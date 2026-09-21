Zum 40-jährigen Jubiläum des Kultfilms Top Gun bringt Revell 2026 ein besonderes Modell für Fans von Filmklassikern und Luftfahrt auf den Markt. Die legendäre Grumman F-14A Tomcat erweitert das im vergangenen Jahr gestartete Revell Brick System und setzt dabei auf rund 2.700 Klemmbausteine.

Seit der Kinopremiere im Jahr 1986 gehört Top Gun zu den bekanntesten Actionfilmen der Filmgeschichte. Einen wesentlichen Anteil daran hat die Grumman F-14A Tomcat, die in den spektakulären Flugsequenzen und Luftkämpfen des Films eine zentrale Rolle spielte. Auch Jahrzehnte später ist der zweisitzige Kampfjet eng mit dem Film verbunden und besitzt einen festen Platz in der Popkultur.

F-14A Tomcat mit rund 2.700 Klemmbausteinen

Revell setzt Maverick’s F-14A Tomcat „Top Gun“ Brick System* im Maßstab 1:32 als umfangreiches Brick-System-Modell um. Rund 2.700 mehrfarbige Klemmbausteine sollen dabei eine detailreiche Nachbildung des legendären Jets ergeben.

Produktdetails Revell F-14A Tomcat System Revell Brick System Vorbild Grumman F-14A Tomcat Maßstab 1:32 Anzahl Teile ca. 2.700 Klemmbausteine Altersempfehlung ab 18 Jahren Schwenkflügel beweglich Fahrwerk ausfahrbar Bewaffnung abnehmbar Displayständer 2-in-1 für Flug- und Parkposition Spannweite über 60 cm

Bewegliche Schwenkflügel und 2-in-1-Displayständer

Bei der Umsetzung legt Revell nicht nur Wert auf die Optik. Zu den beweglichen Elementen gehören die charakteristischen Schwenkflügel der F-14A Tomcat sowie ein ausfahrbares Fahrwerk. Auch die Bewaffnung kann abgenommen werden. Das Cockpit wurde ebenfalls entsprechend dem Vorbild gestaltet.

Für die Präsentation liegt dem Modell ein 2-in-1-Displayständer bei. Damit kann die fertige Tomcat wahlweise in einer Flugposition oder auf dem Boden stehend präsentiert werden. Mit einer Spannweite von mehr als 60 Zentimetern soll das Modell dabei auch in der Vitrine entsprechend zur Geltung kommen.

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Klemmbausteinmodell für erwachsene Fans

Wie die übrigen Modelle des Revell Brick Systems werden die einzelnen Bausteine ohne Klebstoff zusammengesetzt. Die Konstruktion richtet sich mit einer Altersempfehlung ab 18 Jahren ausdrücklich an erwachsene Klemmbausteinfans und Sammler.

Die Kombination aus dem bekannten Top-Gun-Design, rund 2.700 Teilen und den beweglichen Funktionen macht die F-14A Tomcat zu einem umfangreichen Bauprojekt. Gleichzeitig verbindet das Modell die Filmgeschichte rund um Top Gun mit einem der bekanntesten Kampfflugzeuge der Luftfahrtgeschichte.

Mit der F-14A Tomcat erweitert Revell sein Brick System damit um ein Modell, das insbesondere für Fans von Top Gun, Luftfahrt und anspruchsvollen Klemmbausteinprojekten interessant sein dürfte. Das 40-jährige Jubiläum des Films im Jahr 2026 bietet dafür den passenden Anlass.