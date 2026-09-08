Wer auch im Homeoffice nicht den ganzen Tag auf dem Bürostuhl verbringen möchte, bekommt mit dem MERACH UltraWalk W60 Plus eine neue Möglichkeit, Bewegung in den Arbeitsalltag zu integrieren. Das Walking-Pad feiert auf der IFA 2026 in Berlin seine Europa-Premiere und kombiniert einen langlebigen bürstenlosen Motor mit elektronischer Neigungsverstellung, einer großzügigen Lauffläche und integrierten Unterhaltungsfunktionen.

Zum Marktstart bietet MERACH das W60 Plus zudem zu einem vergünstigten Einführungspreis an.

Für mehr Bewegung im Alltag

Das UltraWalk W60 Plus richtet sich vor allem an Nutzer, die Gehen unkompliziert in ihren Alltag integrieren möchten. Gerade während der Arbeit im Homeoffice oder in kurzen Pausen soll das Walking-Pad dafür sorgen, dass Bewegung nicht zwingend einen separaten Termin im Tagesplan benötigt.

Dabei setzt MERACH auf ein vergleichsweise kompaktes Design, das sich auch in einer Arbeitsumgebung einsetzen lässt. Die elektronische Neigungsverstellung ermöglicht es zudem, das Training abwechslungsreicher zu gestalten.

Bürstenloser Motor für langen Betrieb

Im Inneren arbeitet ein bürstenloser Motor mit bis zu 3,5 HP Spitzenleistung, der laut MERACH auf eine Lebensdauer von bis zu 15.000 Betriebsstunden ausgelegt ist. Ein integrierter Hall-Sensor soll dabei eine präzise und gleichmäßige Geschwindigkeitsregelung ermöglichen – insbesondere auch bei niedrigen Gehgeschwindigkeiten.

Für die Kühlung verfügt das Antriebssystem über ein Konvektionskühlsystem mit zwei Lüftungsöffnungen. Das W60 Plus ist für einen kontinuierlichen Betrieb von bis zu drei Stunden ausgelegt.

Zur weiteren Entlastung des Antriebs kommen 42-mm-XL-Antriebsrollen zum Einsatz. Das Walking-Pad ist für ein maximales Nutzergewicht von 150 Kilogramm ausgelegt.

Leise genug für das Homeoffice

Mit einem angegebenen Betriebsgeräusch von lediglich 53 dB soll das UltraWalk W60 Plus auch während der Arbeit möglichst wenig stören. Damit positioniert MERACH das Modell nicht ausschließlich als klassisches Trainingsgerät, sondern ausdrücklich als Begleiter für den Alltag.

Für zusätzliche Unterhaltung während des Gehens sind entsprechende Funktionen direkt integriert.

80 Euro Early-Bird-Rabatt zum Europa-Start

Das MERACH UltraWalk W60 Plus kann in Europa noch bis zum 20. September 2026 zum Early-Bird-Preis von 379,99 Euro vorbestellt werden. Gegenüber der regulären UVP von 459,99 Euro ergibt sich damit ein Preisvorteil von 80 Euro.

Mit dem W60 Plus bringt MERACH damit sein neues Flaggschiff unter den Walking-Pads erstmals offiziell auf den europäischen Markt. Ob das Zusammenspiel aus leisem Betrieb, Neigungsverstellung und langlebigem Antrieb im Alltag überzeugen kann, dürfte vor allem für Homeoffice-Nutzer interessant sein.