Die Sim Gaming Expo 2026 öffnet vom 18. bis 20. September im Schaumburg Renaissance Convention Center in Chicago ihre Tore. Als Veranstaltung für Simulation, VR-Gaming und Technik bringt die Expo Hersteller, Content Creator und die Sim-Gaming-Community zusammen. Auch MOZA Racing ist mit einem umfangreichen Aufgebot vertreten und zeigt aktuelle Hardware aus den Bereichen Sim Racing, Flugsimulation, Trucking, Farming und Motion Simulation.

Sim Gaming Expo 2026: Simulation in all ihren Facetten

Die Sim Gaming Expo versteht sich als Treffpunkt für Fans verschiedener Simulationsgenres. Neben klassischem Sim Racing stehen unter anderem Flugsimulation, VR-Gaming und weitere technische Bereiche im Mittelpunkt. Besucher können aktuelle Hardware und Software direkt vor Ort ausprobieren und sich über kommende Produkte und Technologien informieren.

Zum Programm gehören außerdem Live-Wettbewerbe und Turniere, Präsentationen, Diskussionsrunden und Workshops. Auch Content Creator sowie Vertreter der Hersteller und der Sim-Gaming-Branche sind vor Ort. Damit soll die Veranstaltung nicht nur eine klassische Messe sein, sondern gleichzeitig als Treffpunkt für die Community dienen.

Die Sim Gaming Expo 2026 findet vom 18. bis 20. September statt. Am Freitag ist die Messe von 12:00 bis 20:00 Uhr geöffnet, am Samstag von 10:00 bis 18:00 Uhr und am Sonntag von 10:00 bis 17:00 Uhr.

Sim Gaming Expo 2026 Details Datum 18. bis 20. September 2026 Veranstaltungsort Schaumburg Renaissance Convention Center, Chicago Freitag 12:00 bis 20:00 Uhr Samstag 10:00 bis 18:00 Uhr Sonntag 10:00 bis 17:00 Uhr Schwerpunkte Simulation, Sim Racing, Flugsimulation, VR-Gaming und Technik

Ein weiterer Bestandteil der Expo sind spezielle Messeangebote. Im Ausstellerbereich können Besucher aktuelle Hardware und Software entdecken und laut Veranstalter von exklusiven Rabatten profitieren.

MOZA Racing mit sechs Simulator-Setups

MOZA Racing ist auf der Sim Gaming Expo 2026 mit insgesamt sechs interaktiven Simulator-Setups vertreten. Dabei möchte der Hersteller sein aktuelles Portfolio aus den Bereichen Sim Racing, Flugsimulation, Trucking, Farming und Motion Simulation präsentieren.

Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen das neue Mustang GTD Sim-Racing Steering Wheel und das HMA150 Motion System. Beide Produkte gehören zu den aktuellen Neuheiten von MOZA und können auf der Messe direkt ausprobiert werden.

Mustang GTD bringt Ford-Rennsport ins Sim Racing

Eines der Highlights am MOZA-Stand ist das neue Mustang GTD Sim-Racing Steering Wheel. Das Lenkrad orientiert sich optisch und funktional am Ford Mustang GTD und richtet sich insbesondere an GT-Racing-Enthusiasten.

Das Design greift die charakteristische Optik des Mustang GTD auf und kombiniert diese mit einem auf den Einsatz im kompetitiven Sim Racing ausgelegten Bedienkonzept. Das Mustang GTD Sim-Racing Steering Wheel wurde am 17. September 2026 offiziell vorgestellt. Auf der Sim Gaming Expo können Besucher das Lenkrad nun selbst ausprobieren.

HMA150 Motion System simuliert Fahrzeugbewegungen

Ebenfalls im Mittelpunkt steht das HMA150 Motion System. MOZA möchte damit realistische und schnelle Bewegungsreaktionen in heimischen Simulator-Setups ermöglichen.

Das System verfügt über vier Aktuatoren, die jeweils einen Hub von 150 mm bieten. Die maximale Reaktionsrate liegt laut MOZA bei bis zu 150 Hz. Über die MOZA Motion Manager Software werden Echtzeit-Telemetriedaten aus unterstützten Spielen verarbeitet und in physische Bewegungen umgesetzt. Dadurch sollen unter anderem Beschleunigung, Bremsvorgänge, Kurvenfahrten und unterschiedliche Fahrbahnoberflächen direkt über die Bewegung des Simulators spürbar werden. Auf der Messe können Besucher das System in Live-Demonstrationen selbst erleben.

MOZA zeigt weitere Neuheiten aus dem Jahr 2026

Neben dem Mustang GTD Sim-Racing Steering Wheel und dem HMA150 Motion System präsentiert MOZA Racing weitere Produkte aus dem 2026er-Portfolio. Die ausgestellte Hardware deckt dabei unterschiedliche Bereiche des Simulationsmarktes ab.

Produkt Einsatzbereich MOZA R16 Ultra Sim Racing MOZA R5 Pro Sim Racing MOZA AY90 Sim Racing MOZA MFY Pro Sim Racing Farming Control System Landwirtschaftssimulation HMA150 Motion System Motion Simulation Mustang GTD Sim-Racing Steering Wheel GT-Sim-Racing

Damit deckt MOZA am eigenen Stand verschiedene Bereiche des Simulationsmarktes ab, von klassischen Rennsimulationen über Flugsimulationen bis hin zu Trucking und Farming.

MOZA auf der Sim Gaming Expo

Der Hauptstand von MOZA Racing befindet sich auf der Sim Gaming Expo 2026 an Stand 515. Dort können Besucher die aktuellen Produkte ausprobieren, mit dem MOZA-Team sprechen und sich einen direkten Eindruck vom aktuellen Simulations-Ökosystem des Herstellers verschaffen.

MOZA-Hardware ist darüber hinaus auch an mehreren Partnerständen auf dem Messegelände zu finden:

Stand Partner 001 Newegg 315 DOF Reality 324 PIMAX 615 SIMGASM B.V.

Mit den sechs eigenen Simulator-Setups und den zusätzlichen Partnerständen bietet MOZA damit einen umfangreichen Einblick in sein aktuelles Hardware-Portfolio. Besucher der Sim Gaming Expo 2026 können die Neuheiten nicht nur ansehen, sondern zahlreiche Produkte direkt im Simulator ausprobieren.