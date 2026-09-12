Mit dem QIVIKA Smart Scope soll das Smartphone künftig deutlich weiter sehen können als mit seinem integrierten Teleobjektiv. Das kompakte optische System kombiniert eine bis zu 24-fache optische Vergrößerung mit einer Smartphone-App und richtet sich unter anderem an Vogelbeobachter, Naturfreunde und Hobby-Astronomen. Der Verkaufsstart erfolgt zunächst über Kickstarter. QIVIKA hatte das Smart Scope erstmals auf der IFA 2026 in Berlin vorgestellt. Die zugehörige Kickstarter-Kampagne soll am 15. September 2026 starten.

24-fache optische Vergrößerung statt Digitalzoom

Im Mittelpunkt des Smart Scope steht ein optisches Periskop-System, das laut QIVIKA eine 24-fache optische Vergrößerung und eine Brennweite von bis zu 3000 mm im Kleinbildäquivalent ermöglicht. Zum Einsatz kommen dabei unter anderem ED-Glas (Extra-Low Dispersion) und mehrfach vergütete Linsen.

Der entscheidende Unterschied zu einem herkömmlichen Digitalzoom: Das Motiv wird zunächst tatsächlich über den optischen Aufbau vergrößert, bevor es von der Smartphone-Kamera aufgenommen wird. Dadurch soll eine höhere Bildqualität bei der Beobachtung weit entfernter Motive möglich sein.

Das Einsatzgebiet beschränkt sich dabei nicht auf klassische Fotografie. QIVIKA sieht das Smart Scope beispielsweise für die Beobachtung von Vögeln und Wildtieren, aber auch für die Mondbeobachtung und das Sternegucken vor.

Rund 300 Gramm schwer

Trotz der optischen Ausstattung soll das Smart Scope mit rund 300 Gramm vergleichsweise leicht bleiben. Je nach Einsatz lässt es sich entweder aus der Hand verwenden oder auf einem Stativ montieren.

Damit soll das Gerät sowohl für spontane Beobachtungen unterwegs als auch für längere Beobachtungssessions geeignet sein. Gerade bei der Himmelsbeobachtung dürfte die Stativmontage interessant sein, da sich damit Verwacklungen reduzieren lassen.

Smartphone-App mit KI und AR-Funktionen

QIVIKA beschränkt sich allerdings nicht auf die Hardware. Eine begleitende Smartphone-App soll aus dem optischen System ein umfangreicheres Beobachtungswerkzeug machen. Für die Himmelsbeobachtung sind unter anderem AR-Funktionen zur Orientierung am Nachthimmel vorgesehen. Nutzer sollen damit leichter bestimmte Himmelsobjekte finden und anvisieren können.

Auch für die Vogelbeobachtung sind intelligente Funktionen geplant. Die App soll laut Hersteller mehr als 10.000 Vogelarten erkennen können. Darüber hinaus lassen sich eigene Beobachtungen dokumentieren und speichern. Das Konzept fasst QIVIKA unter dem Ablauf „See → Capture → Recognize → Remember → Share“ zusammen: Ein entferntes Motiv soll nicht nur beobachtet und fotografiert, sondern anschließend auch identifiziert, dokumentiert und mit anderen geteilt werden können.

Kickstarter-Start am 15. September

Nach der Präsentation auf der IFA 2026 steht nun der nächste Schritt für QIVIKA an. Die Kickstarter-Kampagne für das Smart Scope startet am 15. September 2026.

Damit positioniert QIVIKA das Produkt weniger als klassisches Teleskop und vielmehr als mobiles optisches Zubehör für das Smartphone. Ob die Kombination aus Periskop-Optik, 24-facher Vergrößerung und intelligenter App im Alltag tatsächlich überzeugen kann, dürfte sich spätestens mit den ersten ausführlichen Tests zeigen.

QIVIKA Smart Scope auf Kickstarter