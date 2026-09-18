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JustWatch TV: Streaming-Guide startet eigenen Streamingdienst

Alex
By Alex
(Bildquelle: JustWatch)

Die JustWatch Group erweitert ihr Angebot und startet mit JustWatch TV einen eigenen Streamingdienst. Der neue Service soll direkt in die bestehende JustWatch-App sowie auf der Website integriert werden und damit die Suche nach Filmen und Serien mit dem direkten Zugriff auf die Inhalte verbinden.

JustWatch TV soll im Oktober 2026 in mehreren Märkten an den Start gehen. Dazu gehören unter anderem Deutschland, Österreich und die Schweiz sowie die USA und Kanada, Großbritannien und Irland, Frankreich, Italien, Spanien, Australien und Neuseeland.

Kostenlos streamen, leihen oder werbefrei abonnieren

Das neue Angebot kombiniert verschiedene Finanzierungs- und Nutzungsmodelle. Nutzer:innen sollen kostenlos und werbefinanziert Filme und Serien streamen können. Zusätzlich sind kostenpflichtige Leihoptionen sowie eine werbefreie Abo-Option vorgesehen.

Zum Start arbeitet JustWatch TV unter anderem mit Paramount, New Regency, Fremantle, Bleecker Street und Vortex Media zusammen. Weitere Content-Partner sollen noch angekündigt werden.

Damit möchte JustWatch nicht nur bekannte Filme und Serien anbieten, sondern auch weniger leicht auffindbare Titel in den Mittelpunkt rücken. Grundlage für die Zusammenstellung des Angebots sind laut Unternehmen die über Jahre gesammelten Daten zur Zuschauernachfrage und entsprechende Consumer Insights.

Streaming direkt aus der JustWatch-Suche

Eine Besonderheit von JustWatch TV ist die direkte Integration in den bestehenden Streaming-Guide. Wer nach einem verfügbaren Titel sucht, soll diesen künftig direkt über JustWatch ansehen können. Ein Wechsel zu einer anderen Plattform oder die Erstellung eines zusätzlichen Kontos soll dafür nicht notwendig sein.

Damit erweitert JustWatch sein bisheriges Geschäftsmodell deutlich. Der Dienst hilft seit mehr als einem Jahrzehnt dabei, herauszufinden, bei welchem Streaminganbieter Filme und Serien verfügbar sind. Nach Angaben des Unternehmens nutzen monatlich mehr als 50 Millionen Menschen den Streaming-Guide in insgesamt 140 Märkten. Das Angebot umfasst mehr als 500.000 Filme und Serien bei über 1.500 Streamingdiensten.

JustWatch will Streaming-Angebot vereinfachen

David Croyé, Gründer und CEO der JustWatch Group, sieht JustWatch TV als nächsten Schritt, um die Entdeckung und Nutzung von Filmen und Serien zu vereinfachen. Laut Unternehmen soll der neue Dienst insbesondere dabei helfen, schwer auffindbare und bislang nicht verfügbare Inhalte zugänglicher zu machen.

Quentin Carbonell, SVP of Global Content Acquisitions and Strategy bei JustWatch, beschreibt JustWatch TV als Reaktion auf die zunehmende Fragmentierung des Streamingmarktes. Das Angebot soll sowohl bekannte Filme und Serien als auch weniger bekannte Titel umfassen und dabei kostenlose, werbefinanzierte Inhalte mit Leihangeboten und werbefreien Angeboten verbinden.

Start im Oktober 2026

JustWatch TV soll im kommenden Monat für bestehende JustWatch-Nutzer:innen in den genannten Launch-Märkten verfügbar werden. Das Angebot umfasst laut JustWatch aktuelle Filme über PVOD/TVOD, eine kostenlose AVOD-Bibliothek sowie einen wachsenden Katalog werbefreier Filme und Serien.

Mit JustWatch TV entwickelt sich der bisherige Streaming-Guide damit von einer reinen Such- und Übersichtsplattform zu einem direkten Anbieter von Streaming-Inhalten. Ob und wie stark sich das neue Modell auf die Nutzung klassischer Streamingplattformen auswirkt, wird sich nach dem Start zeigen.

JustWatch TV im Überblick

Merkmal Details
Start Oktober 2026
Startmärkte USA, Kanada, Großbritannien, Irland, Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Italien, Spanien, Australien und Neuseeland
Plattformen JustWatch-App und JustWatch-Website
Kostenloses Angebot Werbefinanziertes Streaming (AVOD)
Leihoptionen Kostenpflichtige Leihoptionen (TVOD/PVOD)
Abo Werbefreie Abo-Option
Content-Partner Paramount, New Regency, Fremantle, Bleecker Street, Vortex Media und weitere
Integration Direktes Ansehen verfügbarer Inhalte über JustWatch
Zusätzlicher Account Nicht erforderlich
JustWatch-Nutzer Mehr als 50 Millionen monatliche Nutzer:innen
Streamingdienste im Guide Mehr als 1.500
Filme und Serien im Guide Mehr als 500.000
SourcePressemitteilung JustWatch
Alex
Alex
Meine Leidenschaft für PC-Hardware begleitet mich seit meiner Jugend. Über viele Hardware-Generationen hinweg habe ich eigene Systeme aufgebaut, getestet und weiterentwickelt – später kamen auch Konsolen und Gaming-Equipment hinzu. Bei Game2Gether bin ich vielseitig unterwegs: von Hardware und Technik über Gaming und Reviews bis hin zu aktuellen News. Mein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf Hardware, wobei mich vor allem die Technik hinter den Produkten und deren praktischer Nutzen interessieren.
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