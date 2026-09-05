Sharp zeigt auf der IFA 2026 in Berlin seine neue JT8000 miniLED-TV-Serie. Die neuen Fernseher sollen Heimkino-Fans mit hoher Spitzenhelligkeit, präziser Hintergrundbeleuchtung und kräftiger Farbdarstellung ansprechen. Gleichzeitig setzt Sharp auf eine große Auswahl bei den Smart-TV-Betriebssystemen.

miniLED für hohe Kontraste und Helligkeit

Ein Schwerpunkt des neuen TV-Line-ups ist die miniLED-Technologie. Bei der JT8000-Serie kommen zahlreiche kleine LEDs in der Hintergrundbeleuchtung zum Einsatz, die über verschiedene Dimmzonen gesteuert werden. Dadurch sollen besonders tiefe Schwarztöne und helle Bildbereiche mit möglichst geringem Blooming miteinander kombiniert werden.

Sharp positioniert die neue Serie dabei als Alternative für Nutzer, die eine hochwertige Heimkino-Darstellung suchen, ohne zwangsläufig in die oberste Preisklasse greifen zu müssen.

Für eine hohe Farbdarstellung kombiniert Sharp die miniLED-Hintergrundbeleuchtung mit QLED beziehungsweise Quantum-Dot-Technologie. Dadurch sollen lebendige und zugleich möglichst natürliche Farben sowie eine hohe Farbgenauigkeit erreicht werden.

AI-PQ optimiert das Bild

Bei der Bildverarbeitung setzt Sharp auf AI-PQ. Die Technologie analysiert unter anderem Szenen, Gesichter, Objekte, Tiefeninformationen und die Qualität des Ausgangsmaterials.

Auf dieser Grundlage sollen die Bildeinstellungen in Echtzeit angepasst werden. Ziel sind unter anderem eine höhere Detaildarstellung, kräftige Farben und eine verbesserte Bildklarheit. Gleichzeitig soll die Verarbeitung Bildrauschen reduzieren, ohne die Darstellung unnatürlich wirken zu lassen.

Auch bei schnellen Bildinhalten soll die JT8000-Serie eine flüssige Darstellung liefern. Unterstützt werden unter anderem AQUOS Smooth Motion sowie Dolby Vision IQ HDR.

Heimkino mit Harman Kardon und Dolby Atmos

Passend zur Bildqualität stattet Sharp die Fernseher mit Soundsystemen aus, die von Harman Kardon abgestimmt wurden. Zusätzlich wird Dolby Atmos unterstützt.

Damit soll bereits das integrierte Soundsystem einen räumlicheren Klang ermöglichen, ohne dass zwingend eine separate Soundbar oder ein AV-System erforderlich ist.

TiVo, Titan OS, Google TV und Roku

Neben der Hardware legt Sharp 2026 einen weiteren Schwerpunkt auf die Wahl des Smart-TV-Betriebssystems. Das Unternehmen zeigt auf der IFA 2026 Geräte mit unterschiedlichen Plattformen und integriert dabei unter anderem TiVo, Titan OS, Google TV und Roku.

Die verschiedenen Systeme sollen unterschiedliche Nutzergruppen und Anforderungen abdecken. Besucher des Sharp Business-Centers können die Plattformen auf den ausgestellten Geräten direkt miteinander vergleichen und sich die jeweiligen Benutzeroberflächen und Funktionen vom Expertenteam erklären lassen.

Damit verfolgt Sharp einen Ansatz, bei dem nicht nur die Ausstattung des Fernsehers, sondern auch die verwendete Smart-TV-Plattform eine größere Rolle bei der Auswahl spielt.

Sharp auf der IFA 2026

Mit der JT8000-Serie präsentiert Sharp auf der IFA 2026 ein neues miniLED-Line-up, das hohe Kontraste und Spitzenhelligkeit mit QLED-Farbdarstellung, KI-gestützter Bildoptimierung und Dolby-Vision-Unterstützung verbindet.

Gleichzeitig zeigt der Hersteller, wie unterschiedlich moderne Smart-TV-Plattformen ausfallen können, und stellt mit TiVo, Titan OS, Google TV und Roku mehrere Systeme innerhalb seines aktuellen TV-Portfolios gegenüber.

Die IFA 2026 findet vom 3. bis 8. September 2026 in Berlin statt.