Mehr Speicherplatz und hohe Geschwindigkeiten für Gaming und anspruchsvolle Anwendungen: PNY Technologies bringt mit der CS2341 M.2 NVMe Gen4 x4 SSD eine neue PCIe-4.0-SSD auf den Markt. Die SSD richtet sich sowohl an PC-Nutzer als auch an Gamer, die den Speicher ihrer PlayStation 5 erweitern möchten. Die PNY CS2341 ist ab sofort in Deutschland erhältlich.

Bis zu 7.100 MB/s Lesegeschwindigkeit

Die PNY CS2341 setzt auf eine NVMe PCIe Gen4 x4-Schnittstelle und soll damit hohe Übertragungsraten für moderne Spiele, Anwendungen und rechenintensive Workloads bieten. Laut PNY erreicht die SSD sequenzielle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 7.100 MB/s. Beim sequenziellen Schreiben sind bis zu 6.200 MB/s möglich.

Gerade beim Gaming können die hohen Transferraten für kürzere Ladezeiten sorgen. Auch bei großen Dateien und umfangreichen Datenübertragungen soll die SSD ihre Stärken ausspielen.

Aluminium-Kühlkörper für konstante Leistung

Damit die Performance auch bei längerer und intensiver Nutzung möglichst stabil bleibt, stattet PNY die CS2341 mit einem Kühlkörper aus extrudiertem Aluminium aus. Dieser soll die entstehende Wärme effizient ableiten und dabei helfen, die Betriebstemperatur der SSD unter Kontrolle zu halten.

Das thermische Design ist insbesondere bei längeren Gaming-Sessions sowie umfangreichen Schreib- und Lesevorgängen interessant. Eine effektive Kühlung kann dabei helfen, Leistungseinbrüche durch zu hohe Temperaturen zu reduzieren.

Für PC und PlayStation 5

Die PNY CS2341 wurde unter anderem für moderne Gaming-Systeme entwickelt. Sie verfügt über den M.2-2280-Formfaktor und ist für Geräte mit einem entsprechenden PCIe Gen4 x4 M.2-Steckplatz ausgelegt.

Damit lässt sich die SSD nicht nur in kompatiblen PCs einsetzen. PNY gibt die CS2341 auch als kompatibel mit der PlayStation 5 an. Gamer können den vorhandenen Speicher dadurch erweitern und zusätzliche Spiele direkt auf der NVMe-SSD installieren.

Mit einer Kapazität von bis zu 1 TB bietet die CS2341 zusätzlichen Platz für Spiele, Anwendungen und persönliche Dateien. Gerade angesichts immer größer werdender Spieleinstallationen kann zusätzlicher NVMe-Speicher für PC- und PS5-Gamer interessant sein.

Technische Daten der PNY CS2341

Eigenschaft PNY CS2341 Typ M.2 NVMe Gen4 x4 SSD Schnittstelle PCIe Gen4 x4 Formfaktor M.2 2280 Lesegeschwindigkeit Bis zu 7.100 MB/s Schreibgeschwindigkeit Bis zu 6.200 MB/s Kühlung Extrudierter Aluminium-Kühlkörper Kapazität Bis zu 1 TB Kompatibilität PC und PlayStation 5 Einsatzbereich Gaming, Anwendungen und intensive Workloads

Ab sofort in Deutschland erhältlich

Die PNY CS2341 M.2 NVMe Gen4 x4 SSD wurde auf der gamescom 2026 erstmals vorgestellt und ist nun offiziell verfügbar. Ab dem 15. September 2026 ist die SSD über das PNY-Vertriebsnetz, teilnehmende Handelspartner sowie Amazon.de erhältlich.

Damit bringt PNY eine weitere Gen4-NVMe-SSD auf den Markt, die insbesondere durch die Kombination aus hohen Übertragungsraten, integriertem Kühlkörper und Kompatibilität mit PC und PlayStation 5 auf Gaming-Nutzer abzielt.