Sharp präsentiert auf der IFA 2026 neue Smart-Radios

Sharp Consumer Electronics erweitert sein Audiportfolio um eine neue Produktkategorie: Auf der IFA 2026 präsentiert das Unternehmen erstmals seine neuen Smart-Radios. Die Geräte verbinden klassisches UKW-Radio und DAB+ mit Internetradio, Spotify, Podcasts und Bluetooth und sollen damit möglichst viele Audioquellen in einem Gerät vereinen.

Die neue Kollektion umfasst drei Modelle aus zwei Design-Familien. Die Oslo-Familie besteht aus den tragbaren Modellen DR-IP630 und DR-IP640, während das stationäre DR-I740 Lisbon auf ein klassisches Design mit Holzoptik setzt.

Oslo: Kompakte Smart-Radios für unterwegs

Die beiden Modelle der Oslo-Familie setzen auf eine moderne, von Architektur inspirierte Formgebung und sind in Midnight Black und Dove White erhältlich.

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Das Sharp DR-IP630 ist das kompaktere Modell der Reihe. Mit integriertem Tragegriff und einer Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden eignet es sich sowohl für den Einsatz zu Hause als auch unterwegs. Für die Wiedergabe sorgt ein 5-W-Mono-Lautsprecher.

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Das DR-IP640 bietet dagegen 10-W-Stereoklang, behält aber die mobile Ausrichtung und die Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden bei. Damit soll es sich beispielsweise für Küche, Homeoffice oder Garten eignen.

Lisbon verbindet Streaming und klassisches Design

Das Sharp DR-I740 Lisbon richtet sich an Nutzer, die ihr Radio dauerhaft in die Wohnumgebung integrieren möchten. Das Gehäuse aus Holzwerkstoff wird mit einer kontrastierenden Hochglanz-Frontblende kombiniert. Zur Auswahl stehen die Varianten Schwarz/Walnuss und Grau/Eiche.

Für die Audiowiedergabe stehen 20 Watt Stereoleistung zur Verfügung. Zusätzlich bietet das Lisbon einen Aux-Eingang, USB-MP3-Wiedergabe sowie eine USB-Ladefunktion für mobile Geräte. Eine vollwertige Fernbedienung gehört ebenfalls zum Lieferumfang.

Internetradio, DAB+, UKW und Spotify

Alle drei Smart-Radios unterstützen Internetradio, DAB+ und UKW. Dadurch können Nutzer neben lokalen Sendern auch auf mehr als 60.000 Radiosender aus aller Welt zugreifen.

Über Spotify Connect lassen sich Inhalte direkt vom Streamingdienst auf das Radio übertragen. Zusätzlich stehen Podcasts und Bluetooth zur Verfügung, sodass sich zwischen klassischen Radiosendern, Streaming-Inhalten und eigenen Audioquellen wechseln lässt.

Große Vollfarbdisplays zeigen je nach Quelle unter anderem Albumcover, Senderlogos und Programminformationen an.

Steuerung per App und individuelle Klangabstimmung

Für die Bedienung setzt Sharp neben den integrierten Bedienelementen auf die OKTIV-Smartphone-App. Darüber hinaus lassen sich die Geräte über anpassbare EQ-Einstellungen an den persönlichen Hörgeschmack anpassen.

Die Smart-Radios verfügen außerdem über die „Digital Radio Tick“-Zertifizierung, die ihre Eignung für digitales Radio unterstreichen soll.

Sharp Smart-Radios ab Oktober 2026 erhältlich

Die neue Smart-Radio-Kollektion wird erstmals auf der IFA 2026 in Berlin vorgestellt. Die Markteinführung in Europa ist für Oktober 2026 geplant.

Modell Besonderheiten Preis Sharp DR-IP630 Oslo 5-W-Mono, mobil, bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit UVP 129 Euro Sharp DR-IP640 Oslo 10-W-Stereo, mobil, bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit UVP 149 Euro Sharp DR-I740 Lisbon 20-W-Stereo, Holzoptik, Aux, USB-MP3, USB-Ladefunktion UVP 169 Euro

Die beiden Oslo-Modelle werden jeweils in Midnight Black und Dove White angeboten. Das Lisbon ist in Schwarz/Walnuss sowie Grau/Eiche erhältlich.