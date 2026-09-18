Die JustWatch Group erweitert ihr Angebot und startet mit JustWatch TV einen eigenen Streamingdienst. Der neue Service soll direkt in die bestehende JustWatch-App sowie auf der Website integriert werden und damit die Suche nach Filmen und Serien mit dem direkten Zugriff auf die Inhalte verbinden.

JustWatch TV soll im Oktober 2026 in mehreren Märkten an den Start gehen. Dazu gehören unter anderem Deutschland, Österreich und die Schweiz sowie die USA und Kanada, Großbritannien und Irland, Frankreich, Italien, Spanien, Australien und Neuseeland.

Kostenlos streamen, leihen oder werbefrei abonnieren

Das neue Angebot kombiniert verschiedene Finanzierungs- und Nutzungsmodelle. Nutzer:innen sollen kostenlos und werbefinanziert Filme und Serien streamen können. Zusätzlich sind kostenpflichtige Leihoptionen sowie eine werbefreie Abo-Option vorgesehen.

Zum Start arbeitet JustWatch TV unter anderem mit Paramount, New Regency, Fremantle, Bleecker Street und Vortex Media zusammen. Weitere Content-Partner sollen noch angekündigt werden.

Damit möchte JustWatch nicht nur bekannte Filme und Serien anbieten, sondern auch weniger leicht auffindbare Titel in den Mittelpunkt rücken. Grundlage für die Zusammenstellung des Angebots sind laut Unternehmen die über Jahre gesammelten Daten zur Zuschauernachfrage und entsprechende Consumer Insights.

Streaming direkt aus der JustWatch-Suche

Eine Besonderheit von JustWatch TV ist die direkte Integration in den bestehenden Streaming-Guide. Wer nach einem verfügbaren Titel sucht, soll diesen künftig direkt über JustWatch ansehen können. Ein Wechsel zu einer anderen Plattform oder die Erstellung eines zusätzlichen Kontos soll dafür nicht notwendig sein.

Damit erweitert JustWatch sein bisheriges Geschäftsmodell deutlich. Der Dienst hilft seit mehr als einem Jahrzehnt dabei, herauszufinden, bei welchem Streaminganbieter Filme und Serien verfügbar sind. Nach Angaben des Unternehmens nutzen monatlich mehr als 50 Millionen Menschen den Streaming-Guide in insgesamt 140 Märkten. Das Angebot umfasst mehr als 500.000 Filme und Serien bei über 1.500 Streamingdiensten.

JustWatch will Streaming-Angebot vereinfachen

David Croyé, Gründer und CEO der JustWatch Group, sieht JustWatch TV als nächsten Schritt, um die Entdeckung und Nutzung von Filmen und Serien zu vereinfachen. Laut Unternehmen soll der neue Dienst insbesondere dabei helfen, schwer auffindbare und bislang nicht verfügbare Inhalte zugänglicher zu machen.

Quentin Carbonell, SVP of Global Content Acquisitions and Strategy bei JustWatch, beschreibt JustWatch TV als Reaktion auf die zunehmende Fragmentierung des Streamingmarktes. Das Angebot soll sowohl bekannte Filme und Serien als auch weniger bekannte Titel umfassen und dabei kostenlose, werbefinanzierte Inhalte mit Leihangeboten und werbefreien Angeboten verbinden.

Start im Oktober 2026

JustWatch TV soll im kommenden Monat für bestehende JustWatch-Nutzer:innen in den genannten Launch-Märkten verfügbar werden. Das Angebot umfasst laut JustWatch aktuelle Filme über PVOD/TVOD, eine kostenlose AVOD-Bibliothek sowie einen wachsenden Katalog werbefreier Filme und Serien.

Mit JustWatch TV entwickelt sich der bisherige Streaming-Guide damit von einer reinen Such- und Übersichtsplattform zu einem direkten Anbieter von Streaming-Inhalten. Ob und wie stark sich das neue Modell auf die Nutzung klassischer Streamingplattformen auswirkt, wird sich nach dem Start zeigen.

JustWatch TV im Überblick