA 2026 auch einen Ausblick auf die technologische Weiterentwicklung seiner E-Bikes geben. Einen Schwerpunkt bilden dabei Semi-Solid-State-Batterien.

Diese sollen gegenüber bisherigen Akkutechnologien unter anderem eine höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit, größere Reichweiten, ein geringeres Gewicht sowie eine längere Lebensdauer ermöglichen.

Darüber hinaus arbeitet Sharp an einem vernetzten E-Bike-Ökosystem. Zu den vorgestellten Technologien gehören Online-Diagnose-Tools, GPS-Tracking und erweiterte Sicherheitsfunktionen. Dadurch sollen Fahrräder künftig nicht nur effizienter, sondern auch intelligenter und sicherer werden.

Smarte Accessoires für E-Bikes

Sharp zeigt auf der IFA außerdem neue Zubehörlösungen für die Smart Mobility. Dazu gehören unter anderem intelligente Rückleuchten, KI-gestützte Fahrradbrillen mit Aufnahmefunktion sowie kompakte elektrische Fahrradpumpen.

Damit möchte Sharp sein E-Bike-Angebot über die eigentlichen Fahrräder hinaus zu einem umfassenderen, vernetzten Mobilitäts-Ökosystem ausbauen.

Sharp auf der IFA 2026

Die neuen E-Bikes, Technologien und Smart-Mobility-Produkte können Besucher auf der IFA 2026 vom 3. bis 8. September 2026 erleben. Sharp präsentiert seine Neuheiten im exklusiven Business-Center.

Das Portfolio reicht dabei vom besonders kompakten Micro Bike über Cargo-, Trekking- und City-Modelle bis zum faltbaren Fat Bike. Gleichzeitig gibt Sharp einen Ausblick darauf, wie vernetzte Technologien, neue Akkukonzepte und intelligente Sicherheitsfunktionen die urbane Mobilität künftig verändern könnten.