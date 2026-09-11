Sharp Consumer Electronics präsentierte auf der IFA 2026 mit dem CP-DS10 eine neue 4-in-1-Lade- und Audio-Dockingstation. Das kompakte Gerät kombiniert kabelloses Qi2-Laden für Smartphones, eine Lademöglichkeit für die Apple Watch, einen USB-C-Anschluss sowie integrierte Bluetooth-Stereolautsprecher. Damit möchte Sharp das klassische Konzept der Lautsprecher-Dockingstation in das Smartphone-Zeitalter übertragen.

Vier Funktionen in einem Gerät

Das Sharp CP-DS10 soll mehrere alltägliche Aufgaben auf dem Schreibtisch, Nachttisch oder der Küchenarbeitsplatte bündeln. Im Mittelpunkt steht eine Qi2-zertifizierte magnetische Ladestation, die Smartphones mit bis zu 15 Watt kabellos mit Energie versorgt.

Hinzu kommen ein abnehmbarer Ladeadapter für die Apple Watch, ein USB-C-Anschluss zum Laden weiterer Geräte und Zubehör sowie ein integriertes Bluetooth-Stereolautsprechersystem.

Der Apple-Watch-Adapter kann bei Bedarf entfernt werden. Der Anschluss steht dann ebenfalls als USB-C-Ladeanschluss zur Verfügung. Ein weiterer Ladeanschluss auf der Rückseite ermöglicht es, ein zusätzliches Gerät, beispielsweise kabellose Ohrhörer, mit Strom zu versorgen.

Qi2 und MagSafe an Bord

Das CP-DS10 setzt auf den aktuellen Qi2-Standard und unterstützt eine Ladeleistung von bis zu 15 Watt. Durch die magnetische Ausrichtung soll das Smartphone zuverlässig in der optimalen Position gehalten werden.

Da die Ladestation Qi2-zertifiziert ist, ist sie gleichzeitig MagSafe-kompatibel. Neben aktuellen iPhones können damit auch zunehmend Qi2-fähige Smartphones anderer Hersteller wie Samsung oder Google magnetisch geladen werden.

Für kompatible iPhones unterstützt die Ladestation außerdem Apples StandBy-Funktion. Wird das Smartphone während des Ladevorgangs horizontal positioniert, kann es beispielsweise als Wecker, Fotodisplay, Kalender oder Informations-Dashboard genutzt werden.

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Bis zu 40 Watt für Musik und Podcasts

Auch bei der Audioausstattung will Sharp mehr bieten als eine gewöhnliche Ladestation. Das CP-DS10 verfügt über integrierte Bluetooth-Stereolautsprecher mit Neodym-Magnet-Treibern. Die maximale Ausgangsleistung liegt bei bis zu 40 Watt.

Damit soll die Dockingstation nicht nur beim Laden unterstützen, sondern gleichzeitig als kompakter Lautsprecher für Musik, Podcasts und andere Audioinhalte dienen.

Sharp setzt auf ein bekanntes Konzept

„Viele von uns erinnern sich noch daran, als Lautsprecherdocks ein vertrauter Anblick auf unseren Nachttischen, Schreibtischen und Küchenarbeitsplatten waren“, sagt Matt Sienko, Produktverantwortlicher für Audio bei Sharp Consumer Electronics Europe.

„Mit dem CP-DS10 wollten wir diesen Komfort in das moderne Smartphone-Zeitalter übertragen. Durch die Kombination von kabellosem Qi2-Laden, Apple Watch-Ladefunktion, USB-Anschluss (Typ C) zum Laden von beispielsweise Kopfhörern und Bluetooth-Audio in einem einzigen kompakten Produkt haben wir eine Lösung geschaffen, die Unordnung reduziert und gleichzeitig Funktionen bietet, die Menschen täglich nutzen werden. Wichtig ist, dass wir dies zu einem Preis erreicht haben, der mit vielen hochwertigen kabellosen Ladestationen vergleichbar ist, die keine Bluetooth-Audiofunktion bieten.“

Ab Oktober für 99 Euro erhältlich

Das Sharp CP-DS10 soll ab Oktober 2026 europaweit erhältlich sein. Sharp bietet die 4-in-1-Dockingstation in den beiden Farbvarianten Graphite Black (BK) und Cloud Grey (GY) an. Der Preis liegt bei 99 Euro UVP.

Sharp CP-DS10 im Überblick