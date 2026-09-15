Die Weihnachtszeit rückt näher und die LEGO Gruppe präsentiert passend dazu sieben neue saisonale Sets. Das Sortiment reicht vom neuen LEGO Icons Weihnachtshaus über festliche Dekorationen bis hin zu bekannten Weihnachtsfiguren. Mit dabei sind unter anderem Buddy der Weihnachtself, Mrs. Claus und ein neuer Weihnachts-Countdown.

Die LEGO Gruppe stimmt sich auf die Feiertage ein und bringt in diesem Jahr sieben neue Weihnachtssets auf den Markt. Die Kollektion soll sowohl zum gemeinsamen Bauen als auch zum Dekorieren und Sammeln einladen. Besonders das neue LEGO Icons Weihnachtshaus (11387) erweitert die beliebte Winter Village Kollektion.

Neues LEGO Icons Weihnachtshaus mit 1.354 Teilen

Im Mittelpunkt der neuen Kollektion steht das LEGO Icons Weihnachtshaus (11387). Das Modell ist von weihnachtlichen Traditionen und dem Klassiker „Jingle Bells“ inspiriert und zeigt ein verschneites Zuhause mit umlaufender Veranda.

Die Veranda ist mit Girlanden, goldenen Glocken und Stechpalmenzweigen geschmückt. Zum Set gehören außerdem ein offener Pferdeschlitten und ein beleuchteter Weihnachtsbaum. Auch das Innere des Hauses ist mit zahlreichen weihnachtlichen Details ausgestattet. Dazu zählen Weihnachtsstrümpfe, Zuckerstangen, Geschenke und ein frisch gebackener Kürbiskuchen. Für nostalgisches Flair sorgen unter anderem ein Grammophon, ein Wählscheibentelefon und eine Kaminuhr.

Das Set ist zudem auf gemeinsames Bauen ausgelegt. Zwei Bauanleitungen ermöglichen es, dass mehrere Personen gleichzeitig am Modell arbeiten. Über die LEGO Builder App steht zusätzlich die Funktion „Gemeinsam Bauen“ mit interaktiven 3D-Anleitungen zur Verfügung.

Die neuen LEGO Weihnachtssets im Überblick

Set Alter Teile Maße UVP Erscheinung LEGO Icons Weihnachtshaus (11387) 18+ 1.354 über 21 × 28 × 14 cm 109,99 € 1. Oktober 2026 Early Access für LEGO Insiders, 4. Oktober für alle LEGO Buddy der Weihnachtself (40865) 12+ 713 über 31 × 16 × 8 cm 39,99 € 1. Oktober 2026 LEGO Große Mrs. Claus Minifigur (40875) 10+ 904 über 25 × 17 × 11 cm 59,99 € 1. Oktober 2026 LEGO Festlicher Baumschmuck 2 (40862) 6+ 179 über 2 × 11 × 7 cm 12,99 € 1. Oktober 2026 LEGO Schlittenabenteuer vom Weihnachtsmann (40866) 9+ 187 über 2 × 11 × 7 cm 29,99 € 1. Oktober 2026 LEGO Weihnachts-Countdown (40874) 10+ 873 über 20 × 13 × 12 cm 59,99 € 1. Oktober 2026 LEGO Weihnachtsstrumpf (40958) 12+ 342 über 24 × 16 × 4 cm 34,99 € 1. Oktober 2026

Buddy der Weihnachtself kehrt zurück

Mit LEGO Buddy der Weihnachtself (40865) hält eine bekannte Weihnachtsfigur Einzug in die LEGO-Welt. Das 713-teilige Modell ist ab 12 Jahren vorgesehen und greift typische Elemente der Figur auf. Neben Buddy gehören unter anderem ein arktischer Papageientaucher, Zuckerstangen und eine Flasche Ahornsirup zum Modell. Das Set kann bereits vorbestellt werden und erscheint am 1. Oktober 2026.

Große Mrs. Claus als LEGO Modell

Auch Mrs. Claus erhält ein eigenes Modell. Die LEGO Große Mrs. Claus Minifigur (40875) besteht aus 904 Teilen und ist ab 10 Jahren geeignet. Die Figur interpretiert eine klassische LEGO Minifigur in deutlich größerem Maßstab. Kopf, Arme und Hände sind beweglich, wodurch sich das Modell entsprechend ausrichten lässt.

Festlicher Baumschmuck für die Weihnachtszeit

Mit dem LEGO Festlicher Baumschmuck 2 (40862) richtet sich LEGO bereits an jüngere Baufans ab sechs Jahren. Aus 179 Teilen lassen sich vier verschiedene weihnachtliche Ornamente gestalten. Zum Sortiment gehören unter anderem ein Weihnachtsbaum mit leuchtenden Elementen, Mrs. Claus, Cataclaws und eine Zuckerstange. Damit können die fertigen Modelle direkt als Weihnachtsdekoration eingesetzt werden.

Weihnachtsmann mit Schlitten und Rentier

Das LEGO Schlittenabenteuer vom Weihnachtsmann (40866) bringt den Weihnachtsmann und Mrs. Claus gemeinsam mit einem Schlitten und Rentier ins heimische Wohnzimmer. Das 187-teilige Set ist ab neun Jahren geeignet und soll insbesondere zum Nachspielen eigener Weihnachtsgeschichten einladen.

Weihnachts-Countdown mit 873 Teilen

Etwas umfangreicher fällt der LEGO Weihnachts-Countdown (40874) aus. Das 873-teilige Modell richtet sich an Baufans ab zehn Jahren. Der Countdown präsentiert sich als verschneites Gebäude mit Dach und Schornstein. Mit dabei sind außerdem der Weihnachtsmann sowie ein prall gefüllter Sack mit Spielzeugen. Das Set kann bereits vorbestellt werden und ist ab dem 1. Oktober 2026 erhältlich.

LEGO Weihnachtsstrumpf als festliche Dekoration

Der LEGO Weihnachtsstrumpf (40958) besteht aus 342 Teilen und ist für Baufans ab 12 Jahren vorgesehen. Das Modell ist mit Stechpalmenzweigen, goldenen Sternen, Zuckerstangen und einem Lebkuchenmann dekoriert. Eine Nussknacker-Minifigur ergänzt das Design. Dank Aufhänger und Standfuß kann der fertige Weihnachtsstrumpf sowohl aufgehängt als auch aufgestellt werden.

Start im Oktober

Alle sieben neuen Weihnachtsprodukte sollen ab 1. Oktober 2026 erhältlich sein. Für das LEGO Icons Weihnachtshaus gibt es für LEGO Insiders einen Early Access ab dem 1. Oktober, bevor das Set am 4. Oktober für alle erhältlich ist. Buddy der Weihnachtself, der Weihnachts-Countdown und der Weihnachtsstrumpf können bereits vorbestellt werden. Die übrigen Sets starten gemeinsam mit dem offiziellen Verkaufsstart am 1. Oktober.

Weihnachtliche Aktionen in den LEGO Stores

Neben den neuen Sets plant LEGO auch verschiedene Aktionen in den Stores. LEGO Insiders können sich im November für private Shopping-Events anmelden. In Europa, dem Nahen Osten und Afrika findet das Event am 14. November 2026 statt, in Nord- und Südamerika am 15. November 2026.

Zu den geplanten Aktionen gehören individuelle Geschenkempfehlungen durch sogenannte „Brick Specialists“ sowie eine Minifigurenfabrik-Aktion, bei der ein eigener LEGO „Ugly Sweater“ gestaltet werden kann.

Darüber hinaus bietet LEGO mit #BuildToGive erneut die Möglichkeit, ein LEGO Herz zu bauen und damit benachteiligten Kindern das Spielen zu ermöglichen. Auch bei Build A Mini und LEGO Pick a Brick stehen saisonale Angebote und Weihnachtsmotive im Mittelpunkt.

Die neue Weihnachtskollektion verbindet damit klassische Dekorationen mit größeren Sammlermodellen und gemeinsamen Bauprojekten. Besonders das neue Weihnachtshaus dürfte dabei für Fans der LEGO Winter Village Kollektion interessant sein.