Serious Sam: Shatterverse für PC und Konsolen erschienen

Macht euch bereit für die Auslöschung. Das Multiversum-Roguelite Serious Sam: Shatterverse ist heute für PC, Xbox Series und Playstation 5 erschienen. Falls ihr euch für die PC-Version interessiert, dann könnt ihr derzeit noch 10% Rabatt auf Steam einheimsen (~18€). Konsoleros hingegen werden mit knapp 20€ zur Kasse gebeten.

Diese frische Interpretation des Boomer-Shooter-Klassikers Serious Sam wird von Behaviour Interactive, den Machern von Dead by Daylight, entwickelt und erweitert die unverkennbare, völlig übertriebene FPS-Action der Reihe um hochmoderne Koop- und Roguelite-Elemente. Bis zu fünf Spieler können sich zusammenschließen, sich durch wechselnde Universen kämpfen, mächtige Boni kombinieren, dank Run-Modifikatoren die Grenzen des Unmöglichen ausreizen und Jagd auf die tödlichsten Streitkräfte von Sams unerbittlichem Erzfeind – dem Bösewicht Mental – machen.

Die wahnsinnigen Machenschaften des Serienbösewichts Mental haben die Mauern zwischen den Universen zerbrochen. Nun müssen Sams aus verschiedenen Dimensionen lernen, zusammenzuarbeiten, um das Shatterverse zu reparieren. Ihr reist durch Universen im Wandel, um Kämpfe zu Ende zu bringen, an denen andere Sams gescheitert sind, und kämpft Seite an Seite mit alternativen Versionen eurer selbst, um die fünf ruchlosen Leutnants des Oberbösewichts zu besiegen. Oder, falls ihr absolut menschenscheu seid oder einfach keine Freunde habt, könnt ihr euch auch offline in genau dasselbe Serious Sam: Shatterverse-Erlebnis im Einzelspielermodus stürzen!

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Features

Führt ein großes, lautes, bescheuertes und offen gesagt vollkommen unverantwortliches Waffenarsenal ins Feld, das klassische Serious Sam-Waffen mit brandneuen Spielzeugen aus dem Shatterverse kombiniert.

Adrenalingeladene Run-and-Gun-FPS-Kämpfe mit riesigen Schlachtfeldern, ununterbrochenem Druck, jeder Menge Rückwärtslaufen und perfekt getimten Einzeilern, wenn um euch herum alles in Flammen steht.

Das Spiel greift das Erbe von Serious Sam auf und führt es mit prozedural variierenden Runs durch handgefertigte Arenen in bislang unerforschten Welten weiter.

Navigiert durch instabile Anomalien und versteckte Portale und nutzt riskante Gelegenheiten, die einen Run enorm verstärken – oder ihn augenblicklich beenden können.

Wagt euch für größere Belohnungen weiter vor, schaltet mächtige Lauf-Modifikatoren frei und nutzt Verbesserungen, die eure Möglichkeiten dauerhaft erweitern.

Stellt euch gewaltigen Gegnerhorden, darunter klassische Widersacher aus Serious Sam und neue Monster unter Mentals Kontrolle, die nur darauf warten, in blutige Einzelteile zerlegt zu werden.