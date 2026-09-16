LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters erscheint am 18. September 2026 für Nintendo Switch 2. Passend zum bevorstehenden Release haben Warner Bros. Games und TT Games einen neuen Launch-Trailer veröffentlicht, der die Umsetzung für Nintendos aktuelle Konsole zeigt.

Das Action-Adventure lässt Spieler Bruce Waynes Weg vom jungen Helden zur Legende des Dunklen Ritters erleben. Dabei treffen sie auf zahlreiche bekannte Figuren aus dem DC-Universum und können Gotham City in einer offenen Spielwelt erkunden.

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Batman erstmals auf Nintendo Switch 2

Die Nintendo-Switch-2-Version ermöglicht es, LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters sowohl im TV-Modus als auch unterwegs im Handheld- oder Tisch-Modus zu spielen. Standard- und Deluxe Edition können bereits vorbestellt werden. Wer die Nintendo-Switch-2-Version vorbestellt, erhält zum Release den „Die Rückkehr des Dunklen Ritters“-Batanzug als zusätzlichen Spielinhalt. Das Outfit ist von der gleichnamigen Comicbuch-Serie inspiriert.

Deluxe Edition bringt zusätzliche Inhalte

Die Deluxe Edition enthält neben dem Hauptspiel zusätzliche DLC-Inhalte. Dazu gehört die Mayhem Collection, die unter anderem Joker und Harley Quinn als spielbare Charaktere beinhaltet. Eine zusätzliche Story-Mission führt die beiden aus dem Arkham Asylum, während der neue Chaos-Modus und weitere Inhalte für zusätzliche Abwechslung sorgen.

Ebenfalls enthalten ist die Legacy Collection. Diese erweitert das Spiel um neue Anzüge, Fahrzeuge und Bathöhlen-Requisiten, die unter anderem von der Batman: Arkham-Videospielreihe und Batman of the Future inspiriert wurden. Hinzu kommt ein Party-Musik-Paket.

Bei der physischen Deluxe Edition liegt außerdem eine kostenlose LEGO Batman Retro-Videospiel-Minifigur bei. Diese ist verfügbar, solange der Vorrat reicht.

Neue „Absolute“-Schwierigkeitsstufe

Zum Release der Nintendo-Switch-2-Version wird außerdem eine neue Schwierigkeitsstufe eingeführt. Die „Absolute“-Schwierigkeit steht ab dem 18. September kostenlos für alle Besitzer des Spiels zur Verfügung.

Sie geht über die bisherigen Optionen „Maskierter Rächer“ und „Dunkler Ritter“ hinaus und soll insbesondere erfahrene Spieler mit anspruchsvolleren Kämpfen fordern. Mehr Aufmerksamkeit, Präzision und Geschick sind gefragt.

Zahlreiche Batman-Outfits freischaltbar

Neben den regulären Spielinhalten können weitere Batman-Outfits freigeschaltet werden. Dazu zählt beispielsweise der „Goldenes Zeitalter“-Batanzug, der auf Batmans erstem Auftritt in Detective Comics #27 aus dem Jahr 1939 basiert.

Für weitere Inhalte können Spieler ihr WB-Games-Konto mit verschiedenen Diensten verknüpfen. Dadurch lassen sich unter anderem der „Black Lantern“-Batanzug, der „Dunkle Ritter aus Stahl“-Batanzug sowie verschiedene Bathöhlen-Requisiten freischalten.

LEGO-Sets liefern zusätzliche digitale Inhalte

Auch einige aktuelle LEGO-Batman-Sets sind mit dem Videospiel verknüpft. Dazu gehören unter anderem das LEGO DC Batman: Batman Logo sowie verschiedene Batmobile-Sets.

Das Batman Logo schaltet einen exklusiven goldenen Batanzug frei. Die Sets The Batman Batmobile, Batman v Superman Batmobile und Batman & Robin Batmobile enthalten jeweils eine spielbare Version des entsprechenden Fahrzeugs sowie eine exklusive goldene Variante.

Die entsprechenden goldenen Outfits und Fahrzeugvarianten sind ausschließlich über die jeweiligen LEGO-Sets erhältlich.

Diese LEGO-Sets schalten Inhalte im Spiel frei

LEGO Set Freischaltbarer Inhalt LEGO DC Batman: Batman Logo

Set 76330 Exklusiver goldener Batanzug LEGO DC Batman: The Batman Batmobile

Set 76332 Spielbare Version des Batmobils sowie eine exklusive goldene Variante LEGO DC Batman: Batman v Superman Batmobile

Set 76331 Spielbare Version des Batmobils sowie eine exklusive goldene Variante LEGO DC Batman: Batman & Robin Batmobile

Set 76333 Spielbare Version des Batmobils sowie eine exklusive goldene Variante

Hinweis: Die exklusiven goldenen Varianten der Batanzüge und Fahrzeuge können ausschließlich durch den Kauf der jeweiligen LEGO-Sets im Spiel freigeschaltet werden. Die Verfügbarkeit der Sets kann je nach Händler und Region variieren.

LEGO Batman bereits für PC, PS5 und Xbox Series X|S erhältlich

LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters ist bereits für PlayStation 5, XBOX Series X|S und PC über Steam und den Epic Games Store erhältlich. Die Nintendo-Switch-2-Version folgt am 18. September 2026.

Die Mayhem Collection erscheint am selben Tag für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, XBOX Series X|S und PC. Besitzer der Standard Edition können zudem auf die Deluxe Edition upgraden und dadurch Zugriff auf die Legacy Collection sowie die Mayhem Collection erhalten.