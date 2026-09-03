Die PlayStation bekommt ihr eigenes LEGO-Set. Mit der neuen LEGO PlayStation (72306) lässt die LEGO Gruppe eine der prägendsten Konsolen der 90er-Jahre als detailgetreues Ausstellungsmodell wieder auferstehen. Das Set umfasst 1.911 Teile und richtet sich an erwachsene Fans und Baumeister:innen.

Die Vorstellung erfolgte im Rahmen von Sonys „State of Play“. Das Modell orientiert sich an der ursprünglichen PlayStation und bildet neben der charakteristischen grauen Konsole auch den ersten PlayStation-Controller nach.

PlayStation im Maßstab von nahezu 1:1

Mit dem Set möchte LEGO möglichst viele Details der Originalkonsole einfangen. Das Modell ist mehr als 6 cm hoch, 26 cm breit und 19 cm tief und erreicht damit nahezu den Maßstab 1:1.

Auch einige Funktionen der Konsole wurden in das LEGO-Modell integriert. So lässt sich der aus LEGO Steinen zusammengesetzte Controller mit der Konsole verbinden. Zudem verfügen die „Open“- und „Power“-Tasten über eine taktile Funktion und können tatsächlich gedrückt werden.

Damit soll das Set nicht nur als dekoratives Sammlerstück dienen, sondern beim Aufbau und bei der anschließenden Präsentation auch an das Spielerlebnis mit der originalen PlayStation erinnern.

Versteckte Dioramen zu Gran Turismo und Ape Escape

Eine besondere Überraschung wartet im Inneren der LEGO PlayStation. Wird die Konsole geöffnet, kommen zwei versteckte Dioramen zum Vorschein, die von bekannten PlayStation-Spielen inspiriert sind.

Das erste Diorama widmet sich Gran Turismo, das ursprünglich 1997 erschien. Fans können eine kleine Rennstrecke mit winzigen, rennbereiten Fahrzeugen zusammenbauen.

Das zweite Diorama nimmt Ape Escape aus dem Jahr 1999 zum Vorbild. Hier darf natürlich der charakteristische rote beziehungsweise blaue Affenhelm nicht fehlen.

Die beiden Dioramen können entweder innerhalb der Konsole verstaut oder herausgenommen und neben dem Modell ausgestellt werden.

LEGO PlayStation erscheint im Oktober 2026

Die LEGO PlayStation (72306) ist als Set für Erwachsene ab 18 Jahren vorgesehen. LEGO Insiders erhalten die Möglichkeit, das Set bereits ab dem 1. Oktober 2026 im Vorabverkauf zu erwerben. Der reguläre Verkaufsstart folgt am 4. Oktober 2026.

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 159,99 Euro, das Set besteht aus insgesamt 1.911 Elementen.

Damit dürfte die LEGO PlayStation vor allem für Fans interessant sein, die ihre Gaming-Nostalgie nicht nur auf dem Bildschirm, sondern auch im Regal ausleben möchten. Die Kombination aus nahezu maßstabsgetreuer Konsole, funktionalen Elementen und versteckten Dioramen verbindet dabei die Hardware der ersten PlayStation mit zwei Spielen aus der frühen Ära der Marke.