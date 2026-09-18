The Grinch 2: Saving Christmas ab sofort im Handel

Kaum kühlt es etwas herunter, starten die Vorbereitungen für Weihnachten auch schon ganz langsam. Falls ihr es gar nicht mehr abwarten könnt, dann könnt ihr ab heute zum neuen frisch erschienenen The Grinch 2: Saving Christmas greifen.

Outright Games und Dr. Seuss Enterprises feiern heute die Veröffentlichung von The Grinch 2: Saving Christmas, einem brandneuen 3D-Plattform-Abenteuer. Dabei begleiten Spieler den Grinch und seinen treuen Gefährten Max auf einer festlichen Mission, um Weihnachtsstimmung nach Who-ville zu bringen. Das Spiel ist für PC, Nintendo Switch, PS4, PS5 und Xbox Series erhältlich.

Im Launch-Trailer erzählt Cindy-Lou Who den Spielern, welcher festliche Spaß sie erwartet, während sich der Grinch auf den jährlichen Weihnachtsbaumwettbewerb in Whoville vorbereitet. Der große Tag rückt immer näher und Spieler suchen im Laufe ihrer Quest nach Christbaumschmuck und Dekorationen. Dabei greifen sie auf drei grinchige Gadgets zurück, um sich aus brenzligen Situationen zu befreien: Mit den Rocket Skates beschleunigen sie, mit dem Jetpack schweben sie über Gefahren hinweg und mit dem Snowball Maker frieren sie lästige Gegner ein.

Spieler erkunden 23 festliche Level in vier magischen Welten, darunter Whoville, Mt. Crumpit, Who Wood und die Höhle des Grinch. Man kann den Titel alleine und gemeinsam mit einem Freund oder Familienmitglied im lokalen Koop-Modus spielen, wobei ein Spieler die Rolle von Max übernimmt. Durch Zusammenarbeit können der Grinch und Max ihre einzigartigen Fähigkeiten kombinieren, um jedes Level zu meistern, Hindernisse zu überwinden und unterwegs versteckte Überraschungen zu entdecken.

Mit zugänglich gestaltetem Gameplay für Spieler jeden Alters bietet The Grinch 2: Saving Christmas Familien eine festliche Aktivität, die sie gemeinsam genießen können. Das Spiel verbindet Erkundung, Plattform-Action und weihnachtliche Herausforderungen mit dem schelmischen Humor einer der bekanntesten Weihnachtsfiguren der Welt.