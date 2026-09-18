Warner Bros. Games bringt LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters ab sofort auch auf Nintendo Switch 2. Gleichzeitig erscheint die Mayhem Collection als neuer DLC, der unter anderem den Joker und Harley Quinn als spielbare Charaktere ins Action-Abenteuer bringt.

Das von TT Games entwickelte LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters verbindet eine offene Spielwelt mit der bekannten LEGO-Humorwelt und zahlreichen Referenzen aus Jahrzehnten an Batman-Filmen, TV-Serien, Comics und Videospielen. Im Mittelpunkt steht Bruce Waynes Weg vom Ursprung bis zur Legende als Beschützer von Gotham City.

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Mayhem Collection bringt Joker und Harley Quinn nach Gotham

Mit der Mayhem Collection wird das Spiel um eine neue Gameplay-Erfahrung erweitert, die ganz im Zeichen des Jokers und Harley Quinns steht. Beide Charaktere verfügen über eigene Fähigkeiten, Apparate und Outfits. Herzstück des DLCs ist eine neue Story-Mission. Der Joker und Harley Quinn brechen aus Arkham Asylum aus und errichten anschließend ihr eigenes, anpassbares Versteck in der Amusement Mile.

Darüber hinaus führt die Mayhem Collection den neuen Mayhem-Modus ein. Darin können Spieler:innen als Joker und Harley Quinn durch Gotham City ziehen und innerhalb zeitlich begrenzter Chaos-Durchläufe möglichst viel Zerstörung anrichten. Dabei müssen verschiedene Gegner bekämpft, Gegenstände zerstört und spezielle LEGO-Bauwerke errichtet werden. Zu den Gegnern gehören unter anderem A.R.G.U.S.-Agenten und Amanda Wallers Task Force X. Diese tritt mit bekannten DC-Schurken wie Captain Boomerang, Deadshot, Deathstroke, Killer Croc, King Shark und Polka-Dot Man an.

Gleichzeitig müssen Joker und Harley Quinn Batman und Robin ausweichen, während sie versuchen, die kriminelle Unterwelt von Gotham City zu erobern.

Neue Outfits, Fahrzeug und Bathöhlen-Gegenstände

Das ebenfalls enthaltene „Unheilvolles Paket“ erweitert LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters um zusätzliche kosmetische Inhalte. Enthalten sind neue, von DC-Superschurken inspirierte Outfits für die sieben ursprünglichen spielbaren Charaktere.

Außerdem gibt es ein neues „Jokermobil“, mit dem Spieler:innen durch die offene Welt von Gotham City fahren können. Für die Bathöhle stehen zusätzlich fünf neue Dekorationsgegenstände zur Verfügung.

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Deluxe Edition auf Nintendo Switch 2 mit Legacy Collection

Besitzer:innen der Nintendo Switch 2 Deluxe Edition erhalten neben der Mayhem Collection direkt Zugriff auf die zuvor veröffentlichten Inhalte der Legacy Collection. Dazu gehören zusätzliche Outfits, Fahrzeuge und Bathöhlenrequisiten.

Wer sich für die physische Deluxe Edition auf Nintendo Switch 2 entscheidet, erhält außerdem eine LEGO-Batman „Retro-Videospiel“-Minifigur. Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht.

Besitzer:innen der Standard Edition können alternativ ein Upgrade auf die Deluxe Edition erwerben. Dieses beinhaltet sowohl die Inhalte der Legacy Collection als auch die Mayhem Collection.

Neuer „Absolute“-Schwierigkeitsgrad

Neben den neuen Inhalten erhält LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters mit dem „Absolute“-Schwierigkeitsgrad eine weitere kostenlose Gameplay-Option.

Die neue Schwierigkeitsstufe liegt über den bisherigen Optionen „Maskierter Rächer“ und „Dunkler Ritter“ und soll deutlich höhere Anforderungen an Fähigkeiten, Aufmerksamkeit und Präzision im Kampf stellen. Der neue Schwierigkeitsgrad steht allen Besitzer:innen des Spiels kostenlos zur Verfügung.

Digitale Extras und LEGO-Sets

Zusätzlich können Spieler:innen verschiedene digitale Belohnungen freischalten. Dazu gehören unter anderem der „Goldenes Zeitalter“-Batanzug, der auf dem ersten Auftritt Batmans in Detective Comics #27 aus dem Jahr 1939 basiert, sowie der „Black Lantern“- und der „Dark Knights of Steel“-Batanzug.

Für die Freischaltung bestimmter Inhalte ist die Verknüpfung eines Warner Bros. Games-Kontos mit einem aktiven HBO-Max-Konto erforderlich.

Auch Bathöhlen-Requisiten können freigeschaltet werden. Dazu zählen der „Comic Ständer“ und die Requisite „Animierter Jarro“. Für diese Inhalte wird ein entsprechendes DC UNIVERSE INFINITE-Konto benötigt.

Darüber hinaus enthalten ausgewählte LEGO-Sets digitale Gegenstände, die im Videospiel eingelöst werden können. Dazu gehören:

LEGO Batman Logo

LEGO DC Batman: The Batman Batmobile

LEGO DC Batman: Batman v Superman Batmobile

LEGO DC Batman: Batman & Robin Batmobile

Die entsprechenden Angebote gelten, solange der Vorrat reicht.

LEGO Batman jetzt auch auf Nintendo Switch 2

Mit der Veröffentlichung für Nintendo Switch 2 ist LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters nun auch auf Nintendos aktueller Hardware spielbar. Gleichzeitig steht mit der Mayhem Collection neuer DLC mit Joker und Harley Quinn bereit.

Die Mayhem Collection ist für Besitzer:innen der Deluxe Edition auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC über Steam und den Epic Games Store verfügbar.

Die Kombination aus neuer Plattform, DLC und dem kostenlosen „Absolute“-Schwierigkeitsgrad erweitert das aktuelle LEGO-Batman-Abenteuer damit um mehrere neue Inhalte.

LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters – wichtige Inhalte