Anraga Studios und The Farm 51 haben mit Rescue Drone Simulator: Second Chance eine neue Rettungssimulation angekündigt. Das storybasierte Spiel versetzt Spieler in eine nahe Zukunft, in der Drohnen zu einem wichtigen Werkzeug bei Rettungseinsätzen geworden sind. Der Titel soll im 1. Quartal 2027 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Im Mittelpunkt stehen Einsätze, bei denen klassische Rettungskräfte an ihre Grenzen stoßen. Brände, Explosionen, Naturkatastrophen, Infrastrukturausfälle, vermisste Personen und extreme Wetterbedingungen gehören zu den Szenarien. Als Drohnenpilot gilt es, die jeweilige Situation einzuschätzen, die passende Maschine auszuwählen und die Rettungsmission unter Zeitdruck durchzuführen.

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Drohnen statt Rettungskräfte im Gefahrenbereich

Die Drohnen sind in Rescue Drone Simulator: Second Chance nicht lediglich fliegende Kameras. Die Maschinen verfügen über eine eigene Flugphysik, bei der unter anderem Masse, Trägheit, Schub, Aerodynamik, Akkulaufzeit, Schäden und Wetterbedingungen berücksichtigt werden. Wind kann die Drohne vom Kurs abbringen, während zusätzliches Gewicht das Flugverhalten verändert.

Zwischen den Einsätzen können die Drohnen in einer Werkstatt angepasst und verbessert werden. Motoren, Propeller, Akkus, Ausleger, Verkabelung und Kühlsysteme beeinflussen unter anderem Geschwindigkeit, Schub, Flugzeit und Haltbarkeit.

Für unterschiedliche Spieler bietet das Spiel zwei Steuerungsmodelle. Der Simulator-Modus soll eine realistischere Drohnensteuerung mit entsprechender Flugphysik bieten. Der Arcade-Modus erleichtert dagegen den Einstieg und unterstützt Spieler, die bislang keine Erfahrung mit Drohnen-Simulationen haben.

Vier Drohnen für unterschiedliche Rettungseinsätze

Im Verlauf der Kampagne stehen vier unterschiedliche Drohnentypen zur Verfügung. Jede Maschine übernimmt dabei eine spezielle Aufgabe.

Rettungsdrohne: Ortet Mobilfunksignale vermisster Personen, wirft medizinische Versorgungspakete ab und markiert Ziele aus der Luft.

Löschdrohne: Bekämpft Brände aus sicherer Entfernung mit einem Pulverlöscher oder abgeworfenen Wasserbomben.

Polizeidrohne: Kann über ein Megafon Anweisungen erteilen und verfügt über Rauchgranaten sowie einen Taser.

Abfangdrohne: Sichert den Luftraum und kann feindliche Drohnen mit einem Netzwerfer abfangen.

Dadurch soll die Wahl der richtigen Drohne einen wichtigen Bestandteil der Rettungseinsätze darstellen. Nicht jede Maschine eignet sich für jede Situation, sodass Spieler ihre Flotte entsprechend auf die jeweiligen Herausforderungen vorbereiten müssen.

Story-Kampagne mit 20 Missionen

Rescue Drone Simulator: Second Chance bietet eine Kampagne mit vier Akten und insgesamt 20 Missionen. Die Einsätze verteilen sich auf fünf Karten, die zusätzlich mit unterschiedlichen Wettervarianten aufwarten.

Neben den eigentlichen Rettungsmissionen spielt auch die Geschichte des Einsatzteams eine zentrale Rolle. Der Name „Second Chance“ bezieht sich dabei auf die Mitglieder der Einheit, die aufgrund unterschiedlicher Schicksalsschläge ihre bisherigen Berufe nicht mehr ausüben können. Die Drohnentechnologie ermöglicht es ihnen, ihre Erfahrung und Fähigkeiten erneut für Rettungseinsätze einzusetzen.

Im Laufe der Kampagne sollen sich die einzelnen Rettungseinsätze zunehmend zu einer größeren Geschichte entwickeln. Klimaanomalien, Katastrophen und Ausfälle kritischer Infrastruktur bilden dabei den Hintergrund für die Entwicklung des Teams.

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Nahe Zukunft mit Retro-Ästhetik

Optisch setzt das Entwicklerteam nicht auf eine typische, sterile Science-Fiction-Welt. Stattdessen verbindet Rescue Drone Simulator: Second Chance seine Zukunftsvision mit einer Ästhetik, die von den 1980er- und 1990er-Jahren inspiriert ist.

Industrielle Räume, analoge Elektronik und physische Bedienelemente sollen der Spielwelt einen bewusst greifbaren Charakter verleihen. Für die künstlerische Leitung ist Wojciech Pazdur, CEO und Mitgründer von The Farm 51, verantwortlich. Pazdur war zuvor unter anderem bei People Can Fly tätig und an Painkiller beteiligt. Zusätzlich komponiert er selbst die Musik des Spiels.

Rescue Drone Simulator: Second Chance erscheint 2027

Bei der Entwicklung arbeiten Anraga Studios und The Farm 51 zusammen. Die Veröffentlichung ist derzeit für das 1. Quartal 2027 geplant. Das Spiel soll zeitgleich für PC via Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Gesteuert werden können die Drohnen sowohl mit Controller als auch Tastatur und Maus. Neben der Ego-Perspektive steht auch eine Third-Person-Ansicht zur Verfügung. Anzeigen für Geschwindigkeit und Wind sollen zusätzliche Informationen während der Einsätze liefern. Damit verbindet Rescue Drone Simulator: Second Chance die technischen Aspekte einer Drohnensimulation mit einer storybasierten Rettungskampagne. Ein erster Eindruck vom Spiel ist bereits im Enthüllungstrailer zu sehen.